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8 de septiembre de 2026

SUELDO PROMEDIO DE CONDUCTORES DE TRANSALERCE LLEGA A $1,3 MILLONES DE CARA A FIESTAS PATRIAS

Entre los ajustes, la empresa aplicó un reajuste de 4,3% al sueldo base de sus trabajadores e incrementos en diversos conceptos, entre ellos los bonos de asistencia, incentivo, colación, movilización e invierno.

Bus TransAlerce

TransAlerce informa que, a partir de agosto, aplicó una serie de mejoras en las remuneraciones de sus conductores, las que se reflejarán en los ingresos de septiembre, mes en que además se suma la entrega de aguinaldos por Fiestas Patrias. Las medidas se enmarcan en el compromiso de la empresa con ofrecer empleo estable y de calidad en la Región de Magallanes.

Entre los ajustes, la empresa aplicó un reajuste de 4,3% al sueldo base de sus trabajadores e incrementos en diversos conceptos, entre ellos los bonos de asistencia, incentivo, colación, movilización e invierno. Con ello, la remuneración promedio bruta de un conductor —incluidas las horas extraordinarias— se ubica en torno a $1.357.000, una de las más altas del país para el transporte público regional.

Estas mejoras se suman a la entrega de aguinaldos de Fiestas Patrias, reforzando el reconocimiento a los trabajadores en una fecha significativa para las familias de la región.

De esta forma, TransAlerce reafirma su compromiso de reconocer la labor esencial que cumplen sus conductores en la conectividad diaria de Punta Arenas, manteniendo condiciones laborales competitivas y sostenibles en el tiempo.

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CONDUCTORES DEL SAMU CONMEMORAN SU DÍA RELEVANDO COMPROMISO Y EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

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