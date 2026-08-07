FINNING PUNTA ARENAS RECIBE LOS EMBLEMAS DEL PROGRAMA “EMBAJADORES ANTÁRTICOS”

En el marco del programa de divulgación y educación “Embajadores Antárticos”, la empresa Finning Punta Arenas recibió los emblemas de la iniciativa, en reconocimiento a su interés por el continente blanco y a las distintas acciones que desarrolla en el Territorio Chileno Antártico. Con este gesto, una de las compañías de soporte técnico y maquinaria más relevantes de la región se suma formalmente a la red de embajadores que promueve el conocimiento y la valoración de la Antártica chilena.



Una empresa con vínculo antártico



Finning presta soporte y opera maquinarias que trabajan en la Antártica, generando de esta manera un vínculo concreto con la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Su incorporación al programa releva un aspecto muchas veces invisible del quehacer antártico: detrás de la ciencia y la exploración existe toda una cadena logística —equipos, motores, mantenimiento y soporte técnico— sin la cual la operación en el continente más austral sería imposible.



La compañía, parte de Finning International, es reconocida como el mayor distribuidor de productos Caterpillar del mundo, y desde su sucursal en Punta Arenas ha consolidado una apuesta estratégica por Magallanes, con especial proyección hacia la Antártica. Su labor conecta a la industria con el territorio austral y aporta capacidades técnicas que resultan clave para el desarrollo de las actividades nacionales en el continente blanco.



El vínculo de Finning con la conectividad austral se ha visto reforzado en el último tiempo mediante alianzas orientadas a la mantención de motores y equipos que operan en embarcaciones y faenas de la región, incorporando incluso plataformas digitales de monitoreo en tiempo real. Esa proyección tecnológica, sumada a su experiencia de décadas en Magallanes, hace de la empresa un actor natural dentro de la red de operadores que hacen posible el trabajo en la Antártica.



Emblemas recibidos por Gonzalo Mitrovich



Los emblemas fueron recibidos por el gerente de Finning Punta Arenas, Gonzalo Mitrovich, en representación de la empresa. Con su incorporación, Finning se suma a una iniciativa que busca establecer una red cada vez más sólida entre los distintos operadores antárticos y la comunidad, tendiendo puentes entre el mundo productivo, el educativo y el científico. La entrega de los emblemas simboliza ese compromiso compartido: reconocer y difundir el rol que Chile —y quienes trabajan desde Magallanes— cumple en el extremo sur del planeta.



Una red que crece desde 2024



El programa “Embajadores Antárticos” nació para generar redes de conexión e intercambio entre las comunidades educativas y los científicos, exploradores, operadores logísticos e investigadores ligados al quehacer en la Antártica. Impulsado por las fundaciones Valle Hermoso y Huellas Magallánicas junto a la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, la iniciativa resume su propósito en una consigna: “Antartizar Chile y Chilenizar la Antártica”.



Desde el año 2024, el programa ha ido tejiendo una red cada vez más fuerte en torno al conocimiento del continente blanco. A esa red se han sumado establecimientos educacionales, clubes deportivos, unidades navales e incluso buques antárticos de otras naciones, y ahora también el sector privado a través de Finning. La incorporación de un operador logístico de esta envergadura confirma que la tarea de “antartizar” Chile no es solo asunto de aulas y laboratorios, sino de toda una comunidad que, desde Magallanes, sostiene día a día la presencia del país en la Antártica.

