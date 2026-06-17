EJÉRCITO DE CHILE PARTICIPÓ EN LA 48ª REUNIÓN CONSULTIVA DEL TRATADO ANTÁRTICO

Representando al Ejército de Chile como parte de la delegación nacional en la 48ª Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA 48), el Centro de Asuntos Antárticos del Ejército (CAAE), participó –como organismo técnico asesor del Ministerio de Defensa Nacional– en una de las instancias internacionales más relevantes para el futuro del continente blanco, realizada este año en Hiroshima, Japón.



La RCTA 48 reúne a delegaciones de 58 países (partes consultivas), además de organismos científicos y observadores internacionales, con el objetivo de debatir y coordinar materias relacionadas con la protección medioambiental, la cooperación internacional, la investigación científica, la logística y el futuro de las operaciones en la Antártica, bajo los principios establecidos por el Sistema del Tratado Antártico, oficializándose en 1961 cuando el tratado entró en vigencia.





La presencia del CAAE en este foro reafirma el rol estratégico del Ejército de Chile en la Antártica, aportando experiencia operacional, cooperación internacional y capacidades desarrolladas durante décadas de despliegue permanente en el continente blanco.





El trabajo del Centro de Asuntos Antárticos constituye un pilar fundamental de la presencia de Chile en territorio antártico, a través de la Base Antártica del Ejército “Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme” como también por medio de las operaciones de exploración y de rescate en condiciones extremas.





En ese sentido, el Jefe del CAAE, Coronel Claudio Cifuentes C., destacó el impacto positivo de la reunión, “ya que se reforzaron y actualizaron valiosos conocimientos sobre diplomacia multilateral, gobernanza ambiental y cooperación internacional en el marco del Sistema del Tratado Antártico.





Asimismo, las estructuras organizacionales demostraron un alto grado de eficiencia, transparencia y adaptabilidad, lo que permitió una interacción efectiva entre delegaciones y comités técnicos”. Mientras las grandes decisiones sobre ciencia, protección medioambiental y cooperación internacional se discuten en la RCTA 48, el Ejército de Chile continúa proyectando su experiencia y compromiso en uno de los escenarios más desafiantes del planeta.

