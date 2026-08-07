EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL FORTALECE VÍNCULOS INTERNACIONALES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO PORTUARIO Y TURÍSTICO DE MAGALLANES

Con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de Magallanes como uno de los principales polos logísticos y turísticos del extremo sur de Sudamérica, una delegación de la Empresa Portuaria Austral (EPA) participó en una intensa agenda de trabajo en Uruguay, centrada en el intercambio de experiencias, el análisis de nuevas inversiones y el desarrollo de infraestructura portuaria de alto estándar.



La comitiva estuvo integrada por José Miguel Cruz Fleischmann, presidente de la Corporación de Puertos del Cono Sur y presidente del Directorio de la Empresa Portuaria Austral; Paula Bunster, directora de empormontt; Eric Petri, gerente de la Corporación de Puertos del Cono Sur; y Marcelo Silva, director de la Empresa Portuaria Austral.



Durante la visita se recorrieron las principales instalaciones del Puerto de Montevideo, donde se conocieron los proyectos de ampliación de frentes de atraque, nuevas tecnologías, equipamiento portuario y modelos de gestión que hoy posicionan a Uruguay como uno de los principales referentes de la industria marítima regional. La instancia permitió analizar iniciativas que podrían adaptarse a la realidad de Magallanes, especialmente en materia de infraestructura, servicios portuarios y atención a la creciente industria de cruceros.



Como parte de la agenda internacional, la delegación sostuvo reuniones en Punta del Este con el ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni, y el ministro de Turismo de Brasil, Gustavo Feliciano, además de participar en mesas técnicas junto a autoridades y representantes de las principales compañías navieras que operan en el continente.



En el marco de esta actividad, el presidente del Directorio de la Empresa Portuaria Austral y presidente de la Corporación de Puertos del Cono Sur, José Miguel Cruz Fleischmann, tuvo una destacada y exitosa intervención durante el congreso, donde expuso sobre los desafíos y oportunidades del sistema portuario austral, generando un positivo interés entre los asistentes y reafirmando el compromiso de fortalecer la integración y el desarrollo portuario en la región.



En estos encuentros se abordaron temas estratégicos para el futuro de la industria, entre ellos el escenario internacional del turismo de cruceros, la planificación del crecimiento portuario, la sostenibilidad ambiental, las tarifas y costos asociados a la actividad marítima, la expansión de infraestructura en los puertos del Cono Sur y la coordinación de los recambios de pasajeros que realizan las líneas de cruceros en la región.



La participación de la Empresa Portuaria Austral en estas instancias reafirma el compromiso de la institución con el desarrollo de una visión moderna, integrada y competitiva para Magallanes. Asimismo, nos posiciona en los espacios donde se definen las estrategias que marcarán el futuro del transporte marítimo, el turismo internacional y la inversión portuaria en Sudamérica.



Ser parte de estos encuentros permite que Magallanes no solo observe las tendencias mundiales, sino que participe activamente en la construcción de una red de cooperación internacional que abrirá nuevas oportunidades de desarrollo, consolidando a la región como una puerta de entrada estratégica hacia la Antártica y uno de los destinos más relevantes para la industria de cruceros del hemisferio sur.

