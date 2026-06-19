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19 de junio de 2026

DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL ENCABEZÓ EVALUACIÓN AÉREA DE SECTORES VULNERABLES PARA REFORZAR LA PREVENCIÓN INVERNAL

El recorrido sobre la ciudad y el borde costero entregó información clave para la toma de decisiones y la implementación de medidas preventivas antes de la temporada invernal.

Sobrevuelo 4

Con el objetivo de reforzar la preparación del Estado frente a eventuales emergencias y proteger a la comunidad, la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto a la Sección Aérea de Carabineros de Chile y la Municipalidad de Punta Arenas, realizaron este miércoles un sobrevuelo de reconocimiento sobre distintos sectores críticos de la capital regional.

 
La inspección aérea permitió evaluar en terreno el estado de zonas históricamente vulnerables a inundaciones, el comportamiento del río Las Minas, sectores periurbanos, principales arterias, tomas y el borde costero del estrecho de Magallanes, generando información clave para fortalecer la coordinación entre las instituciones y adoptar medidas preventivas antes del período de mayor impacto climático.

 
La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, destacó que esta acción responde a una estrategia de prevención impulsada para enfrentar las condiciones meteorológicas previstas para este invierno. "Nuestra prioridad es anticiparnos a las emergencias. Este sobrevuelo nos permitió identificar los puntos más críticos de la ciudad, donde pueden generarse inundaciones u otras situaciones de riesgo asociadas a las condiciones climáticas que enfrentaremos durante este invierno. Este trabajo conjunto con el municipio nos permitirá coordinar acciones con los distintos servicios públicos para prevenir contingencias y proteger a la población."

 
La autoridad agregó que el recorrido también contempló el borde costero del estrecho de Magallanes, con el propósito de monitorear su comportamiento y fortalecer la vigilancia territorial.

 
Por su parte, el subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Magallanes, teniente coronel Augusto Álvarez Aguayo, explicó que el despliegue permitió verificar el estado de los principales sectores de la ciudad, destacando que la labor de la Sección Aérea trasciende el ámbito policial. "La Sección Aérea cumple un rol fundamental no solo en materia de seguridad, sino también de apoyo a la comunidad. Participamos en rescates, llegamos a localidades apartadas y prestamos apoyo en situaciones de emergencia y catástrofe. Este tipo de vuelos también contribuye a una mejor planificación preventiva."

 
Desde el municipio, la encargada de Operaciones, Sonia Vera, enfatizó la relevancia de monitorear permanentemente los sectores de mayor vulnerabilidad, especialmente el río Las Minas. "El río Las Minas sigue siendo el punto de mayor riesgo para Punta Arenas, por lo que contar con una evaluación aérea resulta fundamental para anticipar escenarios complejos. Esta información fortalece nuestra capacidad de respuesta y beneficia directamente a los sectores poblados que históricamente se ven más afectados por eventos hidrometeorológicos."

 
Este sobrevuelo representa una herramienta estratégica para la toma de decisiones y reafirma el compromiso de las instituciones con una gestión del riesgo basada en la prevención, la coordinación interinstitucional y la protección de las personas. Las autoridades anunciaron que este tipo de monitoreo continuará desarrollándose durante la temporada invernal como parte de un trabajo permanente orientado a reducir el impacto de eventuales emergencias en la región.

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