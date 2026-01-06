SENADOR BIANCHI EXIGE AL GOBIERNO ACELERAR GESTIONES PARA REVERTIR CIERRE DEL SAPU 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS

​El senador Karim Bianchi exigió al Gobierno tomar acción para atender a la brevedad el cierre del SAPU 18 de septiembre ubicado en Punta Arenas, medida decretada como consecuencia de la falta de recepción de los montos anuales entregados por el Ministerio de Salud.



Mediante un oficio, Bianchi solicitó al Ministerio del Interior conocer las razones de este retraso en la entrega de dineros, saber qué coordinaciones se están realizando para agilizar la transferencia de fondos que permitan reabrir el centro de salud cerrado.



"Se debe resguardar la salud de los usuarios de Magallanes, por lo que esperamos que situaciones de esta índole no vuelvan a repetirse, asi que tomamos las acciones correspondientes para que esos fondos lleguen a destino y el SAPU abra sus puertas nuevamente porque es muy necesario para la atención de nuestra gente", señaló Bianchi.



Agregando que "la CORMUPA ha realizado enormes esfuerzos económicos para mantener el funcionamiento de los servicios de urgencia mínimos para suplir la carencia de fondos ministeriales."



El parlamentario también se comunicó con el Ministerio de Salud para que también puedan intervenir en esta situación y acelerar la entrega de recursos.



Finalmente, cabe hacer presente que el senador Bianchi consultó respecto de esta realidad al Servicio de Salud de Magallanes, desde donde respondieron que las transferencias se concretarán una vez se reciban las remesas desde el nivel central.

