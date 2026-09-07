GOBIERNO REGIONAL DESTACA AVANCES EN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ASEGURA QUE TÚNEL BAJO EL ESTRECHO BUSCA DAR “CERTIDUMBRE” A SU FACTIBILIDAD

El jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Magallanes, Axel González Lasa, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones los principales proyectos e instrumentos de planificación que actualmente se encuentran en desarrollo en la región, destacando el convenio suscrito con la Pontificia Universidad Católica de Chile para avanzar en los estudios asociados a un eventual túnel bajo el Estrecho de Magallanes, además de la actualización de planes reguladores, la conectividad de Tierra del Fuego, el convenio de programación en materia habitacional y la zonificación del borde costero.

En materia de vivienda, González valoró el convenio de programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señalando que este mecanismo permitirá complementar recursos de ambos niveles del Estado para ampliar la oferta habitacional destinada a las familias que requieren soluciones.

“Principalmente comentarles que la visita presidencial dejó una agenda bastante nutrida en nuestra región, que como Gobierno regional estuvimos acompañando al presidente en gran parte de esta visita. Respecto al convenio con el Minvu efectivamente es un convenio que yo creo que finalmente es una buena noticia para nuestra región”, sostuvo.

El jefe de división explicó que este tipo de acuerdos permite “apalancar recursos” y generar una mayor capacidad de inversión para atender las necesidades habitacionales de Magallanes.

“Lo importante de estos convenios y estos montos que van a proporciones es que apalancan recursos. En el fondo juntamos los recursos tanto del nivel central como del Gobierno regional para poder generar una mayor oferta”, afirmó.

Túnel bajo el Estrecho busca avanzar hacia una conexión permanente

Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista fue el convenio de cooperación técnica entre el Gobierno Regional y la Pontificia Universidad Católica de Chile, iniciativa que contempla el desarrollo de estudios vinculados a proyectos de alta complejidad, entre ellos el eventual túnel bajo el Estrecho de Magallanes en el sector de Primera Angostura.

De acuerdo con González, el objetivo inicial es generar información técnica que permita determinar la viabilidad de las siguientes etapas de esta iniciativa, incorporada dentro del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas.

“En el fondo, lo que hace como mencionaba hace un rato es buscar certidumbre. Entregar certidumbre y decir sabes qué, esto se hace en otros lugares del mundo. Es posible hacerlo con las capacidades técnicas y de empresa que hay en Chile y tiene un monto aproximado de X millones de dólares, entonces eso es lo que nosotros estamos buscando con este convenio”, explicó.

El representante del Gobierno Regional recalcó que la iniciativa no constituye únicamente un proyecto de conectividad, sino que podría tener implicancias de largo plazo para el desarrollo de Tierra del Fuego.

“Buscar una conexión permanente hacia la isla de Tierra del Fuego es uno de los factores más importantes para el desarrollo de aquí a 50 años de la isla”, afirmó.

Según planteó, actualmente la conectividad hacia Tierra del Fuego presenta restricciones asociadas a los horarios de funcionamiento del sistema de transporte y a las condiciones meteorológicas, situación que puede afectar tanto a residentes como a actividades productivas y turísticas.

“Hoy en día, independiente de los sistemas de transporte que hay para dar conectividad a la isla, ustedes saben que opera hasta cierta hora en la noche. Durante toda la noche no hay conectividad a la isla de Tierra del Fuego. Cuando hay condiciones climáticas adversas también hay una pérdida de conectividad y, por lo tanto, esta brecha genera un menor desarrollo productivo, menores oportunidades para ese territorio”, sostuvo.

El proyecto contempla, preliminarmente, una longitud de entre 3,5 y 5,5 kilómetros, lo que permitiría reducir significativamente los tiempos asociados al actual cruce en Primera Angostura.

González también destacó que el desarrollo de una infraestructura permanente permitiría disminuir barreras económicas y de tiempo que actualmente afectan el desplazamiento hacia la isla.

