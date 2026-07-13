LA PREVENCIÓN NO CONOCE DISTANCIAS: SENDA DESARROLLA PROGRAMA JUVENTUD Y BIENESTAR EN CABO DE HORNOS

​El compromiso de acercar la prevención a todos los territorios del país, sin importar las distancias geográficas, se materializó una vez más en la comuna de Cabo de Hornos, donde SENDA Previene, ejecutado por la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos en convenio con SENDA, desarrolló jornada del programa Juventud y Bienestar dirigida a funcionarias y funcionarios del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams.



La actividad tuvo como propósito fortalecer las capacidades de los equipos para promover el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, abordando los principales Elementos que fortalecen el desarrollo saludable y aquellos que aumentan la vulnerabilidad frente al consumo de alcohol y otras drogas. Asimismo, permitió generar un espacio de reflexión y articulación entre los distintos actores del territorio, reforzando el rol que cumplen las instituciones locales en la construcción de comunidades más saludables y protectoras.



El programa Juventud y Bienestar, PINJUB de SENDA, constituye una estrategia preventiva basada en evidencia que busca conocer y fortalecer las condiciones que favorecen el desarrollo saludable de las y los adolescentes. A través de un enfoque centrado en el bienestar, promueve el trabajo colaborativo entre establecimientos educacionales, instituciones públicas, familias y comunidades, impulsando acciones que permitan potenciar los factores protectores y disminuir aquellos elementos que incrementan el riesgo de consumo de alcohol y otras drogas.



La implementación de esta iniciativa en Puerto Williams refleja el compromiso de SENDA por garantizar que la oferta preventiva llegue a todas las comunidades del país, incluyendo aquellos territorios más aislados. En ese contexto, el trabajo que desarrolla SENDA Previene Cabo de Hornos cobra especial relevancia al mantener una presencia permanente en la comuna más austral de Chile, acercando herramientas preventivas y promoviendo redes de apoyo que contribuyen al bienestar de sus habitantes.



La directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, destacó la importancia de este despliegue territorial: "La prevención debe estar presente en todos los rincones de nuestro país. Llegar con programas como Juventud y Bienestar hasta Cabo de Hornos demuestra que la distancia nunca será una barrera para acompañar a las comunidades y fortalecer sus capacidades preventivas. El trabajo que desarrolla SENDA Previene Cabo de





Hornos, en coordinación con el municipio y las instituciones del territorio, es fundamental para construir entornos más protectores para niñas, niños, adolescentes y sus familias".



Desde SENDA destacaron que el modelo SENDA Previene constituye uno de los principales pilares de la política preventiva en el país, al desarrollar un trabajo permanente con municipios, establecimientos educacionales, organizaciones sociales e instituciones públicas, promoviendo una prevención cercana, participativa y adaptada a la realidad de cada territorio.



Con acciones como esta, SENDA reafirma su compromiso de fortalecer el bienestar de las comunidades y avanzar hacia una prevención con enfoque territorial, asegurando que todas las personas, independiente del lugar donde vivan, puedan acceder a herramientas que favorezcan una vida más saludable y libre de riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas.



