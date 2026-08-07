OPERATIVO INTERAGENCIAL SIMULTÁNEO REFORZÓ CONTROLES PREVENTIVOS EN DISTINTOS PUNTOS DE PUNTA ARENAS

​Un amplio operativo interagencial de control y fiscalización se desarrolló de manera simultánea la noche de este miércoles en distintos puntos de Punta Arenas, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública mediante acciones preventivas, controles de identidad, fiscalizaciones vehiculares, inspecciones migratorias y operativos en el recinto portuario.



El despliegue fue encabezado desde la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero por la delegada presidencial regional, Ericka Farías; el seremi de Seguridad Pública, Ronald López; el jefe de la XII Zona de Carabineros, general Marco Alvarado; el jefe subrogante de la Región Policial de Magallanes, prefecto Pablo Merino, y el gobernador marítimo, capitán de Navío LT Francisco Arias.



Las acciones se desarrollaron de manera paralela en diversos puntos de la ciudad. Mientras Carabineros efectuó una ronda preventiva con controles vehiculares y de identidad, la Policía de Investigaciones realizó fiscalizaciones migratorias en locales nocturnos, y la Policía Marítima desplegó controles preventivos tanto a pasajeros del ferry Pathagon, en la ruta Porvenir-Punta Arenas, como a trabajadores que ingresaban al Muelle Prat para realizar labores.



El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó que este tipo de despliegues reflejan el trabajo coordinado que impulsa el Gobierno para fortalecer la prevención y el control en distintos espacios de la región.



“La seguridad se fortalece cuando las instituciones trabajan de manera coordinada y despliegan sus capacidades de forma complementaria. Este operativo permitió realizar controles simultáneos en la ciudad, en el puerto y en el transporte marítimo, abordando distintas áreas de riesgo con un objetivo común: prevenir delitos, fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente y entregar mayor tranquilidad a la comunidad. Este trabajo interagencial continuará desarrollándose de manera permanente como parte de la estrategia de seguridad que estamos impulsando en la región”, señaló el seremi Ronald López.



Durante la ronda preventiva, Carabineros registró cuatro personas detenidas, tres de ellas por órdenes judiciales vigentes y una por amenazas simples. Además, se efectuaron 498 controles —276 de identidad y 222 vehiculares—, se fiscalizaron 12 locales de alcoholes, se cursaron 26 infracciones (24 por la Ley de Tránsito y dos por la Ley de Alcoholes) y cuatro vehículos fueron retirados de circulación.



El jefe de la XII Zona de Carabineros, general Marco Alvarado, señaló que “se realizó una ronda preventiva nocturna en Punta Arenas, y lo más importante de destacar es la participación de las autoridades regionales. Agradecemos a la Delegación Presidencial Regional y al seremi de Seguridad Pública. Esta ronda preventiva fue interagencial, con la participación de Carabineros, la Policía de Investigaciones, Policía Marítima y también incorporando al Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto, estamos haciendo un trabajo colaborativo, con el único afán de entregar seguridad y resguardo a la población de Magallanes. Hubo cuatro detenidos, más de 500 fiscalizaciones tanto vehiculares como de control de identidad y cuatro vehículos retirados de circulación, entre otros resultados. Vamos a seguir desarrollando estas rondas diurnas y nocturnas con la finalidad de mantener los estándares de seguridad que la región de Magallanes y de la Antártica Chilena se merece”.



En materia migratoria, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI fiscalizaron a 25 ciudadanos extranjeros y consultaron a 14 ciudadanos chilenos. Como resultado, un ciudadano paraguayo fue denunciado al Servicio Nacional de Migraciones por mantener vencido su permiso de permanencia transitoria.



El prefecto Pablo Merino, jefe subrogante de la Región Policial de Magallanes, indicó que “en el marco del trabajo coordinado con las diferentes instituciones y con la finalidad de detectar a personas que se encuentren en situación migratoria irregular o tengan requerimientos judiciales, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas fiscalizaron a 25 extranjeros. En ese contexto, un ciudadano paraguayo fue denunciado al Servicio Nacional de Migraciones por infringir la ley migratoria al mantener su permiso de permanencia transitoria expirado”.



En el ámbito portuario, personal de la Policía Marítima realizó controles preventivos a pasajeros del ferry Patagón y a trabajadores del Muelle Prat, efectuando 101 controles de identidad, 21 en el ferry y 80 en el recinto portuario. Como resultado del procedimiento, una persona fue detenida por mantener una orden de detención vigente por el delito de hurto simple.



La oficial de Relaciones Públicas de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, teniente primero litoral Camila Barros, explicó que “como parte de este operativo, personal de Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas desarrolló fiscalizaciones preventivas a trabajadores portuarios que ingresaban a realizar faenas de descarga en el Muelle Prat. El despliegue incluyó controles preventivos de identidad e inspección de pertenencias con apoyo del binomio canino especializado. Producto de las fiscalizaciones, se detectó que una de las personas controladas mantenía una orden de detención vigente, por lo que se procedió a su detención y posterior entrega a Carabineros de Chile para pasar a control de detención”.



Los despliegues se mantendrán en la región, manteniendo el área marítima y fronteriza.



