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15 de julio de 2026

EJÉRCITO DE CHILE INSTALA PUENTE MODULAR EN EL CAMINO VICUÑA–YENDEGAIA

La obra fue ejecutada por integrantes de la Subjefatura Zonal CMT “Punta Arenas”, en el contexto del convenio suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y el CMT, bajo la fiscalización de la Dirección Nacional de Vialidad.

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El Ejército de Chile, a través del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), instaló un puente modular tipo mecano sobre un afluente del río Toledo, en la comuna de Timaukel, como parte de la Etapa XI del Camino Vicuña–Yendegaia, proyecto destinado a extender la Ruta Y-85 hacia el canal Beagle.

La estructura, emplazada en el sector de la Cordillera Darwin, tiene 36,58 metros de longitud y una calzada de 7,35 metros de ancho. Sus características permiten el tránsito bidireccional de vehículos pesados y maquinaria, facilitando el abastecimiento de las faenas y la continuidad de los trabajos en el extremo sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

La obra fue ejecutada por integrantes de la Subjefatura Zonal CMT “Punta Arenas”, en el contexto del convenio suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y el CMT, bajo la fiscalización de la Dirección Nacional de Vialidad.

El emplazamiento del puente de doble calzada sobre el río Toledo constituye un nuevo hito en la ejecución del proyecto vial que, mediante una conexión bimodal, permitirá unir en el mediano plazo Puerto Williams con Punta Arenas.

Al respecto, el jefe de la Subjefatura Zonal CMT “Punta Arenas”, Teniente Coronel Rodrigo Vergara Q., señaló que: “las complejas condiciones geográficas y climáticas de esta zona extrema demandan una preparación permanente. Nuestro personal ha respondido con profesionalismo, compromiso y espíritu de servicio, haciendo posible la materialización de una obra estratégica para la integración, el desarrollo y la soberanía del extremo austral del país. Para mí es un orgullo liderar a este extraordinario equipo humano”.

La Etapa XI de la ruta considera la construcción de 13 kilómetros de un trazado completamente nuevo, que actualmente registra un avance físico del 83 %.

Debido a que una parte del camino se ejecuta dentro del Parque Nacional Yendegaia, las faenas requieren coordinaciones con la Corporación Nacional Forestal, el Ministerio de Bienes Nacionales, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Aguas y el Laboratorio Regional de Vialidad “Punta Arenas”, entre otros organismos responsables de permisos y antecedentes técnicos.

El jefe de la Unidad MOP-CMT, Robinson Aldunate V., se refirió al desempeño del personal. “Hemos podido constatar, en condiciones climáticas y geográficas exigentes, el trabajo que realiza el CMT como aliado estratégico de la Dirección de Vialidad para concretar proyectos en zonas aisladas del país”, señaló.

El término de la etapa está programado para el 31 de marzo de 2027, mientras que la conclusión del proyecto vial entre Estancia Vicuña y Yendegaia se proyecta para el 2029.

La instalación de este puente da continuidad al aporte que realiza el Ejército, a través del CMT, en la construcción de infraestructura en zonas remotas, labores que exigen experiencia técnica, personal especializado y un constante despliegue logístico.

Puente Camino Yendegaia

CAMINO VICUÑA–YENDEGAIA CONCRETA IMPORTANTE HITO CON INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR

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