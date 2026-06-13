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13 de junio de 2026

DOCUMENTAL SOBRE GAUCHOS DE LA PATAGONIA DESTACA EN HISTÓRICA PARTICIPACIÓN CHILENA EN SHEFFIELD DOCFEST 2026

Tres proyectos con participación nacional fueron seleccionados en MeetMarket, entre ellos una producción sobre la vida de los gauchos patagónicos. Además, Maite Alberdi presentará una clase magistral y su nuevo documental.

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La presencia chilena marcará un hito en la edición 2026 de Sheffield DocFest, uno de los principales festivales y mercados de cine documental del mundo, que se desarrollará entre el 10 y el 15 de junio en el Reino Unido. Este año, tres proyectos con participación nacional fueron seleccionados en MeetMarket, la principal plataforma de financiamiento y coproducción del certamen, alcanzando la mayor representación chilena registrada en una misma edición.

Entre los proyectos seleccionados destaca "El peso de la nieve", documental dirigido por Matías Bolla y producido por Carolina Sorensen y Cristian Valle Celedón. La obra retrata la vida de los gauchos de la Patagonia chilena y los desafíos que enfrentan ante la sequía, el envejecimiento de la población rural y los cambios que amenazan una tradición construida durante generaciones.

La participación chilena también contempla los proyectos "Inside the Biggest Case on Earth", coproducción entre Brasil y Chile desarrollada por Quijote Films, e "Isabel Allende: El documental", producción que explora la vida y legado de la reconocida escritora chilena. Los tres proyectos formarán parte de las actividades de industria y búsqueda de alianzas internacionales durante el festival.

Otro de los hitos será la participación de la directora Maite Alberdi, quien ofrecerá la masterclass "The Art of Storytelling" y presentará su más reciente documental, "Un hijo propio". La realizadora chilena continúa consolidando su presencia internacional tras el reconocimiento obtenido por producciones como "El agente topo" y "La memoria infinita".

Además, Chiledoc organizará una actividad de coproducción destinada a generar nuevas alianzas entre productores chilenos e internacionales. La presencia nacional en Sheffield DocFest incluirá también a realizadores y productores apoyados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, fortaleciendo la promoción del documental chileno en los mercados internacionales.


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