EJÉRCITO DE CHILE INVITA A JÓVENES A POSTULAR A LA ESCUELA DE SUBOFICIALES: PROCESO DE ADMISIÓN ESTARÁ ABIERTO HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE

La V División del Ejército de Chile dio a conocer los detalles del proceso de admisión 2026 para la Escuela de Suboficiales durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que se abordaron los requisitos de postulación, las distintas alternativas de formación y el llamado a los jóvenes a incorporarse a la institución.

En la conversación participaron la teniente Camila Ampuero De Jong, el capitán Pablo González Herrera y el cabo primero Miguel Quezada Collao, quienes además compartieron sus experiencias personales al llegar a la Región de Magallanes y destacaron la calidad humana de sus habitantes.

La teniente Camila Ampuero, oriunda de San Antonio y destinada este año a Punta Arenas, valoró la experiencia de desempeñarse en el extremo austral del país.

"Estoy totalmente enamorada de lo que es Punta Arenas. Llegué en marzo a este sector este año, así que para mí ha sido totalmente una experiencia nueva adaptarme a este clima porque yo venía trabajando en otras ciudades, en otras unidades del país, más hacia el norte. Soy oriunda de San Antonio, entonces también ha sido un cambio bastante distinto de mi sol y mi playa común del día a día al llegar acá, donde una ciudad mucho más de nieve, de lluvias, de frío, del viento, pero como bien decía, quizás el calor proviene acá de la gente. La amabilidad de esta zona es muy distinto a lo que se ve al norte."

En tanto, el cabo primero Miguel Quezada, quien llegó a Magallanes hace una década proveniente de Santiago, destacó las diferencias que encontró al arribar a la región.

"Los primeros meses en realidad el clima no tanto. El clima sí viene a ser distinto y todo, pero en realidad uno se acostumbra, pero más que nada el ámbito humano de la gente de Magallanes, los espacios públicos, la limpieza de la ciudad. Algo tan simple como que los vehículos respeten los pasos de cebra, cosas tan simples que al final a uno lo van marcando y en realidad le hacen encantarse con la región."

Proceso de admisión

Durante la entrevista, la teniente Ampuero explicó que el proceso de admisión permanecerá abierto hasta el próximo 24 de septiembre y contempla tres modalidades: ingreso regular a la Escuela de Suboficiales, postulación para suboficial de banda y la alternativa dirigida a técnicos de nivel superior en enfermería.

Asimismo, detalló que la inscripción se realiza mediante un formulario disponible en el sitio web institucional, con un costo de $5.000 correspondiente al derecho de postulación, mientras que la matrícula y los estudios son completamente gratuitos.

La oficial explicó que el proceso considera evaluaciones psicológicas, médicas y una entrevista personal destinada a conocer las motivaciones de cada postulante.

Respecto de los requisitos, precisó que actualmente no existe una estatura mínima para ingresar y que pueden postular jóvenes desde los 18 años —o 17 años si cumplen la mayoría de edad al momento del ingreso— hasta los 26 años en el proceso regular, mientras que los técnicos en enfermería pueden hacerlo hasta los 30 años.

Especialidades y desarrollo profesional

El capitán Pablo González destacó que el Ejército continúa ampliando sus áreas de especialización y que actualmente requiere postulantes con diversas competencias técnicas y profesionales.

"Todo esto va mutando, el Ejército va creciendo, va incorporando nuevas aptitudes. Ahora vemos que, por ejemplo, en los distintos conflictos internacionales hay nuevas formas de combatir o hay nuevos aspectos dentro de la guerra que antes no teníamos considerados. Y la tecnología principalmente nos va complementando. Las personas que tienen algún conocimiento van aportando a ese desarrollo", señaló.

Añadió que, además de las especialidades tradicionales, existen áreas vinculadas a mecánica, aviación, telecomunicaciones, ingeniería, operación de maquinaria, veterinaria y enfermería, entre otras.

Un llamado a la vocación de servicio

Los tres integrantes de la V División coincidieron en que el ingreso al Ejército representa una oportunidad para quienes sienten vocación de servicio y desean contribuir al país.

El cabo primero Miguel Quezada invitó a los jóvenes a atreverse a dar el paso.

"El mensaje yo les podía entregar a ellos es que se atrevan, se atrevan, que nada es imposible. Los límites al final se los pone uno... Las personas que tengan un sentido de vocación, un sentido de poder aportar al país desde el área, obviamente del Ejército... Nosotros nos debemos a la comunidad, nos debemos a la sociedad."

Por su parte, el capitán Pablo González enfatizó la importancia de vivir el proceso de postulación como una experiencia personal.

"Si no están convencidos, inténtenlo, porque el proceso de postulación también es una forma de uno demostrarse que puede... Hay que darle una oportunidad a la vocación porque todos los que integramos el Ejército de Chile sentimos ese llamado, esa vocación de querer aportar al país."

Finalmente, la teniente Camila Ampuero cerró la entrevista con un mensaje dirigido a quienes aún evalúan incorporarse a la institución.

"Más que nada atreverse al desafío, el Ejército está abierto a todos aquellos jóvenes que quieran integrarnos, que quieran demostrarse a sí mismos que son capaces, de que puedan superarse, de que son mucho más de lo que tal vez les han hecho ver en su día, de que son capaces, de que tienen las herramientas y las fortalezas para lograrlo, para poder ayudar, para poder ser un apoyo al país... Lo único que se necesita aquí es amar Chile, amar nuestro país, querer ayudar, querer aportar."

El proceso de admisión para la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile permanecerá abierto hasta el 24 de septiembre, período durante el cual los interesados podrán conocer los requisitos y completar su postulación a través de los canales oficiales de la institución.





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