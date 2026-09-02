MAGALLANES SE INCORPORA A LA RED NACIONAL DE TERRITORIOS CREATIVOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CREATIVA

La necesidad de articular el talento local, fortalecer las industrias creativas y reconocer a la cultura como un componente relevante del desarrollo territorial fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, instancia que contó con la participación de Teresa Díaz, directora ejecutiva de la Red Nacional de Territorios Creativos; Maritza Diéguez, integrante de la mesa Araucanía Economía Creativa; y los integrantes del directorio de la Corporación Creadores de Magallanes y la Antártica Chilena, Marcos Castillo y Sandra Torres.

Durante la conversación se explicó el trabajo que desarrolla la Red Nacional de Territorios Creativos, plataforma que actualmente articula iniciativas de 11 regiones y 16 territorios, con el propósito de conectar a comunidades que han decidido incorporar la economía creativa como parte de sus estrategias de desarrollo.

Teresa Díaz explicó que la red funciona como una plataforma de articulación entre distintos territorios que han optado por poner a la economía creativa en el centro de sus procesos de desarrollo local.

“Tenemos la figura legal de corporación, entonces también eso nos permite estar hablando con socios territoriales”, señaló, agregando que se trata de territorios diversos, que pueden corresponder a regiones, comunas, barrios, ciudades e incluso calles.

En ese contexto, precisó que la economía creativa reúne una amplia variedad de sectores, entre ellos el diseño, la artesanía, el audiovisual, la música y los videojuegos, actividades que además de su dimensión cultural y simbólica generan impactos económicos mediante la empleabilidad, la exportación de servicios y productos y la generación de nuevos emprendimientos.

“Estamos hablando de industrias que usan la creatividad como un motor de desarrollo local”, afirmó Díaz.



Inteligencia artificial y nuevos desafíos



Uno de los aspectos abordados durante la entrevista fue el impacto de la digitalización y, particularmente, de la inteligencia artificial en las actividades vinculadas a la creatividad.

Para Díaz, el desafío no pasa por rechazar las nuevas tecnologías, sino por comprender cómo incorporarlas adecuadamente a los procesos creativos, manteniendo al ser humano como elemento central y resguardando aspectos relacionados con la autoría y los derechos de quienes generan contenidos.

“La IA es parte de nuestra infraestructura, que en el fondo ya es como imposible no usarla o vivirla”, planteó.

En esa línea, sostuvo que el debate debe centrarse en la manera en que estas herramientas son utilizadas y en la necesidad de avanzar en materias como bases de datos, autoría y derechos de autor.

A su juicio, las nuevas tecnologías pueden complementar el trabajo creativo, pero requieren procesos de formación que permitan a las nuevas generaciones utilizarlas de manera adecuada.



Una experiencia de siete años desde La Araucanía



Durante la conversación también se expuso la experiencia desarrollada en La Araucanía, donde Maritza Diéguez relató un proceso de trabajo que comenzó hace aproximadamente siete años y que permitió avanzar desde una pequeña mesa de actores hasta una estructura regional mucho más amplia.

Según explicó, inicialmente fueron cinco actores los que comenzaron a trabajar para posicionar la economía y la industria creativa en la región, incorporando posteriormente a instituciones públicas, organismos de fomento productivo, universidades, asociaciones gremiales y representantes del sector creativo.

Actualmente, señaló, participan 55 organizaciones.

Diéguez destacó que uno de los aprendizajes fundamentales fue la necesidad de generar un lenguaje común entre los actores públicos y privados, especialmente para que quienes toman decisiones puedan comprender el aporte que realiza el sector creativo al desarrollo territorial.

“Para poder socializar qué es lo que hace el sector creativo, porque no tienen por qué saber y dónde están los valores de ese espacio”, explicó respecto del trabajo realizado con las instituciones.

La experiencia también permitió avanzar en el reconocimiento de la economía creativa como un sector emergente y en su incorporación a instrumentos de planificación regional.



Magallanes busca articular a sus creadores



Desde la Corporación Creadores de Magallanes y la Antártica Chilena, Marcos Castillo explicó que la conformación de la organización es resultado de un proceso previo de trabajo y vinculación con la Red Nacional de Territorios Creativos.

Según señaló, la experiencia acumulada permitió identificar que en Magallanes existe una importante cantidad de profesionales, capacidades y herramientas vinculadas al ámbito creativo, pero que era necesario generar una estructura que permitiera articularlas.

