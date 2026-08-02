CHILENO JAIME "CRAIME" DÍAZ SE CORONA CAMPEÓN MUNDIAL DE STREET FIGHTER 6 A LOS 15 AÑOS

El chileno Jaime "Craime" Díaz Bustos, de 15 años, se coronó este sábado campeón del torneo de Street Fighter 6 en el Esports World Cup 2026, disputado en París, Francia, tras imponerse en la gran final al japonés "Hibiki".

En el encuentro decisivo, "Craime", utilizando al personaje Ryu, derrotó por 5-2 a su rival, quien compitió con Lily. Con este resultado, el representante chileno se quedó con uno de los títulos más importantes del circuito internacional de deportes electrónicos.

Además del campeonato, el jugador aseguró su clasificación a la Capcom Cup 13, el principal torneo competitivo dedicado exclusivamente a Street Fighter.

La organización del Esports World Cup destacó otro hito alcanzado por el chileno, al confirmar que, con 15 años, 2 meses y 25 días, Jaime "Craime" Díaz Bustos se convirtió en el campeón más joven en la historia del certamen.