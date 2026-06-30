30 de junio de 2026
SELLO MAGALLÁNICO EOLO PRODUCCIONES CUMPLE 25 AÑOS EDITANDO MÚSICA ELECTRÓNICA DE LA PATAGONIA AUSTRAL
Para celebrar los 25 Años de Eolo Producciones se dará inicio este próximo sábado 04 de Julio a las 20:00 hrs. a un ciclo de presentaciones, en la sala "Aike Lab" (Chiloé 755, segundo piso)
El sello EOLO Producciones cumple 25 Años de existencia, dedicado a la publicación de música electrónica y experimental creada en la región de Magallanes. Creada en 2001 por el dúo electrónico LLUVIA ÁCIDA, esta etiqueta suma un total de 60 trabajos, entre discos de estudio, singles, remixes y bandas sonoras. Su historia se inició a raíz de la salida de Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf del sello Hariján Records, con el cual habían editado su debut "Simulación" (1996) y sus siguientes tres discos, "Maquinaciones" (1997), "Efectos secundarios" (1999) y el compilado "Recolonización" (2000). "Como ya estábamos cultivando un estilo radicalmente distinto al resto de la música regional de esa época, decidimos que la mejor manera de continuar era autoeditándonos por nuestra cuenta, dando a conocer también a cualquier banda o solista que se saliera del esquema instrumental clásico de guitarra, bajo y batería. Desde el principio quisimos reflejar el territorio que habitamos, pero desde un punto de vista contemporáneo y abordando problemáticas actuales", cuentan los músicos. Su logo es la silueta de una turbina eólica fabricada en el Centro de Estudio de los recursos Energéticos (CERE) de la Universidad de Magallanes, pensada para energizar estancias y viviendas rurales. "Lo tomamos como un símbolo de lo que en ese momento considerábamos nuestro futuro, como sinónimo de autonomía energética. Algo bien distinto a la imagen de los gigantescos generadores eólicos con los que se quiere cubrir la estepa para fabricar hidrógeno y amoníaco", declaran.
4N4TM4NTR4M, Sub/Luz y Ruta.Midi, que abarcan estilos como el technopop, synthwave, ambient, trip hop, glitch y noise. "Creemos que el publicar todos estos trabajos, durante dos décadas y media, ha sido nuestra forma de poner a Magallanes entre los grandes polos de exploración de música y tecnología a nivel nacional. Sin importar cuanto se reconozca o no ese aporte, sin duda este ya ha sido hecho", reflexionan. Todo el catálogo de EOLO Producciones puede escucharse en el sitio web
KAST RESPALDA LEGISLAR “LEY ALEJANDRO” Y ANUNCIA REUNIÓN CON FAMILIAS DE VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS
El Mandatario afirmó que el Ejecutivo está preparando alternativas para enfrentar delitos cometidos por jóvenes instrumentalizados por el crimen organizado. Además, mencionó brevemente la ley de reconstrucción y aseguró que se reforzará el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas para Magallanes.
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