“Necesitamos crear un epicentro, una entidad que pueda articular, que pueda organizar”, afirmó Castillo.

El objetivo, agregó, es consolidar equipos de trabajo y fortalecer la propuesta regional, incorporando además una mirada nacional que permita conocer lo que están desarrollando otros territorios.

En este sentido, valoró especialmente la posibilidad de establecer vínculos con representantes de otras zonas del país, considerando las particularidades geográficas y culturales de Magallanes.



Una región con identidad propia



Uno de los elementos destacados durante la visita fue precisamente la identidad territorial de Magallanes y su potencial para convertirse en un componente de la economía creativa.

Diéguez relató su experiencia recorriendo Punta Arenas y descubriendo elementos patrimoniales que, según explicó, pueden adquirir un nuevo valor cuando son observados desde una perspectiva creativa y turística.

La arquitectura, las viviendas, los paisajes urbanos y distintos elementos propios de la identidad local fueron mencionados como recursos que pueden contribuir a construir una oferta diferenciada.

La representante de La Araucanía sostuvo que muchas veces quienes viven en un territorio no dimensionan el valor turístico o cultural de elementos que forman parte de su vida cotidiana.

Esta mirada también fue vinculada al desarrollo del turismo creativo y cultural, tendencia que busca complementar los destinos turísticos tradicionales mediante experiencias que permitan al visitante conocer de manera más profunda las prácticas, expresiones culturales y formas de vida de cada territorio.

Teresa Díaz planteó que esta modalidad puede contribuir a diversificar la oferta turística regional y generar experiencias que permitan prolongar la permanencia de los visitantes.

“Estamos hablando acá de Torres del Paine que es hiper turístico, o sea, es como lo más en Chile diría yo, y cómo también empezamos a vincularnos, cierto, el ámbito creativo con el ámbito del turismo”, señaló.

En ese sentido, explicó que el objetivo es que el visitante pueda acceder a nuevas capas del territorio mediante experiencias culturales y creativas, más allá de los circuitos turísticos tradicionales.



Corporación ya cuenta con 11 socios



Sandra Torres detalló que la conformación de la Corporación Creadores de Magallanes se produjo a partir del programa Magallanes Creativos, desarrollado en 2024 en el marco de una iniciativa de Corfo.

Posteriormente, el grupo avanzó en su organización y durante agosto realizó una asamblea en la que se consolidó la incorporación de nuevos integrantes.

“Ya se hizo una asamblea y tenemos 11 socios”, informó Torres.

La representante destacó la importancia de contar con una estructura que permita reunir a quienes desarrollan actividades creativas en la región y proyectar sus capacidades más allá de Magallanes.

“Tenemos mucho para mostrar a nivel nacional y qué maravilloso que en este encuentro nos van a poder conocer mucho más. ¿Y por qué no soñar a nivel internacional?”, sostuvo.

La intención, explicó, es trabajar de manera coordinada con las distintas organizaciones existentes y mantener la iniciativa en el tiempo.



Vinculación con instituciones regionales



Durante su estadía en Magallanes, representantes de la Red Nacional de Territorios Creativos sostuvieron reuniones con autoridades e instituciones regionales, entre ellas la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Corfo.

Teresa Díaz valoró positivamente estos encuentros y aseguró que existe interés en avanzar en mecanismos que permitan fortalecer el sector y movilizar recursos regionales.

“Estamos como en un muy buen momento”, señaló al referirse a las posibilidades que se abren para la economía creativa en Magallanes.

Desde la organización, además, realizaron un llamado a los creadores, emprendedores y organizaciones vinculadas al sector a reconocerse como parte de este ecosistema y a participar en los espacios de articulación que se están generando.

En tanto, desde la Corporación Creadores de Magallanes y la Antártica Chilena se informó que la organización se encuentra presente en plataformas digitales y redes sociales, desde donde busca mantener abierta la convocatoria a nuevos integrantes.

De esta manera, la incorporación de Magallanes a la Red Nacional de Territorios Creativos abre un nuevo espacio de colaboración entre artistas, emprendedores, instituciones, organizaciones y otros actores vinculados a la creatividad, con el desafío de transformar ese capital cultural en nuevas oportunidades de desarrollo, innovación, turismo y proyección para el territorio.





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