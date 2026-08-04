SEREMI DE MINERÍA ANUNCIA PLAN PARA FORMALIZAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ORO Y ATRAER PODER COMPRADOR DE ENAMI A MAGALLANES

Una serie de iniciativas destinadas a fortalecer el desarrollo de la minería regional, impulsar la formalización de los pequeños productores de oro y generar mejores condiciones para atraer inversión dio a conocer el seremi de Minería de Magallanes, Óscar Basualdo Trujillo, durante una entrevista realizada la mañana de este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad explicó que una de las principales líneas de trabajo del ministerio está enfocada en apoyar a los pequeños mineros de Tierra del Fuego, especialmente a quienes desarrollan labores de extracción de oro aluvial en los alrededores de Porvenir.

"Hoy te puedo contar que hoy día es cierto hay una agrupación, por decirlo así, de varios mineros que trabajan hoy día en la explotación del oro aluvial en Tierra del Fuego, pero esta actividad nosotros como Ministerio de Minería estamos preocupados de poder ayudarlos y estar de la mano con ellos para lograr su formalización", señaló.

Basualdo explicó que, si bien la mayoría de estos productores mantiene al día sus concesiones mineras y el pago de patentes, aún deben avanzar en la obtención de proyectos mineros, planes de explotación y permisos sectoriales.

En ese contexto, confirmó que el Ministerio de Minería trabaja junto a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y la Universidad de Magallanes para instalar en la región un poder comprador que permita comercializar el mineral sin necesidad de trasladarlo fuera de Magallanes.

"Estamos trabajando con la Empresa Nacional de Minería, con ENAMI, y con la Universidad de Magallanes para poder traer el poder comprador que tiene ENAMI", indicó.

Según explicó, el convenio contempla que la Universidad de Magallanes pueda analizar la ley del oro mediante un laboratorio acreditado, mientras que ENAMI efectuaría el pago a través de BancoEstado.

La autoridad sostuvo que la formalización permitirá además acceder a programas de fomento y beneficios tributarios.

"La formalidad de su actividad es súper importante para que ellos puedan optar a beneficio y mejorar cierto su poder adquisitivo, su poder de venta", afirmó.

Repositorio geológico para incentivar nuevas inversiones

Otro de los anuncios realizados durante la entrevista corresponde a la elaboración de un gran repositorio de información geológica para Magallanes, iniciativa que busca concentrar y actualizar antecedentes actualmente dispersos, facilitando futuros procesos de exploración minera.

Basualdo explicó que uno de los principales diagnósticos efectuados al asumir la cartera fue precisamente la falta de información geológica sistematizada.

"Nos dimos cuenta que la información geológica está muy dispersa en Magallanes y no solamente en Magallanes sino también a nivel nacional", señaló.

El proyecto considera actualizar la cartografía geológica regional, digitalizar la información mediante una plataforma SIG y posteriormente identificar zonas con potencial minero para desarrollar campañas de exploración más profundas.

"La idea es hacer un gran repositorio de información geológica, posteriormente analizarla, actualizar la carta o el mapa geológico y en base a eso vectorizar esta información y transformarla en una plataforma SIG digital", explicó.

El estudio será presentado al Gobierno Regional y, según indicó, pretende transformarse en una herramienta tanto para el mundo académico como para futuras inversiones.

Mina Invierno fue destacada como ejemplo de cierre minero

Durante la conversación, el seremi también se refirió al reciente cierre definitivo de Mina Invierno, proceso que fue supervisado por profesionales de Sernageomin provenientes de Santiago.

Basualdo destacó que la faena fue reconocida a nivel nacional por el trabajo de restauración ambiental desarrollado tras el término de sus operaciones.

"Realmente es muy difícil distinguir dónde estuvo la mina porque hoy día el sembrar el pasto, alisar ciertos, disminuir los taludes, etcétera, fue un trabajo muy, muy bien hecho, donde se invirtieron varios millones de dólares... así que es un ejemplo de cierre y así fue destacado a nivel de ministerio y de varias entidades especialistas en el rubro minero", expresó.

Capacitación y educación técnico-profesional

El seremi también valoró los cursos gratuitos impulsados junto al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), orientados a fortalecer competencias en minería, especialmente entre pequeños productores y estudiantes de enseñanza técnico-profesional.

"Son cursos básicos, pero especialmente por ejemplo para el pequeño minero, el curso de planificación minera, de plan de cierre, son vitales", indicó.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la educación técnico-profesional para responder a las necesidades del mercado laboral.

"Hoy día el tema de la educación técnica profesional es vital para el desarrollo económico y para el desarrollo laboral de Magallanes y no solamente Magallanes sino a nivel nacional", sostuvo.

Jornada Minera buscará acercar la actividad a la comunidad

Finalmente, Basualdo anunció la realización de una Jornada Minera el próximo 14 de agosto, instancia que reunirá a empresas, instituciones académicas y organismos públicos con el objetivo de acercar la minería a la comunidad.

El encuentro incluirá exposiciones de empresas que desarrollan actividades mineras en la región, charlas de geología, presentaciones sobre monitoreo de riesgos naturales y un espacio dedicado a la historia minera de Magallanes.

Además, la actividad contemplará un reconocimiento a trabajadores históricos del sector, incluyendo mineros chilenos que desempeñaron labores en el yacimiento carbonífero de Río Turbio, en Argentina.

"La historia minera de Magallanes también estamos trabajando con un libro... para el próximo año generar un libro de historia minera magallánica que agrupe toda la actividad minera que ha tenido Magallanes", concluyó la autoridad.





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