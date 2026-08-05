Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO-336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

5 de agosto de 2026

SEREMI DE JUSTICIA RESALTA FUNDAMENTAL APORTE DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL

En el centro se desempeñan un total de 20 personas -entre funcionarios administrativos y profesionales- cuyo trabajo aborda las distintas penas sustitutivas: remisión condicional, monitoreo telemático, prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad, libertad vigilada y libertad vigilada intensiva.

SEREMI VISITA CRS PUNTA ARENAS2

Con el propósito de “conocer a fondo” el trabajo que desarrolla el Centro del Reinserción Social (CRS) de Punta Arenas, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, realizó una visita a sus dependencias acompañado del director regional (S) de Gendarmería, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, donde fueron recibidos por la jefa de unidad del Centro de Reinserción Social de Punta Arenas, Patricia Echeverría Bórquez.

La profesional les detalló aspectos del trabajo que desarrollan sus equipos profesionales con usuarios del medio libre para lograr su plena reinserción. En el centro se desempeñan un total de 20 personas -entre funcionarios administrativos y profesionales- cuyo trabajo aborda las distintas penas sustitutivas: remisión condicional, monitoreo telemático, prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad, libertad vigilada y libertad vigilada intensiva. “En general la mayoría de las personas que vienen acá son primerizas y lo que buscamos es que esta sea la última condena dentro de su historia vital. Para eso trabajamos en los factores de riesgo de reincidencia con los profesionales y con los funcionarios administrativos, para detectar aquellas situaciones que gatillaron la comisión del delito”, expresó Echeverría.

Con la intención de disminuir y, en lo posible, eliminar estas variables, despliegan día a día un trabajo especializado a través de seis delegados de Libertad Vigilada y dos delegados de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (PSBC), debidamente habilitados por el Ministerio de Justicia. En cuanto a la intervención, el Servicio Médico Legal (SML) colabora realizando evaluaciones de consumo de alcohol y drogas para conocer la situación real de ingreso de los usuarios, además de la toma de muestras de ADN. A esto se suma el trabajo coordinado con el Servicio de Salud, que brinda apoyo en distintos dispositivos para tratamientos generales y de adicciones.

El vínculo comunitario para las penas de PSBC abarca alianzas con juntas de vecinos, servicios públicos, el Hospital Clínico, Bomberos y diversas municipalidades de la región, extendiéndose incluso hasta Cabo de Hornos. Para potenciar esta tarea rehabilitadora, la jefa de unidad valoró la apertura de oportunidades laborales y educativas en la comunidad, evitando la estigmatización de las personas. Además resaltó el trabajo con la población extranjera que cumple sanciones, buscando darles cabida dentro de la sociedad.

Durante su recorrido, la autoridad regional compartió con los funcionarios del CRS. El seremi Cristóbal Fernández subrayó la relevancia del sistema abierto, cuyo papel en la última década ha experimentado un fuerte incremento, al punto de atender a un número superior de personas al de la población recluida en centros penitenciarios. Al respecto, en el marco de lo que fue el Mes de la Reinserción Social, la actividad marca un hito prácticamente inédito respecto al paso de autoridades regionales por la unidad, reafirmando el trabajo directo que el seremi Fernández ha sostenido en diversas áreas y especialmente la reinserción.

La visita fue especialmente valorada por visibilizar una labor que no suele ser muy conocida por la ciudadanía, al reconocer in situ el permanente compromiso de quienes lideran estos procesos en el CRS. Asimismo, la autoridad manifestó su plena convicción de que "la reinserción es una herramienta fundamental para disminuir la comisión de delitos y asegurar una sociedad más inclusiva y segura".

Por su parte, el Director Regional (S) de Gendarmería, teniente coronel Edgardo Casanova, manifestó que su visita con el seremi de la cartera les permitió “informarse en terreno acerca de las necesidades, las demandas laborales y cómo se están desarrollando las tareas, pudiendo observar in situ atenciones de público, como también los desafíos que tiene la organización”. La autoridad reconoció el desarrollo de un trabajo de calidad, enfrentando adecuadamente los desafíos.

Actualmente, el universo supervisado por el CRS fluctúa frecuentemente en torno a las 800 personas, habiendo alcanzado en su punto más alto los 1.000 usuarios. Un 85 % corresponde a varones; sin embargo, los casos de mujeres suelen asociarse más al tráfico de drogas y a contextos de alta vulnerabilidad psicosocial. Asimismo, el recinto atiende a un número significativo de personas en situación de calle, lo que exige intensificar la intervención desde sus necesidades más básicas.

fondodemedios

SEREMI DE GOBIERNO DESTACA APROBACIÓN DEL CORE QUE DA PASO A LA ADJUDICACIÓN DEL FONDO DE MEDIOS 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

VEINTICUATRO INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN RECIBIRÁN FINANCIAMIENTO TRAS APROBACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL

Leer Más

​La iniciativa permitirá beneficiar a radios, medios digitales, televisión y publicaciones impresas de las cuatro provincias de Magallanes.

​La iniciativa permitirá beneficiar a radios, medios digitales, televisión y publicaciones impresas de las cuatro provincias de Magallanes.

core04082026
nuestrospodcast
muellepuertowilliams

SEGUNDA ETAPA DEL MUELLE MULTIPROPÓSITO DE PUERTO WILLIAMS SUPERA EL 55% DE AVANCE Y PROYECTA INICIAR OPERACIONES EN 2027

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
SEREMI VISITA CRS PUNTA ARENAS2

SEREMI DE JUSTICIA RESALTA FUNDAMENTAL APORTE DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
sacos2

CUATRO MOTOCULTIVADORES Y MÁS DE SIETE TONELADAS DE ALIMENTO LLEGAN A 67 FAMILIAS CAMPESINAS DE PUERTO NATALES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
primeracomisariapuq

LLAMADO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR TERMINÓ CON UN DETENIDO POR CULTIVO DE MARIHUANA Y ORDEN JUDICIAL VIGENTE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250