SEREMI DE JUSTICIA RESALTA FUNDAMENTAL APORTE DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL

Con el propósito de “conocer a fondo” el trabajo que desarrolla el Centro del Reinserción Social (CRS) de Punta Arenas, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, realizó una visita a sus dependencias acompañado del director regional (S) de Gendarmería, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, donde fueron recibidos por la jefa de unidad del Centro de Reinserción Social de Punta Arenas, Patricia Echeverría Bórquez.



La profesional les detalló aspectos del trabajo que desarrollan sus equipos profesionales con usuarios del medio libre para lograr su plena reinserción. En el centro se desempeñan un total de 20 personas -entre funcionarios administrativos y profesionales- cuyo trabajo aborda las distintas penas sustitutivas: remisión condicional, monitoreo telemático, prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad, libertad vigilada y libertad vigilada intensiva. “En general la mayoría de las personas que vienen acá son primerizas y lo que buscamos es que esta sea la última condena dentro de su historia vital. Para eso trabajamos en los factores de riesgo de reincidencia con los profesionales y con los funcionarios administrativos, para detectar aquellas situaciones que gatillaron la comisión del delito”, expresó Echeverría.



Con la intención de disminuir y, en lo posible, eliminar estas variables, despliegan día a día un trabajo especializado a través de seis delegados de Libertad Vigilada y dos delegados de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (PSBC), debidamente habilitados por el Ministerio de Justicia. En cuanto a la intervención, el Servicio Médico Legal (SML) colabora realizando evaluaciones de consumo de alcohol y drogas para conocer la situación real de ingreso de los usuarios, además de la toma de muestras de ADN. A esto se suma el trabajo coordinado con el Servicio de Salud, que brinda apoyo en distintos dispositivos para tratamientos generales y de adicciones.



El vínculo comunitario para las penas de PSBC abarca alianzas con juntas de vecinos, servicios públicos, el Hospital Clínico, Bomberos y diversas municipalidades de la región, extendiéndose incluso hasta Cabo de Hornos. Para potenciar esta tarea rehabilitadora, la jefa de unidad valoró la apertura de oportunidades laborales y educativas en la comunidad, evitando la estigmatización de las personas. Además resaltó el trabajo con la población extranjera que cumple sanciones, buscando darles cabida dentro de la sociedad.



Durante su recorrido, la autoridad regional compartió con los funcionarios del CRS. El seremi Cristóbal Fernández subrayó la relevancia del sistema abierto, cuyo papel en la última década ha experimentado un fuerte incremento, al punto de atender a un número superior de personas al de la población recluida en centros penitenciarios. Al respecto, en el marco de lo que fue el Mes de la Reinserción Social, la actividad marca un hito prácticamente inédito respecto al paso de autoridades regionales por la unidad, reafirmando el trabajo directo que el seremi Fernández ha sostenido en diversas áreas y especialmente la reinserción.



La visita fue especialmente valorada por visibilizar una labor que no suele ser muy conocida por la ciudadanía, al reconocer in situ el permanente compromiso de quienes lideran estos procesos en el CRS. Asimismo, la autoridad manifestó su plena convicción de que "la reinserción es una herramienta fundamental para disminuir la comisión de delitos y asegurar una sociedad más inclusiva y segura".



Por su parte, el Director Regional (S) de Gendarmería, teniente coronel Edgardo Casanova, manifestó que su visita con el seremi de la cartera les permitió “informarse en terreno acerca de las necesidades, las demandas laborales y cómo se están desarrollando las tareas, pudiendo observar in situ atenciones de público, como también los desafíos que tiene la organización”. La autoridad reconoció el desarrollo de un trabajo de calidad, enfrentando adecuadamente los desafíos.



Actualmente, el universo supervisado por el CRS fluctúa frecuentemente en torno a las 800 personas, habiendo alcanzado en su punto más alto los 1.000 usuarios. Un 85 % corresponde a varones; sin embargo, los casos de mujeres suelen asociarse más al tráfico de drogas y a contextos de alta vulnerabilidad psicosocial. Asimismo, el recinto atiende a un número significativo de personas en situación de calle, lo que exige intensificar la intervención desde sus necesidades más básicas.



