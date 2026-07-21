SUBDERE PROYECTA NUEVAS INVERSIONES PARA COMUNAS DE MAGALLANES Y REFUERZA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ZONAS EXTREMAS

El jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Javier Labrín Jofré, aseguró que el Plan de Zonas Extremas (PZE) mantiene sus recursos comprometidos y destacó el trabajo desplegado por la institución en las 11 comunas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena para resolver inquietudes de autoridades locales respecto a la ejecución del programa.

Durante una entrevista concedida esta mañana en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, Labrín explicó que el despliegue territorial respondió al mandato del subsecretario Sebastián Figueroa para entregar certezas a alcaldes y concejos municipales sobre el funcionamiento del plan.







"Nosotros, tomando la misión, la labor que nos encomendó el subsecretario Sebastián Figueroa, decidimos ir directamente a las comunas, tomar contacto tanto con los alcaldes como con el cuerpo de concejales para absolver las dudas que ellos pudiesen tener, esta incertidumbre que pudiese generarse a propósito de la información que en algún minuto bajó a propósito de la nueva distribución del modo de distribución que iba a tener el PZE y también algunas dudas en términos operativos."



La autoridad recordó que el Plan de Zonas Extremas contempla una ejecución de largo plazo, con 105 iniciativas distribuidas durante una década, lo que implica un trabajo permanente de coordinación con los municipios.

Asimismo, reiteró que existen tres proyectos estratégicos cuya continuidad está asegurada mediante esta programación presupuestaria: el muelle multipropósito, la Ruta Onaisín en Porvenir y la Biblioteca y Archivo Regional, iniciativas que además pueden complementarse con otras fuentes de financiamiento provenientes del Gobierno Regional o de ministerios sectoriales.

En ese sentido, precisó que la priorización de las obras responde a una planificación conjunta.







"La priorización, es decir, quién va distinguiendo qué proyecto logra o comienza inicialmente es el Gobierno Regional, junto también con la hoja de ruta, este gran plan que se desarrolló junto con la comunidad y que luego fue aprobado."





Segunda transferencia del PZE



Uno de los principales temas abordados fue la segunda transferencia de recursos del Plan de Zonas Extremas, luego de la primera entrega cercana a los 25 mil millones de pesos.

Labrín enfatizó que los fondos se encuentran garantizados por la Ley de Presupuestos y que la única modificación corresponde al mecanismo de distribución.







"El recurso en términos de presupuesto está dispuesto por la ley. Por lo tanto, son montos que están dentro de las arcas fiscales para ser distribuidos. Eso para que se sienta la tranquilidad. Lo segundo es que nosotros lo único que variamos fue la manera de distribuir."



Explicó además que actualmente existe una coordinación entre la Subdere y el Gobierno Regional para determinar el monto definitivo de la segunda transferencia, considerando el ritmo de ejecución presupuestaria.







"Nosotros ya estamos teniendo las conversaciones con el Gobierno Regional a través de la División de Desarrollo Regional de nuestra subsecretaría para que ellos nos informen la necesidad, porque también como estamos hablando de recursos públicos, acá es súper importante ser responsable tanto con la solicitud como con la rendición."



Añadió que el objetivo es asegurar una correcta utilización de los recursos públicos y proyectar un incremento del presupuesto del PZE para 2027 si la ejecución del presente año mantiene buenos resultados.



Biblioteca y Archivo Regional



Respecto al avance de la futura Biblioteca y Archivo Regional, Labrín destacó la reciente visita técnica realizada junto a representantes del Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional y la Delegación Presidencial.

A juicio de la autoridad, la infraestructura tendrá un fuerte impacto para la comunidad magallánica.







"Va a tener un componente bien importante en materia histórica y de recuperación de espacio y de entregar un espacio que es muy necesario para la comunidad magallánica que le permita, considerando las condiciones climáticas, poder tener, por ejemplo, una tarde en familia tomando café, leyendo un libro, saliendo quizás de los centros comerciales, sino que en espacio cultural de esparcimiento."





Nuevos proyectos comunales



Durante la entrevista, el jefe regional de Subdere también informó que comenzaron las transferencias de recursos para nuevos proyectos de infraestructura comunal, los cuales fueron desarrollados técnicamente junto a las secretarías comunales de planificación de los municipios.

Entre las iniciativas destacó un proyecto para Punta Arenas que contempla una inversión cercana a 300 millones de pesos destinada a modernizar el alumbrado público.

La iniciativa considera la instalación de 600 luminarias LED y 600 nodos de telegestión, sistema que permitirá controlar de manera remota el funcionamiento del alumbrado para optimizar el consumo energético y reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.







"Esto significa que vamos a modernizar el sistema de alumbrado público en diversos sectores de la comuna para mejorar su eficiencia energética. Esto contempla además la instalación de 600 nuevas luminarias LED de alta eficiencia energética y al mismo tiempo 600 nodos de telegestión."



Agregó que este tipo de inversiones también contribuyen a la prevención del delito.







"Esta inversión va a contribuir sin duda a mejorar la luminosidad, pero también tiene esta mirada de prevención en materia de seguridad, porque en la noche la oscuridad es donde nosotros tenemos que ir previendo que no existan estos focos de conflicto."





Royalty minero y apoyo a las comunas



En materia de royalty minero, Labrín explicó que en Magallanes nueve de las diez comunas reciben recursos del Fondo de Equidad Territorial, mientras que Punta Arenas queda excluida debido a los criterios establecidos por la normativa relacionados con la dependencia del Fondo Común Municipal y otros indicadores socioeconómicos.

En ese contexto valoró la reciente adquisición de un camión multipropósito por parte de la Municipalidad de Río Verde.







"Estamos también muy contentos por la gestión de la alcaldesa Tatiana Vázquez, la cual tiene una mirada también de inversión inteligente dentro de su comuna, previendo posibilidades y prevención de algunos riesgos latentes."



Indicó además que los recursos del royalty permiten financiar proyectos de seguridad, infraestructura municipal, espacios públicos, luminarias, cámaras de vigilancia y equipamiento para las comunas.



Tenencia responsable de mascotas



Finalmente, Labrín destacó el avance del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas, señalando que recientemente concluyó una intervención en Puerto Natales que permitió esterilizar un importante número de perros y gatos.







"Este programa tiene además dos virtudes. Una, además de la esterilización propiamente tal, nos permite ir registrando a las mascotas para que sus dueños se hagan responsables el día de mañana y cuando existan casos de abandono tengamos la posibilidad de saber quién es el responsable de este perro o gato que se encuentra en aquella condición."



Asimismo, adelantó que próximamente la Subdere anunciará nuevos recursos para continuar fortaleciendo este programa en otra comuna de la Región de Magallanes.





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