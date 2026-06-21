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21 de junio de 2026

DÍA DEL PADRE EN MAGALLANES: INTEGRANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN COMPARTEN EL DESAFÍO DE SERVIR Y CRIAR UNA FAMILIA

Buenos Días Región

Brigada Aérea Día del Padre


En el marco de la conmemoración del Día del Padre, Polar Comunicaciones reunió a representantes de la Armada de Chile, la Fuerza Aérea y Carabineros para conocer cómo compatibilizan la vocación de servicio con la vida familiar. La conversación permitió abordar las experiencias personales de quienes deben equilibrar sus responsabilidades institucionales con el rol de padres en la región de Magallanes.

Durante la entrevista, el capitán de bandada José Aburto García, de la IV Brigada Aérea, destacó cómo la vida institucional involucra a todo el grupo familiar, especialmente frente a los constantes cambios de destino y adaptación a nuevas realidades. En ese contexto, señaló que sus hijos han crecido vinculados al entorno de la Fuerza Aérea, comprendiendo desde pequeños las exigencias propias de la carrera militar.

Por su parte, el capitán Sebastián Moraga Cabrera, jefe regional del GOPE de Carabineros, relató el orgullo que significó para sus padres acompañarlo desde su ingreso a la institución. Asimismo, reconoció que la labor policial exige sacrificios familiares importantes, debido a la disponibilidad permanente que requieren las emergencias y procedimientos propios del servicio.

El capitán de corbeta José Contreras, de la Tercera Zona Naval, compartió la experiencia de las largas comisiones navales y las ausencias que muchas veces implica el trabajo en zonas aisladas y en la Antártica. El oficial valoró especialmente el respaldo de su familia y las redes de apoyo que la Armada entrega a los integrantes de la institución cuando deben cumplir labores lejos de sus hogares.

La conversación permitió relevar una dimensión menos visible de las Fuerzas Armadas y de Orden: la paternidad. A través de sus testimonios, los invitados destacaron el apoyo de sus familias, el compromiso de sus parejas e hijos y el orgullo de servir al país, especialmente en una fecha tan significativa como el Día del Padre.




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