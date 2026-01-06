Punta Arenas,
6 de enero de 2026

SENADOR BIANCHI EXIGE AL GOBIERNO ACELERAR GESTIONES PARA REVERTIR CIERRE DEL SAPU 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS

​El parlamentario además solicitó la información correspondiente respecto al retraso en la entrega de recursos económicos para el correcto funcionamiento de los servicios de Salud en Magallanes.

​El senador Karim Bianchi exigió al Gobierno tomar acción para atender a la brevedad el cierre del SAPU 18 de septiembre ubicado en Punta Arenas, medida decretada como consecuencia de la falta de recepción de los montos anuales entregados por el Ministerio de Salud.

 
Mediante un oficio, Bianchi solicitó al Ministerio del Interior conocer las razones de este retraso en la entrega de dineros, saber qué coordinaciones se están realizando para agilizar la transferencia de fondos que permitan reabrir el centro de salud cerrado.

 
"Se debe resguardar la salud de los usuarios de Magallanes, por lo que esperamos que situaciones de esta índole no vuelvan a repetirse, asi que tomamos las acciones correspondientes para que esos fondos lleguen a destino y el SAPU abra sus puertas nuevamente porque es muy necesario para la atención de nuestra gente", señaló Bianchi.

 
Agregando que "la CORMUPA ha realizado enormes esfuerzos económicos para mantener el funcionamiento de los servicios de urgencia mínimos para suplir la carencia de fondos ministeriales."

 
El parlamentario también se comunicó con el Ministerio de Salud para que también puedan intervenir en esta situación y acelerar la entrega de recursos.

 
Finalmente, cabe hacer presente que el senador Bianchi consultó respecto de esta realidad al Servicio de Salud de Magallanes, desde donde respondieron que las transferencias se concretarán una vez se reciban las remesas desde el nivel central.

CIERRE TEMPORAL DEL SAPU 18 DE SEPTIEMBRE

Noticias
Relacionadas
MUNICIPIO DESTINARÁ $30 MILLONES EN 2026 PARA RECUPERAR MOBILIARIO URBANO RAYADO

Leer Más

​Ocho espacios públicos de alta concurrencia serán intervenidos por cuadrillas municipales mediante trabajos de pintura y mantención.

14 ESTUDIANTES DE MAGALLANES SE DISTINGUEN POR SUS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LA REGIÓN ALCANZA PUNTAJES SOBRE EL PROMEDIO NACIONAL EN COMPRENSIÓN LECTORA E HISTORIA

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

encuentroarqueologia

CON DIVERSAS EXPOSICIONES, MUSEO YAGAN USI – MARTÍN GONZÁLEZ CALDERÓN CULMINARÁ V° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO DEL ONAŠAGA

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

GPCH Incendios forestales Chile (3) © Cristobal Olivares Greenpeace

MÁS DE 2.000 INCENDIOS FORESTALES SE HAN REGISTRADO YA EN LA TEMPORADA 2025-2026