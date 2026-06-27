COLUMNA DE OPINIÓN | CLASE MEDIA Y NATALIDAD: EL GRAN DESAFÍO DE MAGALLANES





Durante décadas existió una fórmula que impulsó el desarrollo de Chile: una clase media fuerte y familias que podían proyectar su futuro con confianza. Ambas realidades se alimentaban mutuamente. Un empleo estable permitía acceder a una vivienda, formar una familia, educar a los hijos y aspirar a una mejor calidad de vida.

Hoy esa fórmula está en riesgo. La clase media enfrenta un escenario cada vez más complejo. El costo de la vida aumenta, acceder a una vivienda propia es más difícil, el empleo formal pierde dinamismo y emprender supone enfrentar una extensa burocracia. Muchas familias sienten que, pese a su esfuerzo, avanzar se ha vuelto cada vez más difícil.

Al mismo tiempo, Chile enfrenta una de las crisis demográficas más importantes de su historia reciente. La baja natalidad ya no es una proyección lejana, sino una realidad visible. Las cifras nacionales muestran una caída sostenida: en 2024 el país registró cerca de 154 mil nacimientos, muy por debajo delos niveles observados una década atrás, y la tasa global de fecundidad se ubicó en torno a 1 hijo por mujer, lejos del nivel de reemplazo poblacional.

En Magallanes este fenómeno adquiere una gravedad particular. La región no solo enfrenta los costos propios de vivir en una zona extrema; también muestra señales de estancamiento demográfico. El Censo 2024 registró una población regional prácticamente igual a la del Censo 2017. A ello se suma quelas estimaciones disponibles ubican a Magallanes entre las regiones con menor fecundidad del país, con una tasa cercana a 0,93 hijos por mujer en 2024.

Ese dato debe leerse como una señal política y social de primera importancia. Una región extrema que no logra crecer poblacionalmente, que envejece y que ve caer sus nacimientos, enfrenta un problema que va mucho más allá de la estadística. Se trata de su capacidad futura para sostener empleo, servicios, escuelas, salud, desarrollo productivo y presencia territorial.

Detrás de cada nacimiento que no ocurre hay múltiples factores personales, culturales y económicos. Pero uno de ellos resulta evidente: la incertidumbre sobre el futuro. Muchos jóvenes postergan la decisión de formar una familia porque no encuentran estabilidad laboral, porque acceder a una vivienda resulta cada vez más difícil, porque el arriendo absorbe buena parte del ingreso o porque sienten que las condiciones no acompañan un proyecto de vida de largo plazo.

Por eso no estamos frente a dos problemas distintos. Una clase media debilitada y una baja natalidad forman parte del mismo desafío. Cuando las personas dejan de confiar en que podrán progresar gracias a su esfuerzo, también disminuye la confianza para formar una familia. La incertidumbre económica termina transformándose en incertidumbre demográfica.

Las consecuencias serán profundas. Una población que envejece rápidamente significa menos trabajadores, mayor presión sobre los sistemas de salud y pensiones, menor dinamismo económico y más dificultades para sostener servicios en territorios alejados. En Magallanes, además, la baja natalidad se cruza con un desafío estratégico: atraer y retener población para consolidar soberanía, inversión, conectividad y desarrollo regional.

Este debate exige una respuesta seria. No basta con lamentar que nazcan menos niños. Tampoco basta con discursos generales sobre familia. Si queremos que más jóvenes puedan quedarse en Magallanes, trabajar, emprender y formar un hogar, debemos construir condiciones materiales reales para que ese proyecto sea posible.

Una primera tarea es mejorar la focalización de la ayuda hacia la clase media. El Estado suele mirar la política social solo desde la pobreza extrema o la vulnerabilidad más evidente. Pero hay miles de familias que no califican para apoyos suficientes porque superan ciertos umbrales de ingreso, aunque en la práctica enfrentan arriendos altos, créditos inaccesibles, alto costo de vida, gastos de crianza y baja capacidad de ahorro. Esa clase media no necesita asistencialismo permanente; necesita apoyos oportunos para no retroceder.

En Magallanes, esa focalización debiera considerar el costo real de vivir en una zona extrema. No es lo mismo criar hijos, arrendar, trasladarse o acceder a servicios en el extremo sur que en el centro del país. Por eso se requieren instrumentos con pertinencia territorial: apoyo al acceso a la vivienda para familias jóvenes, subsidios mejor ajustados al costo regional, incentivos al empleo formal, respaldo al emprendimiento, salas cuna y jardines con horarios compatibles con la vida laboral, y medidas que faciliten la conciliación entre trabajo y familia.

También es necesario reducir las trabas que frenan inversión y empleo. La natalidad no se recupera solo con bonos. Se recupera cuando las personas sienten que hay futuro. Y el futuro se construye con crecimiento, proyectos productivos, certezas para emprender, mejores remuneraciones, vivienda disponible y un Estado que acompañe sin castigar el esfuerzo.

Creo que este debe transformarse en uno de los grandes desafíos de la próxima década. Defender a la clase media y enfrentar la baja natalidad no son causas separadas. Son parte de una misma agenda :volver a dar certezas a quienes trabajan, cumplen las reglas, quieren progresar y desean construir su vida familiar en la región.

Magallanes siempre ha demostrado capacidad para enfrentar grandes desafíos. Hoy debemos asumir uno nuevo: volver a hacer de nuestra región un lugar donde la clase media pueda progresar y donde formar una familia vuelva a ser una esperanza posible, no una preocupación económica permanente.

Porque una región sin niños, sin jóvenes que se queden y sin familias que puedan proyectarse pierde más que población. Pierde futuro.

