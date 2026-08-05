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5 de agosto de 2026

MUNICIPIOS CUMPLEN POSTULACIÓN A FONDOS SUBDERE REGIONAL

Hasta el 31 de julio tenían como plazo nueves municipios de la Región de Magallanes para presentar sus iniciativas al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) línea Tradicional.

subderePMU

​ La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), a través de la Resolución Nº 9985 del 29 de diciembre de 2025, asignó a la región de Magallanes y la Antártica Chilena un marco de recursos de inversión de M$ 592.438 millones, correspondientes al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) línea Tradicional, destinado a financiar proyectos que permitan equiparar el desarrollo urbano y reducir las brechas de capacidades entre los municipios de la región.

 
La Unidad Regional SUBDERE de Magallanes informó que la totalidad de los municipios beneficiados de la región ingresaron sus proyectos en la plataforma institucional, cumpliendo con el plazo máximo estipulados para el 31 de julio.
Cabe recordar que, en conformidad a la normativa vigente, corresponde al Consejo Regional la distribución de los recursos entre las comunas, sobre la base de la proposición del Gobernador Regional. Para que, posteriormente, las municipalidades presenten sus proyectos ante la SUBDERE.

De esta forma, el Pleno del Consejo Regional región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en su Sesión Ordinaria N.º 07, celebrada con fecha 23 de marzo de 2026, aprobó la Moción N.º 54, de distribución de recursos, propuesta por el Gobernador Jorge Flies para del programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) línea tradicional 2026.

 
“Este el primer paso, para que nuestra región reciba esta inyección de inversión pública. Ahora, queda apoyar el trabajo de los equipos municipales y propender al buen uso de los recursos”, enfatizó Javier Labrin, valorando el trabajo coordinado entre el Gobierno Regional, el CORE y los municipios.

 
De acuerdo con la distribución interregional, visada por el Gobernador Regional, nueve comunas de la región resultaron beneficiadas con estos recursos. Cabo de Hornos, Porvenir y Natales concentran el mayor porcentaje del presupuesto, con un 15% cada una, mientras que Laguna Blanca, Primavera, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres del Paine reciben un 9,17% cada una.

 
Los recursos del PMU están orientados a financiar obras de construcción, conservación, mejoramiento, reparación, ampliación o reposición de infraestructura y equipamiento comunitario, en ámbitos como servicios municipales, vialidad, servicios básicos y seguridad, entre otros.

 
Tras el cierre de esta fase, la SUBDERE se enfocará en la revisión de los antecedentes presentados. El objetivo prioritario para el mes de agosto es avanzar en el análisis técnico para otorgar la elegibilidad a las iniciativas presentadas y así completar su tramitación administrativa de manera oportuna.

Javier Labrín

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