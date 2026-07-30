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30 de julio de 2026

PROGRAMA FAMILIAS DE ACOGIDA LLAMA A SUMAR HOGARES TEMPORALES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MAGALLANES

​Comunidades en acción

fae familias de acogida

El programa Comunidades en acción, conducido por Luis Viel Lisama en Polar Comunicaciones, abordó el trabajo que desarrolla el programa Familias de Acogida, FAE, en la Región de Magallanes, una iniciativa orientada al cuidado temporal de niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones graves de vulneración de derechos.

En el espacio participaron Constanza Fuentes, psicóloga del área de evaluación y difusión del programa Familias de Acogida en Punta Arenas, Porvenir y Cabo de Hornos; junto a Rocío Puelma y Laura Jeria, estudiantes de psicología de la Universidad de Magallanes que realizan su práctica en el programa.

Durante la conversación, Constanza Fuentes explicó que el programa busca resguardar a niños, niñas y adolescentes que, por orden judicial, no pueden permanecer temporalmente con sus familias de origen. El objetivo principal es que puedan vivir en un entorno familiar seguro mientras se trabaja, cuando es posible, en la reunificación familiar.

El acogimiento puede realizarse a través de familias extensas, es decir, familiares directos como abuelos o tíos, o mediante familias externas, que no tienen vínculo previo con el niño, niña o adolescente. También existen familias de emergencia, que se activan cuando existe un riesgo inminente y se requiere una salida inmediata del entorno de origen.

Las invitadas explicaron que para postular se debe ser mayor de 18 años, no contar con antecedentes penales ni inhabilidades para trabajar con menores de edad, tener estabilidad económica y contar con el acuerdo de todas las personas que viven en el hogar. Pueden postular distintos tipos de familias, incluidas familias homoparentales, matrimonios, madres o padres solteros.

Actualmente, según fue informado en el programa, existen cerca de 90 a 100 niños, niñas y adolescentes bajo familias de acogida en la zona. Desde FAE destacaron que se procura no separar hermanos, por lo que también se requieren familias dispuestas a realizar acogimientos múltiples.

El equipo también explicó que cada caso cuenta con acompañamiento profesional, incluyendo dupla psicosocial, terapeuta ocupacional y gestora de redes, además de seguimiento escolar, coordinación con centros de salud y visitas domiciliarias. En el caso de niños o niñas con diagnósticos o necesidades especiales, se evalúa la disposición y competencias de la familia para entregar el apoyo necesario.

El programa depende de Fundación Esperanza, perteneciente a la Diócesis de Magallanes. Las interesadas e interesados pueden acercarse a Chiloé 1156, segundo piso, para Punta Arenas y Porvenir, llamar al +56 61 237 1396 o escribir a [email protected]. En redes sociales se encuentran como Fae Arenas Porvenir. Para Punta Arenas y Cabo de Hornos, la oficina está ubicada en José Nogueira 1355, con contacto telefónico 222 35 6207 e Instagram fae_bparenas_williams.

Finalmente, las representantes del programa realizaron un llamado a la comunidad a informarse, participar en charlas y considerar la posibilidad de convertirse en familia de acogida. También indicaron que, ante fechas como el Día del Niño y Navidad, están abiertos a recibir apoyos como dulces, regalos o aportes destinados a los niños, niñas y adolescentes del programa.




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