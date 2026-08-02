2 de agosto de 2026
CHILENO JAIME "CRAIME" DÍAZ SE CORONA CAMPEÓN MUNDIAL DE STREET FIGHTER 6 A LOS 15 AÑOS
El jugador nacional conquistó el título del Esports World Cup 2026 en París y se convirtió en el campeón más joven en la historia del certamen.
El chileno Jaime "Craime" Díaz Bustos, de 15 años, se coronó este sábado campeón del torneo de Street Fighter 6 en el Esports World Cup 2026, disputado en París, Francia, tras imponerse en la gran final al japonés "Hibiki".
En el encuentro decisivo, "Craime", utilizando al personaje Ryu, derrotó por 5-2 a su rival, quien compitió con Lily. Con este resultado, el representante chileno se quedó con uno de los títulos más importantes del circuito internacional de deportes electrónicos.
Además del campeonato, el jugador aseguró su clasificación a la Capcom Cup 13, el principal torneo competitivo dedicado exclusivamente a Street Fighter.
La organización del Esports World Cup destacó otro hito alcanzado por el chileno, al confirmar que, con 15 años, 2 meses y 25 días, Jaime "Craime" Díaz Bustos se convirtió en el campeón más joven en la historia del certamen.
La obra de Adrián Ojeda Cárdenas, interpretada por Patricio González y Los Navegantes, obtuvo el máximo reconocimiento del tradicional certamen. "Curanto de mis Recuerdos" logró el segundo lugar y Sol Naveillán fue distinguida como Mejor Intérprete.
La obra de Adrián Ojeda Cárdenas, interpretada por Patricio González y Los Navegantes, obtuvo el máximo reconocimiento del tradicional certamen. "Curanto de mis Recuerdos" logró el segundo lugar y Sol Naveillán fue distinguida como Mejor Intérprete.