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13 de agosto de 2026

JUVENTUD SOCIALISTA DE MAGALLANES ACUSA CONTRADICCIÓN DE JUNAEB POR RECORTE DE RACIONES EN EL LICEO SAN JOSÉ

Desde la Juventud Socialista de Magallanes solicitaron la restitución inmediata de los cupos de alimentación y explicaciones por parte de JUNAEB respecto de la disminución informada al establecimiento.

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​Frente al recorte arbitrario de raciones de alimentación escolar

 
Esta semana el Liceo San José envió una comunicación a las familias y apoderados informando que JUNAEB había decidido, de forma unilateral, recortar drásticamente las raciones de almuerzo, dejando en 100 y 60 los cupos para Básica y Media, muy por debajo de las 180 y 150 raciones que el establecimiento entrega habitualmente.

 
La Dirección Regional de JUNAEB salió a desmentir esa versión, asegurando públicamente que no ha dado ninguna orden de disminuir las raciones y que ha mantenido vigente la asignación original.

 
Sin embargo, el propio Liceo San José emitió hoy un comunicado oficial que confirma su versión inicial. La reducción fue informada a través de la plataforma PAE Online de la misma JUNAEB, y comenzó a regir durante el mes de agosto. El establecimiento señala además que solicitó formalmente la reconsideración de la medida, precisamente para evitar que sus estudiantes se vieran afectados.

 
Es decir, mientras JUNAEB lo niega en un comunicado de prensa, su propia plataforma oficial registra el recorte. Esta contradicción no es un detalle menor, es JUNAEB desmintiendo públicamente algo que su propio sistema documenta. Cuando una institución del Estado da versiones distintas según el canal se debilita la confianza de las familias en la transparencia de sus decisiones.

 
El propio seremi de Educación, José Alvarado, ha señalado en otro caso similar en la región que los compromisos con las comunidades educativas deben respetarse y que hay que escuchar a los y las estudiantes. Ese mismo estándar corresponde exigirlo aquí.

 
Valoramos que el Liceo San José haya actuado con responsabilidad, informando oportunamente a las familias y gestionando la reconsideración ante JUNAEB. Lo que no podemos aceptar es que un organismo público desmienta en la prensa lo que su propia plataforma confirma.

 
Desde la Juventud Socialista de Magallanes, exigimos:

 
1.Que JUNAEB reconozca públicamente la reducción registrada en su plataforma PAE Online y explique con qué criterios se aplicó.

 
2.La restitución inmediata de las raciones a los niveles habituales del Liceo San José, en línea con lo solicitado por el propio establecimiento.

 
3.Transparencia y coherencia en las comunicaciones oficiales de JUNAEB hacia la comunidad educativa y la opinión pública.

 
No vamos a normalizar que se le quite comida a los niños, niñas y adolescentes mientras un organismo público entrega versiones contradictorias sobre lo que realmente ocurrió. La alimentación escolar no se negocia.

 
Si eres estudiante y llegó la comunicación original a tu establecimiento, contáctanos.

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