“También tenemos que entender que hoy en día el peaje, o sea el túnel, o sea el paso de Primera Angostura, por así decirlo, es uno de los peajes más caros de Chile. Sabemos que un camión para cruzar cuesta más de 100.000 pesos por los 3 km de cruce, por lo tanto hay un costo, una barrera financiera importante para poder acceder a la isla”, indicó.

Evaluación técnica con apoyo nacional e internacional

El jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional señaló que, además del trabajo con la Universidad Católica y la participación de la Universidad de Magallanes, se han sostenido conversaciones con especialistas y actores vinculados a la construcción de túneles.

Entre ellos mencionó a profesionales de Noruega, país que cuenta con una extensa experiencia en este tipo de infraestructura.

“Han estado siguiendo también muy de cerca este proyecto porque efectivamente, como bien se sabe, en Noruega existen una serie de redes de túneles y ellos nos han mencionado que en Chile es posible ver las capacidades técnicas y también industriales o de empresas que existen para el desarrollo de estos proyectos”, señaló.

González agregó que Chile también posee capacidades desarrolladas en materia de infraestructura subterránea, particularmente a través de la construcción de sistemas de Metro y de la experiencia de la industria minera.

“Chile es uno de los países que tiene la mayor red de Metro de Sudamérica y casi de América también, contado obviamente de Estados Unidos y Canadá, pero Chile tiene una red de Metro importantísima. (...) Y por otro lado, en la minería, en el norte también hay un acervo de conocimiento importantísimo. Somos líderes mundiales de minería subterránea en el mundo”, explicó.

A juicio del funcionario, los antecedentes recogidos hasta ahora permiten mantener una perspectiva favorable respecto de las posibilidades técnicas de la iniciativa, aunque recalcó que el objetivo actual es precisamente contar con estudios que entreguen certezas antes de avanzar a las siguientes etapas.

“En todos los casos nos dicen que las condiciones que existen hoy en día para desarrollar un proyecto de estas características en Primera Angostura son bastante viables”, afirmó.

Ruta Vicuña-Yendegaia y proyección hacia el extremo sur

La conversación también abordó el avance de la ruta Vicuña-Yendegaia, conocida como ruta Y-85, y la conexión hacia Puerto Toro, obras que el Gobierno Regional considera estratégicas para ampliar la conectividad terrestre en Tierra del Fuego.

González destacó el trabajo desarrollado por el Cuerpo Militar del Trabajo y las dificultades técnicas que implica intervenir en una zona marcada por la cordillera de Darwin.

“Son obras para los que conocen el sector, son obras de unas características y obras viales de una característica o dimensiones importantísimas. O sea, aquí estamos hablando que estamos pasando por encima de la cordillera de Darwin”, señaló.

El funcionario explicó que actualmente se trabaja desde distintos frentes con el objetivo de completar los tramos pendientes.

“La voluntad de este gobierno y el énfasis que se ha puesto ha sido en que se quieren terminar de unir los dos sectores para inaugurar esta ruta que también abre todo el sector sur de la isla de Tierra del Fuego”, indicó.

En ese sentido, planteó una proyección de largo plazo para la conectividad regional, vinculando las obras viales con el desarrollo turístico, la protección del patrimonio natural y una mayor capacidad de respuesta frente a emergencias.

“Siendo optimista y soñador, que no hay que perder esto siempre nosotros que vivimos acá en Magallanes, podríamos tener conectado desde el Parque Nacional Torres del Paine hasta el canal Beagle de forma permanente y por tierra”, sostuvo.

A su juicio, una red de conectividad más robusta permitiría además mejorar la capacidad de respuesta ante incendios y otros eventos que puedan afectar a sectores aislados de Tierra del Fuego.

Una nueva etapa para la planificación territorial

Otro de los ejes de la entrevista fue el proceso de actualización de los instrumentos de planificación territorial de la región.

González destacó los avances en los planes reguladores comunales de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams, junto con el trabajo que permitirá avanzar hacia un Plan Regulador Intercomunal.

