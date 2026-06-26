MÁS DE 20 MUJERES DE MAGALLANES PARTICIPARON EN DIÁLOGO CIUDADANO SOBRE TRABAJO, CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD

Más de una veintena de mujeres representantes de organizaciones sociales, emprendedoras, trabajadoras y lideresas de la Región de Magallanes participaron en el Diálogo Ciudadano "Mujeres que Lideran Magallanes: Trabajo, Cuidados y Desarrollo Regional", instancia organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales (DOS), para recoger experiencias y propuestas sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en materia de trabajo y cuidados.



La jornada fue encabezada por el Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, junto al Seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, y la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez, quienes escucharon las experiencias de las participantes respecto a la conciliación entre la vida laboral y familiar, las brechas para el acceso al empleo y la necesidad de avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en las tareas de cuidado.



Durante el encuentro, las participantes compartieron sus experiencias respecto a la conciliación entre la vida laboral y familiar, las brechas para acceder y permanecer en el empleo y los desafíos asociados a las labores de cuidado. En ese contexto, las autoridades abordaron el proyecto de Sala Cuna Universal, destacando que la iniciativa busca eliminar una de las barreras que hoy enfrentan muchas mujeres en el mercado laboral, al reemplazar el actual mecanismo establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo por un sistema de financiamiento que no recaiga directamente en los empleadores, favoreciendo así una mayor igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.



El Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, destacó que estos espacios forman parte del compromiso de la Secretaría General de Gobierno por fortalecer la participación ciudadana y mantener un diálogo permanente con la comunidad.

⁠"Como Secretaría General de Gobierno tenemos la responsabilidad de escuchar a la sociedad civil. Estos diálogos ciudadanos nos permiten conversar directamente con las organizaciones sociales y conocer sus experiencias y propuestas.

Hoy escuchamos a mujeres de distintos ámbitos sobre los desafíos del cuidado, el trabajo, Sala Cuna Universal y el Plan de Reconstrucción. Esa mirada desde los territorios es fundamental para construir mejores políticas públicas", señaló.

Por su parte, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez, valoró la instancia como una oportunidad para conocer de primera fuente las necesidades de las mujeres de la región y fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas carteras.



⁠"El sello de nuestro Gobierno es trabajar en terreno y junto a las personas. Este diálogo nos permitió escuchar historias, desafíos y propuestas que nacen desde la experiencia de las propias mujeres. Además, demuestra el trabajo articulado que estamos desarrollando entre los distintos ministerios para responder de mejor manera a las necesidades de la ciudadanía", afirmó.



En tanto, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, relevó la importancia de avanzar en políticas que favorezcan la empleabilidad femenina y reduzcan las brechas que aún existen.



⁠"Para nosotros como Gobierno es indispensable estar cerca de la ciudadanía y conocer sus requerimientos. Hoy escuchamos las distintas realidades que viven las mujeres en el ámbito laboral y abordamos iniciativas como Sala Cuna Universal, que busca eliminar barreras para la contratación de mujeres y fortalecer su participación en el mundo del trabajo. Sabemos que aún existen desafíos importantes en materia de cuidados, emprendimiento e informalidad laboral, y estamos trabajando para enfrentarlos", sostuvo.



La actividad se enmarca en el trabajo que desarrolla la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno para fortalecer la participación ciudadana, promoviendo espacios de diálogo que permitan recoger las inquietudes de la comunidad y contribuir al diseño de políticas públicas con pertinencia territorial.

