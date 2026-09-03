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3 de septiembre de 2026

AGRICULTURA REFUERZA FISCALIZACIÓN Y TRAZABILIDAD DE ALIMENTOS DE CARA A FIESTAS PATRIAS EN MAGALLANES

Seremi Juan Ignacio Cavada destacó el trabajo coordinado para fortalecer la seguridad alimentaria y productiva durante las celebraciones de septiembre

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​A pocos días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de Magallanes reforzó el llamado a la comunidad a celebrar de manera segura, relevando las acciones de fiscalización y control que se intensificarán durante este período para resguardar tanto el patrimonio sanitario como la seguridad de los alimentos que llegan a la mesa de las familias.

 
En un punto de prensa, el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, acompañado por el seremi de Gobierno, Ángel Roa, informó sobre las principales medidas que se están desarrollando desde el Ministerio de Agricultura, particularmente a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en coordinación con otros organismos públicos.

 
“Estamos en vísperas del inicio de las Fiestas Patrias y queremos relevar ante la comunidad las acciones que se están realizando desde nuestro ministerio para que tengamos celebraciones más seguras”, señaló el seremi Juan Ignacio Cavada.
Entre las acciones que desarrolla el SAG durante este período se encuentra la fiscalización de bebidas alcohólicas, especialmente aquellas de mayor comercialización durante estas fechas. En este contexto, se realizan controles y toma de muestras para verificar que los productos cumplan con las exigencias correspondientes, tanto respecto de su composición como de su graduación alcohólica y condiciones de comercialización.

 
Asimismo, se reforzará el trabajo de fiscalización de carnicerías y establecimientos que comercializan carne, mediante un trabajo coordinado con la Seremi de Salud y otros organismos competentes. Estas acciones buscan verificar aspectos como la procedencia de los animales, la correcta identificación de las especies, las condiciones de comercialización y el cumplimiento de las exigencias sanitarias y de trazabilidad.

 
“Es muy importante fiscalizar la procedencia de los animales, que todo esté en regla y que correspondan efectivamente a la especie que se está comercializando, además de verificar que la carne se encuentre en condiciones seguras para el consumo”, explicó Cavada.

 
Mayor control en carreteras y rutas de la región

 
El seremi de Agricultura también destacó que durante las próximas semanas se fortalecerán los controles de trazabilidad y transporte de animales y productos cárnicos en carreteras y caminos de la región, con el objetivo de prevenir el traslado y comercialización de carne de procedencia ilegal.

 
Estas fiscalizaciones forman parte de un trabajo intersectorial que busca proteger a los consumidores y, al mismo tiempo, resguardar a los productores que cumplen con la normativa y desarrollan su actividad de manera formal.

 
“Durante este período se va a reforzar la fiscalización en carretera para verificar la trazabilidad y evitar que se comercialice o transporte carne de procedencia ilegal”, indicó la autoridad.

 
Condición del ganado regional

 
Consultado por las condiciones de la masa ganadera de la región y su eventual impacto en la disponibilidad de carne para Fiestas Patrias, Cavada explicó que las condiciones climáticas del invierno han tenido efectos mixtos.

 
Si bien se registró una muy baja presencia de nieve durante el período invernal, las temperaturas no fueron particularmente extremas, con menores niveles de hielo, situación que favoreció las condiciones de los animales que permanecen a campo abierto durante el invierno.

 
“En general, las condiciones regionales del ganado están en buenas condiciones”, señaló el seremi.

 
No obstante, advirtió que la escasa acumulación de nieve podría representar un desafío hacia la primavera, particularmente respecto de la disponibilidad de agua, por lo que será importante contar con precipitaciones durante los próximos meses.

 
Respecto del precio del cordero para estas Fiestas Patrias, la autoridad precisó que los animales que corresponden a la nueva temporada aún no están disponibles, dado que el período de nacimientos de corderos comienza principalmente durante octubre y noviembre.

 
De esta manera, la autoridad llamó a la comunidad a informarse, adquirir productos en establecimientos formales y valorar el trabajo de los productores regionales, mientras los servicios públicos intensifican las acciones de fiscalización para contribuir a unas Fiestas Patrias seguras para las familias y para el sector productivo de Magallanes.

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