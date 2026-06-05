EL PRIMER ACERCAMIENTO DEL BIMINISTRO ALVARADO CON KUSANOVIC PARA APLACAR TENSIÓN CON LA MONEDA Y SUMAR VOTO CLAVE EN LA MEGARREFORMA

El teléfono del senador Alejandro Kusanovic vibró la semana pasada con una notificación particular: era el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado (UDI), quien lo invitó a que este jueves concurriera a su despacho en el Palacio de La Moneda.

Hasta allí llegó durante esta jornada el senador por Magallanes, visto por el Ejecutivo como voto disidente en el Senado del proyecto de ley de Reconstrucción, puesto que había manifestado su intención de rechazarlo a partir de la molestia que tenía él con el Gobierno.

Esta se explica luego de que el propio parlamentario considerara que en su región el Gobierno nombró autoridades sin que fueran “consultadas” con él. Ese escenario habría dejado como beneficiario a su contendor en la zona, el senador Karim Bianchi, independiente que no es visto como alguien oficialista como sí se podría llegar a considerar a Kusanovic, con pasado en RN.

La molestia del excore de Magallanes lo llevó a decir que “mi voto (para aprobar en general la megarreforma en el Senado) no va a ser barato. Va a costar el doble de lo que negociaron con los demás”.

Con esos antecedentes a la vista fueron con los que Alvarado citó a Kusanovic a su oficina. Hablaron cerca de una hora y fue tema, precisamente, el aparente “trato” del Gobierno que tuvo con el senador.

“Fue una conversación superfranca. Yo le planteé mi visión que tenía de lo que había pasado en Magallanes, en cómo se hicieron las cosas, que se cometieron errores. Es bueno que me hayan llamado a conversar, porque yo estaba bastante molesto”, comenta Kusanovic a The Clinic.

En ese sentido, el senador sostiene que le gustaría retomar la conversación sobre ese tema con el Gobierno, con quienes quedó con agenda abierta para conversar nuevamente. De hecho, Kusanovic salió algo victorioso de la cita, dado que relató que el biministro “se comprometió a cambiar la actitud”, y se abrió a la posibilidad de dar su voto a favor cuando se vote en el hemiciclo.

“Estoy mucho más satisfecho de acercarme al Gobierno, algo que antes no tenía“, dice.

Además, comenta, “le di algunos consejos a Claudio sobre que el Gobierno tenía que ser mucho más seductor con su proyecto, que había que encantar a la comunidad y que había que hacer participar a grupos más grandes de oposición para llegar a acuerdos que sean mucho más estables, y no a estar negociando con gente individual”.

De momento, se calcula que el Gobierno podría contar con los votos suficientes para aprobar la ley miscelánea en general en el Senado, una vez sumando los respaldos de los senadores de Demócratas Miguel Ángel Calisto y Matías Walker.

Incluso, en La Moneda calcularon un escenario en el cual no se consideraba a Kusanovic en los votos a favor. Hasta en ese panorama estimaron que aún así podían avanzar con el proyecto en la Cámara Alta.

No obstante, Alvarado se comprometió a continuar las conversaciones con el senador, quien dice que se “entendieron mutuamente para el futuro”.

“Tendré más reuniones con el Gobierno a medida que vayan avanzando y definiéndose los problemas en Magallanes. Prometieron tener consideraciones con los parlamentarios del sector, que había sido un error lo que había pasado”, cierra Kusanovic.

Fuente: theclinic.cl

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