En el caso de Punta Arenas, explicó que el proceso busca responder al crecimiento experimentado por sectores periurbanos que actualmente requieren una planificación acorde con su expansión.

“Entendemos que las ciudades y los territorios son dinámicos. Qué duda cabe. Hoy en día las necesidades de ordenamiento territorial que existen, por ejemplo, en los sectores periurbanos de Punta Arenas que han estado creciendo de forma importante, los cuales evidentemente están fuera del plan regulador en este momento y que, por lo tanto, van a ser incorporados en alguna medida para poder dar lineamiento, para poder generar planificación de cómo llegan los servicios, de cuáles son las formas de crecimiento de estos sectores, de dónde hay que poner los énfasis”, explicó.

En Puerto Williams, en tanto, valoró la entrada en vigencia de un instrumento actualizado, mientras que en Puerto Natales se trabaja en un proceso que, según indicó, busca responder al crecimiento que ha experimentado la comuna durante las últimas décadas.

El siguiente desafío será avanzar en una mirada que supere los límites comunales.

“Si uno pudiese ver la planificación territorial regional como un puzzle, hoy en día lo que tenemos son algunas partes o algunas piezas de este puzzle que son los planes reguladores comunales”, explicó.

En ese contexto, destacó la relevancia del Plan Regulador Intercomunal para ordenar sectores ubicados entre distintas comunas y áreas que han experimentado un crecimiento significativo sin contar necesariamente con instrumentos de planificación.

“Tenemos sectores que son municipios, tienen comunas que pueden tener menor población y menor incluso edificación que lugares que hoy en día son rurales, no están regulados, no están planificados, no cuentan con instrumentos de planificación, lo cual evidentemente hace muy difícil poder generar, por ejemplo, emprendimiento, poder generar infraestructura habilitante”, sostuvo.

La planificación regional también contempla, posteriormente, avanzar hacia un Plan Regional de Ordenamiento Territorial, instrumento que permitiría establecer una mirada integral para el conjunto de Magallanes.

Gobierno Regional insiste en la importancia de zonificar el borde costero

Finalmente, González abordó la situación de la zonificación del uso del borde costero, propuesta que fue presentada por el Ejecutivo regional ante el Consejo Regional, pero que no obtuvo aprobación.

El funcionario señaló que el Gobierno Regional pretende insistir en la necesidad de contar con este instrumento, especialmente para entregar mayores certezas a las actividades productivas desarrolladas fuera de parques nacionales y otras áreas protegidas.

“Hoy en día nosotros como Ejecutivo, como Gobierno regional, presentamos una propuesta de zonificación del uso de borde costero”, explicó.

Según detalló, contar con una zonificación permitiría establecer criterios más claros para analizar iniciativas vinculadas a concesiones y proyectos productivos.

“Uno de los principales argumentos para poder discriminar es la zonificación, cómo esté zonificado ese borde costero. Entonces, si no lo tenemos zonificado, lamentablemente no podemos tener una opinión más vinculante en este proceso y, por lo tanto, no podemos decirle a los sectores productivos asociados al turismo, por ejemplo, o a la acuicultura, e indicarles en el fondo de forma más consistente cuál es el uso que tiene ese borde costero”, señaló.

Para González, la ausencia de una herramienta de este tipo representa una dificultad para el desarrollo productivo regional.

“No tener una zonificación del uso del borde costero, aunque sea en los sectores que están fuera de parques nacionales o fuera de áreas protegidas, para hacer más concreto porque son reservas, parques u otras áreas protegidas, no tener una zonificación para el resto de áreas es una pérdida incluso desde el punto de vista productivo”, afirmó.

De esta manera, el Gobierno Regional busca articular una agenda que combine infraestructura, conectividad, vivienda y planificación territorial, con una mirada de largo plazo orientada a responder al crecimiento de las ciudades y a las necesidades de desarrollo de los distintos territorios de Magallanes.





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