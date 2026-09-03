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3 de septiembre de 2026

EDUDOWN APUESTA POR LA INCLUSIÓN LABORAL EN MAGALLANES CON PRIMERA CAFETERÍA INCLUSIVA EN PUNTA ARENAS

Buenos días región

edudown

La Corporación EduDown inició la marcha blanca de una cafetería inclusiva al interior de la nueva biblioteca ubicada en calle 18 de Septiembre, incorporando a jóvenes con discapacidad intelectual al mundo laboral. La organización busca ahora ampliar este modelo hacia nuevos servicios y negocios en la región.

La inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual comienza a tomar un nuevo impulso en Magallanes de la mano de la Corporación EduDown, organización que recientemente inició la marcha blanca de su primera cafetería inclusiva en Punta Arenas, proyecto que busca generar oportunidades concretas de empleo y avanzar hacia una mayor autonomía de sus trabajadores.

Así lo dieron a conocer esta mañana en Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, Carmela Godoy, directora de Asuntos Corporativos de la Corporación EduDown, y Maximiliano Parada, director ejecutivo de la organización, quienes abordaron los objetivos de su llegada a Magallanes y el trabajo que desarrollan con personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

EduDown cuenta con 25 años de trayectoria y acompaña a entre 1.000 y 1.200 familias con síndrome de Down a lo largo de las distintas etapas de la vida. Su trabajo, explicaron sus representantes, busca trascender el ámbito asistencial y generar herramientas que permitan a las personas desarrollarse de manera autónoma, particularmente en materia de inclusión laboral.

Apoyo local y proyección regional

El proyecto cuenta con el respaldo de actores locales. Según explicaron desde EduDown, la iniciativa ha recibido apoyo del municipio para disponer del espacio donde funciona la cafetería, además del acompañamiento de Aguas Magallanes y Blumar, empresas que han contribuido al financiamiento del proyecto.

Godoy valoró también la recepción que han tenido por parte de la comunidad y destacó que en Magallanes existen esfuerzos vinculados a la estimulación temprana y el acompañamiento de niños y jóvenes con discapacidad, pero que todavía existe una brecha importante en materia de acceso al empleo.

Nosotros sabemos que aquí la estimulación temprana y en el fondo el acompañamiento hasta que los jóvenes son mayores de edad, existe, lo que no existe es la inclusión laboral y ahí es donde nosotros queremos entrar de lleno”, sostuvo.

La organización pretende que la experiencia de la cafetería sea un primer paso para desarrollar un modelo más amplio en la región, generando vínculos con empresas y explorando nuevas áreas donde las personas con discapacidad intelectual puedan desempeñarse.

En paralelo, EduDown ha desarrollado una plataforma denominada Hub EduDown, orientada a ofrecer servicios inclusivos a empresas, buscando que el sector privado también pueda incorporar la inclusión como parte de sus actividades y modelos de trabajo.

Desde la corporación señalaron que reciben solicitudes provenientes de distintas regiones del país y que su intención no es imponer un modelo, sino colaborar con las comunidades que ya están trabajando en inclusión.

Nosotros priorizamos acá, porque precisamente lo que tú decías, pues hay gente que ya está trabajando en esto y nosotros queremos venir a apoyar, pues no, no queremos venir a imponer lo que nosotros hacemos”, explicó Parada.

Con la cafetería actualmente en marcha blanca, EduDown apuesta a que esta primera experiencia en Punta Arenas pueda convertirse en el punto de partida para una presencia más amplia en Magallanes, donde la inclusión laboral sea entendida no como asistencialismo, sino como una oportunidad concreta de participación, autonomía y aporte a la economía local.


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