ZONAUSTRAL INICIA SEPTIEMBRE CON SORTEOS, ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS Y FERIA DE EMPRENDEDORES

Zonaustral inició septiembre con una programación que contempla actividades vinculadas a las Fiestas Patrias, sorteos y espacios para emprendedores regionales. Durante los próximos meses, quienes visiten el recinto podrán participar en distintas actividades preparadas para el periodo.

Una de las principales novedades es la campaña de fin de año “Sorteo a lo grande”, que contempla el sorteo de cuatro automóviles cero kilómetros entre septiembre y diciembre. Además, todos los domingos se entregarán $200.000 en Gift Cards de Zonaustral, repartidos entre dos ganadores de $100.000 cada uno. Los sorteos se realizarán en vivo desde el Hall Central.

Las celebraciones de Fiestas Patrias comenzarán este jueves 3 de septiembre con “¡Viva Chile en Zonaustral!”, programación que durante el mes contempla presentaciones de cueca, música, bailes y folclor en el Hall Central. Las actividades se realizarán cada tarde desde las 17:00 horas y contarán con la participación de más de 20 artistas regionales.

En tanto, el domingo 6 de septiembre, la Banda de Guerra de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile realizará una presentación especial en el Hall Central, en el marco del Día del Patrimonio de la Defensa.

La programación también considera una nueva feria de emprendimientos locales organizada por Coco Producciones en Sala Zonaustral. La iniciativa reunirá a más de 25 emprendedores de Magallanes, quienes ofrecerán productos, regalos y distintas alternativas durante el periodo previo a las celebraciones de Fiestas Patrias.