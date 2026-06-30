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30 de junio de 2026

SELLO MAGALLÁNICO EOLO PRODUCCIONES CUMPLE 25 AÑOS EDITANDO MÚSICA ELECTRÓNICA DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Para celebrar los 25 Años de Eolo Producciones se dará inicio este próximo sábado 04 de Julio a las 20:00 hrs. a un ciclo de presentaciones, en la sala "Aike Lab" (Chiloé 755, segundo piso)

Eolo Produciones - Bandcamp

El sello EOLO Producciones cumple 25 Años de existencia, dedicado a la publicación de música electrónica y experimental creada en la región de Magallanes. Creada en 2001 por el dúo electrónico LLUVIA ÁCIDA, esta etiqueta suma un total de 60 trabajos, entre discos de estudio, singles, remixes y bandas sonoras. Su historia se inició a raíz de la salida de Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf del sello Hariján Records, con el cual habían editado su debut "Simulación" (1996) y sus siguientes tres discos, "Maquinaciones" (1997), "Efectos secundarios" (1999) y el compilado "Recolonización" (2000). "Como ya estábamos cultivando un estilo radicalmente distinto al resto de la música regional de esa época, decidimos que la mejor manera de continuar era autoeditándonos por nuestra cuenta, dando a conocer también a cualquier banda o solista que se saliera del esquema instrumental clásico de guitarra, bajo y batería. Desde el principio quisimos reflejar el territorio que habitamos, pero desde un punto de vista contemporáneo y abordando problemáticas actuales", cuentan los músicos. Su logo es la silueta de una turbina eólica fabricada en el Centro de Estudio de los recursos Energéticos (CERE) de la Universidad de Magallanes, pensada para energizar estancias y viviendas rurales. "Lo tomamos como un símbolo de lo que en ese momento considerábamos nuestro futuro, como sinónimo de autonomía energética. Algo bien distinto a la imagen de los gigantescos generadores eólicos con los que se quiere cubrir la estepa para fabricar hidrógeno y amoníaco", declaran.


Su primer trabajo bajo la etiqueta de Eolo Producciones fue "Magallania" (2001), el primero de sus discos que abordó mediante el sonido electroindustrial temáticas propias del territorio patagónico austral. Fue el primero que lograron presentar en Santiago, con un recital realizado en la Sala SCD de Bellavista, gracias al auspicio MP3 Palace de Entel (el primer sitio web que publicó mp3's de música chilena) y la gestión quien era su director, el cantante y líder de la banda Sexual Democracia Miguel Barriga. Pero en rigor el primer trabajo editado por el naciente sello fue uno llamado "Lumania" (2001), del dúo homónimo formado por la artista visual Carol Vieytes y el integrante de LLUVIA ÁCIDA Rafael Cheuquelaf, que incursionó en el ambient y en el techno. Le siguieron discos de proyectos como Protocultura (debut del músico magallánico Eduardo Velásquez), el dúo Agnosia (Alvaro Barrientos y Derek Biskupovic), los proyectos solistas de los integrantes de Lluvia Ácida (Polar y Nébula) y Maskamikro (con el primer disco del hip hop magallánico, "Grandes Escrituras 2005"). LLUVIA ÁCIDA siguió sumando discos a su catálogo, con obras como "Tierra de Espectros" (2002), "Hotel Kosmos" (2004), "Antartikos" (2005) y "Elemental" (compilado, 2006).

Con la masificación de internet nació el concepto de netlabel y el dúo LLUVIA ÁCIDA decidió aliarse a uno particularmente importante dentro de la escena musical chilena y latinoamericana: PUEBLO NUEVO Netlabel. En conjunto con él y su director Mika Martini coeditaron trece discos, entre ellos "La Idea: Canto a la Federación Obrera de Magallanes" (2007), "Kuluana" (2009), "Cruce de caminos" (2010), "Policía del Karma" (2011), "Insula in albis" (2013), "Ciencia Sur" (2017)", "Archipiélago Coloane" (2021), "Cacique Mulato: la leyenda de Chumjauwun" (2023) y "Puntarenazo" (2023). También publicaron discos en alianza con otros netlabels como 001 Records, Jacobino Discos, Dilema Industria y otros extranjeros, como Fuga Discos (Argentina), Rumpfunk Records (Alemania) y Ephedrina Records (Italia).

4N4TM4NTR4M, Sub/Luz y Ruta.Midi, que abarcan estilos como el technopop, synthwave, ambient, trip hop, glitch y noise. "Creemos que el publicar todos estos trabajos, durante dos décadas y media, ha sido nuestra forma de poner a Magallanes entre los grandes polos de exploración de música y tecnología a nivel nacional. Sin importar cuanto se reconozca o no ese aporte, sin duda este ya ha sido hecho", reflexionan. Todo el catálogo de EOLO Producciones puede escucharse en el sitio web 


En 2025 Eolo Producciones retomó su labor de publicación de nueva música magallánica. "En la actualidad hay más músicos locales creando mediante tecnología analógica y digital y explorando nuevas sonoridades y ritmos, por lo que decidimos que era momento de volver a ser editores", explican Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf. Así han publicado nuevos discos de los artistas Planeko, Gio Foschino, Durruty, Vitoco Díaz, Havstracto, Pinwü, https://eoloproducciones.bandcamp.com, así como en el canal de You Tube @eoloproducciones.

Para celebrar los 25 Años de Eolo Producciones se dará inicio este próximo sábado 04 de Julio a las 20:00 hrs. a un ciclo de presentaciones, en la sala "Aike Lab" (Chiloé 755, segundo piso). 

Comenzará con una presentación del dúo LLUVIA ÁCIDA, que realizará una improvisación en vivo para musicalizar imágenes del Punta Arenas actual. El ciclo continuará con otros músicos que han publicado en el sello, con fechas que se darán a conocer próximamente. La entrada es liberada y la invitación
extensiva a toda la comunidad magallánica.
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