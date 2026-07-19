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19 de julio de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | NO PODEMOS ACOSTUMBRARNOS A QUE MATEN A QUIENES NOS PROTEGEN

Por: Ángel Roa, Seremi de Gobierno de la Región de Magallanes y de la Antártica

ángel roa

Chile está de luto.

Este sábado, el cabo primero de Carabineros Marcos Javier Cosme Barquero falleció luego de permanecer en estado crítico tras recibir un impacto de bala durante un operativo policial. Tenía 32 años y más de 13 años de servicio a nuestro país.

Detrás de su uniforme había un hijo, un esposo, un compañero y una familia que hoy enfrenta un dolor que ninguna palabra puede reparar.

Desde Magallanes queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos los hombres y mujeres de Carabineros de Chile que hoy despiden a uno de los suyos. Pero también debemos decirlo con absoluta claridad: esto no puede seguir ocurriendo.

No podemos acostumbrarnos a que quienes salen a proteger a los chilenos sean atacados, baleados y asesinados por delincuentes. No podemos aceptar que la violencia contra nuestros policías se convierta en parte del paisaje cotidiano. No podemos normalizar que un carabinero muera cumpliendo con su deber.

El cabo primero Marcos Cosme murió haciendo aquello que miles de carabineros realizan cada día: enfrentar el delito, proteger a las personas y poner su propia vida al servicio de la seguridad de todos.

Por eso, como Gobierno, seremos claros: la violencia no puede seguir ganando terreno en Chile. La seguridad es uno de los principales ejes del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Recuperar el control territorial, fortalecer a nuestras policías y enfrentar con decisión al crimen organizado no son solo compromisos de campaña ni consignas políticas. Son una obligación con todos los chilenos.

Y esa obligación se vuelve aún más urgente cada vez que un funcionario policial cae en el cumplimiento de su deber. El Estado no puede retroceder frente a quienes disparan contra Carabineros. La sociedad no puede resignarse frente a quienes creen que pueden atacar a un policía y quedar impunes. Y el Gobierno no va a mirar hacia el lado.

La justicia debe actuar. Los responsables deben responder ante los tribunales y recibir las sanciones que correspondan conforme a la ley. En Chile nadie puede estar por sobre la ley y, mucho menos, quienes utilizan la violencia y las armas para desafiar al Estado y atentar contra quienes tienen la misión de protegernos.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha sido claro: vamos a recuperar el orden, fortalecer las instituciones y devolverles a los chilenos el derecho a vivir tranquilos. Pero hoy, antes que cualquier estrategia o política pública, corresponde detenernos y honrar la memoria de un hombre que entregó su vida por los demás.

Por eso, el duelo nacional decretado por el Gobierno no es solo una señal institucional. Es también un reconocimiento a su sacrificio y al de todos los carabineros que han perdido la vida cumpliendo su deber.

Desde Magallanes abrazamos a la familia del cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero. A sus compañeros de armas les decimos que Chile no olvida.

Y a todos los chilenos, que no podemos acostumbrarnos a esto. No puede seguir muriendo un carabinero por cumplir con su deber. No puede seguir avanzando la violencia. Y no vamos a permitir que quienes protegen a Chile queden solos frente al crimen.

La seguridad es una prioridad de este Gobierno. Y frente a quienes pretenden desafiar al Estado, nuestra respuesta será clara: más autoridad, más respaldo a nuestras policías, justicia para las víctimas y sanciones duras para los responsables.

De todo corazón, espero que Dios traiga consuelo y paz a la familia del cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero. Su sacrificio no será olvidado.

ARTURO STORAKER

COLUMNA DE OPINIÓN | EMPLEO QUE SE FUE Y NO AVISA

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