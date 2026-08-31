GOBERNADOR FLIES Y ALCALDESA MAYORGA LANZAN “TALLER DE TALENTOS” EN POLIDEPORTIVO DE NATALES: INICIATIVA FINANCIARÁ BATERÍA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS PARA 100 JÓVENES

Fue en el Polideportivo Municipal de Puerto Natales que se hizo el lanzamiento oficial de la iniciativa “Talleres de Talentos: Espacio Integral de Desarrollo”, presentada por la administración local; que fue aprobada y respaldada por el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y el Consejo Regional.

El objetivo de la iniciativa es contribuir al bienestar y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes de la capital provincial de Última Esperanza, por medio de la accesibilidad al recinto deportivo para la práctica de actividades deportivas no convencionales (tenis de mesa, voleibol, handball, natación), artísticas (danza, canto) y outdoor (trekking, ciclismo, tirolesa, escalada).

El número de beneficiarios directos son 100 niños, niñas y adolescentes, de entre 6 y 17 años que residan en la provincia (aunque a la fecha alcanza los 170). El monto del proyecto fue de $50.000.000, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), lo que permitirá que se impartan los cursos desde agosto hasta diciembre, junto con financiar la adquisición de los materiales requeridos.

La actividad contó con la presencia del Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies; la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga; los consejeros regionales Patricio Gamín y Ximena Montaña; además de concejales, jefes de división del Gobierno Regional y de la municipalidad, y algunos de los jóvenes que ya se encuentran en actividades.

Durante su participación en la inauguración de la iniciativa, el Gobernador Flies destacó que este era “uno de los proyectos más bonitos que teníamos de los municipios”. Además, valoró la rigurosidad en la presentación ante el Consejo Regional y la aprobación unánime que ello significó:

“Lo más importante hoy, para todos, es el tiempo. Y los niños y niñas pasan, en promedio, siete horas en el celular. Y créanme: que estén de 16:00 a 19:00 horas (en los talleres), va a cambiar la vida no solo de los que van a estar acá, sino también de las familias (…) Este es un espacio mágico en el que estamos recuperando esa infancia de juego, lúdica, esa infancia de aprendizaje en la que socializamos y aprendemos a ser sociedad. Eso es gracias a este precioso proyecto que ha presentado el Municipio y que ha sido respaldado por el Gobierno Regional”.





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