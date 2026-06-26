Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

26 de junio de 2026

MÁS DE 20 MUJERES DE MAGALLANES PARTICIPARON EN DIÁLOGO CIUDADANO SOBRE TRABAJO, CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD

La jornada fue encabezada por el Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, junto al Seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, y la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez.

mujeresmagallanes

Más de una veintena de mujeres representantes de organizaciones sociales, emprendedoras, trabajadoras y lideresas de la Región de Magallanes participaron en el Diálogo Ciudadano "Mujeres que Lideran Magallanes: Trabajo, Cuidados y Desarrollo Regional", instancia organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales (DOS), para recoger experiencias y propuestas sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en materia de trabajo y cuidados.

 
La jornada fue encabezada por el Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, junto al Seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, y la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez, quienes escucharon las experiencias de las participantes respecto a la conciliación entre la vida laboral y familiar, las brechas para el acceso al empleo y la necesidad de avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

 
Durante el encuentro, las participantes compartieron sus experiencias respecto a la conciliación entre la vida laboral y familiar, las brechas para acceder y permanecer en el empleo y los desafíos asociados a las labores de cuidado. En ese contexto, las autoridades abordaron el proyecto de Sala Cuna Universal, destacando que la iniciativa busca eliminar una de las barreras que hoy enfrentan muchas mujeres en el mercado laboral, al reemplazar el actual mecanismo establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo por un sistema de financiamiento que no recaiga directamente en los empleadores, favoreciendo así una mayor igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

 
El Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, destacó que estos espacios forman parte del compromiso de la Secretaría General de Gobierno por fortalecer la participación ciudadana y mantener un diálogo permanente con la comunidad.
⁠"Como Secretaría General de Gobierno tenemos la responsabilidad de escuchar a la sociedad civil. Estos diálogos ciudadanos nos permiten conversar directamente con las organizaciones sociales y conocer sus experiencias y propuestas.

 Hoy escuchamos a mujeres de distintos ámbitos sobre los desafíos del cuidado, el trabajo, Sala Cuna Universal y el Plan de Reconstrucción. Esa mirada desde los territorios es fundamental para construir mejores políticas públicas", señaló.
Por su parte, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez, valoró la instancia como una oportunidad para conocer de primera fuente las necesidades de las mujeres de la región y fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas carteras.

 
⁠"El sello de nuestro Gobierno es trabajar en terreno y junto a las personas. Este diálogo nos permitió escuchar historias, desafíos y propuestas que nacen desde la experiencia de las propias mujeres. Además, demuestra el trabajo articulado que estamos desarrollando entre los distintos ministerios para responder de mejor manera a las necesidades de la ciudadanía", afirmó.

 
En tanto, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, relevó la importancia de avanzar en políticas que favorezcan la empleabilidad femenina y reduzcan las brechas que aún existen.

 
⁠"Para nosotros como Gobierno es indispensable estar cerca de la ciudadanía y conocer sus requerimientos. Hoy escuchamos las distintas realidades que viven las mujeres en el ámbito laboral y abordamos iniciativas como Sala Cuna Universal, que busca eliminar barreras para la contratación de mujeres y fortalecer su participación en el mundo del trabajo. Sabemos que aún existen desafíos importantes en materia de cuidados, emprendimiento e informalidad laboral, y estamos trabajando para enfrentarlos", sostuvo.

 
La actividad se enmarca en el trabajo que desarrolla la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno para fortalecer la participación ciudadana, promoviendo espacios de diálogo que permitan recoger las inquietudes de la comunidad y contribuir al diseño de políticas públicas con pertinencia territorial.

Grupal alumnos y equipos

TALLERES DE APRESTO LABORAL PARA JÓVENES DE LICEOS TP LLEGAN A PORVENIR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

NUEVA INFRAESTRUCTURA HABILITANTE CLAVE PARA ENAP Y RESPALDO A PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO WILLIAMS MARCAN SESIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DE BORDE COSTERO

Leer Más

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.

core25062026
nuestrospodcast
soportevital

EQUIPOS DEL HOSPITAL DE NATALES FORTALECIERON SUS COMPETENCIAS EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
mujeresmagallanes

MÁS DE 20 MUJERES DE MAGALLANES PARTICIPARON EN DIÁLOGO CIUDADANO SOBRE TRABAJO, CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
tratadoantartico

SENADOR KUSANOVIC CELEBRA LOS 65 AÑOS DEL TRATADO ANTÁRTICO, PERO LLAMA A ACTUALIZAR LA POLÍTICA ANTÁRTICA Y RECUPERAR AGENDA TERRITORIALISTA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ctci

CONSEJERA DEL CTCI DESTACA PROTAGONISMO DE LAS REGIONES EN NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIENCIA E INNOVACIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250