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3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO VALORA VEREDICTO CONDENATORIO CONTRA EXALCALDE DE PUERTO NATALES EN CASO LUMINARIAS

​Tras la dictación del veredicto, el Consejo de Defensa del Estado asistirá a la audiencia de lectura de sentencia fijada para el próximo 11 de septiembre.

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El Consejo de Defensa del Estado valoró el veredicto condenatorio dictado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, que declaró culpable, en calidad de autor, del delito de cohecho agravado al exalcalde de Puerto Natales, José Fernando Paredes Mansilla. Se trata de la primera condena obtenida mediante un juicio oral en el denominado “Caso Luminarias LED Itelecom”.

En su arista local, los hechos se remontan a 2019, cuando, en el marco del proceso de licitación para el recambio de luminarias LED de la comuna, el entonces alcalde José Fernando Paredes se reunió con representantes de la empresa Itelecom y aceptó sobornos con el propósito de intervenir e influir en la modificación de las bases y especificaciones de la licitación. Estas actuaciones permitieron que el proceso culminara, en abril de 2020, con la adjudicación a dicha empresa por un monto de $1.590.066.777.

En su calidad de querellante en la causa, el Consejo de Defensa del Estado destacó que el veredicto acogió los argumentos jurídicos planteados por la institución durante el juicio, acreditándose la existencia de hechos constitutivos de delitos de corrupción destinados a favorecer ilícitamente a la empresa Itelecom en el proceso de licitación pública denominado “Recambio de Luminarias Ciudad de Puerto Natales”, desarrollado entre 2019 y 2020. De este modo, el tribunal acogió las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

En este contexto, el abogado procurador fiscal de Punta Arenas, Claudio Benavides, señaló que “este veredicto confirma la gravedad de los hechos investigados y constituye una señal relevante frente a conductas de corrupción que afectan la probidad administrativa y la confianza pública. Como Consejo de Defensa del Estado, valoramos que los antecedentes expuestos durante el juicio hayan sido acogidos por el tribunal, reafirmando nuestro compromiso con la persecución de ilícitos que comprometen el patrimonio fiscal y el correcto funcionamiento de la Administración del Estado”.

Tras la dictación del veredicto, el Consejo de Defensa del Estado asistirá a la audiencia de lectura de sentencia fijada para el próximo 11 de septiembre.

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