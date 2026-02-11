SENADOR KARIM BIANCHI: “ES INACEPTABLE QUE SIGAN SUBIENDO CUENTAS DE LUZ SE ESTÁN JODIENDO A LA GENTE, RAYA EN EL ROBO SIENDO INJUSTA Y CENTRALISTA”

El senador por Magallanes, Karim Bianchi, manifestó su rechazo a la propuesta presentada por el Gobierno, a través del Ministerio de Energía, para abordar la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD), señalando que la iniciativa no representa una solución real para las familias, más bien raya en el robo, especialmente en regiones extremas.

“El proyecto no está pensado para proteger de verdad a las personas, se las están jodiendo otra vez. Es un trámite diseñado más para cerrar un problema administrativo y evitar críticas, que para entregar una respuesta justa y efectiva”, sostuvo el parlamentario.

En ese sentido, el senador advirtió que la propuesta vuelve a replicar una lógica centralista, diseñada desde Santiago, sin considerar las realidades territoriales. “Una vez más, el Gobierno presenta una propuesta desde un escritorio en Santiago y no desde la realidad cotidiana de las familias a lo largo del país”, afirmó.

Bianchi fue enfático: “Aquí en Magallanes tenemos una matriz energética distinta, un clima extremo y un costo de vida mucho más alto que el promedio nacional. A ello debemos sumar que la misma empresa generadora es la que distribuye, por ende, aplicar un cobro uniforme, sin distinguir realidades, es una muestra clara de centralismo y desconexión territorial”, indicó.

Asimismo, Bianchi, criticó que el Estado actúe con rapidez para asegurar cobros al sector energético, mientras se agotan las alternativas cuando se trata de aliviar el bolsillo de las familias. “Cuando se trata de enfrentar alzas en servicios básicos, la creatividad del Estado se agota rápidamente. No ocurre lo mismo cuando los cobros benefician a grandes empresas”, expresó.

En relación con los apoyos contemplados, el senador cuestionó que el beneficio se limite solo al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. “Hoy el RSH no refleja el empobrecimiento real de miles de familias trabajadoras, de la clase media regional y de adultos mayores. Por lo mismo, si se insiste en esta propuesta, el subsidio debe contemplar a lo menos al 60% del Registro Social de Hogares”, recalcó.

El senador Karim Bianchi también se refirió al rol del actual biministro de Energía, señalando que no se ha aprovechado la oportunidad para corregir el rumbo y proyectar una solución estructural. “Ha llegado más bien como un bombero a apagar los incendios que dejó la anterior jefatura ministerial, sin una propuesta con visión de largo plazo, justicia territorial y verdadero sentido social”, sostuvo.

El parlamentario concluyó puntualizando que mientras las políticas públicas sigan ignorando las realidades regionales, serán las familias las que terminarán pagando los costos. “Mientras se sigan adoptando malas decisiones desde el centro, en regiones como Magallanes las familias seguirán pagando la cuenta”, finalizó.









