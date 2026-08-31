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31 de agosto de 2026

JEFE DE LA ARMADA ARGENTINA SEÑALA QUE EL ESTRECHO DE MAGALLANES PERTENECE A CHILE EN MEDIO DE TENSIÓN POR SOBERANÍA

​El almirante Juan Carlos Romay también remarcó la importancia para la nación trasandina del Atlántico Sur, debido a su proyección hacia la Antártica y el creciente interés de otras naciones en la zona. ​

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En medio de la tensión entre Chile y Argentina por el Estrecho de Magallanes, el jefe de la Armada de esta última nación, el almirante Juan Carlos Romay, reafirmó en una entrevista con un medio trasandino la soberanía chilena en esta zona.

Y es que recientemente el jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Valverde, afirmó en una entrevista en Youtube que el Estrecho de Magallanes formaba parte de la soberanía de Argentina.

La situación derivó en que el gobierno de José Antonio Kast presentara una nota de protesta y que la Cancillería argentina lanzara un comunicado en que establecía la validez de los tratados de 1881 y 1984, que confirman la soberanía chilena en el estrecho.

Así las cosas, Romay conversó con el medio DEF respecto al funcionamiento de la Armada argentina y la presencia de esta nación en el Atlántico Sur, lo que derivó en que abordara la situación en el Estrecho de Magallanes.

“El Atlántico Sur es un lugar estratégico, justamente porque en esta región tenemos los principales pasos bioceánicos para conectar el Atlántico con el Pacífico, ya sea a través del estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile, o por el extremo sur, el Cabo de Hornos”, señaló el jefe de la Armada argentina.

En ese sentido, Romay detalló que el sector del Atlántico Sur resulta estratégico para Argentina debido a su proyección hacia la Antártica y el aumento del interés de diversas naciones en la zona.

“Explotar ahí tanto toda la cuestión científica como de recursos. A su vez, algo que por ahí antes no era tan palpable: el avance tecnológico permite que el obtener recursos del océano sea más viable para determinadas empresas o países, como está pasando con la explotación de petróleo al Norte de Malvinas. Entonces, es vital tener una buena vigilancia y control de todos nuestros espacios marítimos y poder de disuasión”, remarcó.

Por otro lado, consultado durante la entrevista respecto al presente de la Armada argentina, el almirante señaló: “miramos con optimismo hacia adelante”.

“Quisiera recalcar la necesidad de que existan políticas de Estado que trasciendan las distintas gestiones de gobierno. Mencioné las capacidades que perdimos; en ese contexto, por más que una gestión tenga la mejor voluntad, no se puede recuperar todo en poco tiempo”, explicó.

Para posteriormente enfatizar que los buques de la Armada argentina “tienen 40 años. O sea, tecnológicamente están bastante desactualizados”.

Fuente: latercera.com

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