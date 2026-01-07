CONCEJALES DE PUNTA ARENAS ACUSAN DECISIÓN “UNILATERAL Y SIN SUSTENTO” TRAS CIERRE DE LA CASA AZUL DEL ARTE

​Los concejales abajo firmantes manifestamos nuestra profunda molestia y preocupación por el rumbo que han tomado el Municipio de Punta Arenas y la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor (CORMUPA).



Hoy hemos sido testigos del cierre de un proyecto cultural emblemático de nuestra comuna, una iniciativa que por más de tres décadas desarrolló un trabajo de alto impacto social. Un espacio inclusivo, democrático y formativo, que abrió oportunidades a cientos de niños, niñas y adolescentes para desarrollar sus inquietudes artísticas y culturales, contribuyendo de manera concreta al tejido social de Punta Arenas.



Resulta aún más grave que esta decisión se adopte pese a que el Concejo Municipal aprobó el presupuesto correspondiente para el funcionamiento de la Casa Azul del Arte para el período 2026, lo que descarta cualquier argumento de falta de respaldo financiero por parte del órgano colegiado y evidencia una decisión administrativa unilateral, carente de sustento político y comunitario.



Lamentablemente, se ha vuelto una práctica habitual el actuar subrepticio del alcalde Claudio Radonich y de la secretaria general de la CORMUPA, Elena Blackwood, quienes adoptan decisiones de alto impacto para la comuna a espaldas del Concejo Municipal y de los vecinos y vecinas directamente afectados.



Este cierre se da en un contexto marcado por el ocultamiento de información, una crisis financiera provocada por la propia administración y una toma de decisiones centrada exclusivamente en criterios económicos, sin considerar el impacto social y comunitario. Este escenario nos genera una profunda inquietud respecto de qué otras decisiones podrían estarse gestando, nuevamente sin transparencia y en perjuicio de la comunidad.



Pretender que la creación de figuras como la Fundación Cultural o la Fundación de Deportes sea la solución a la crisis estructural del Municipio y de la CORMUPA resulta ilusorio y carece de sustento real.



Hoy, la respuesta de esta administración frente a la crisis parece reducirse al cierre de programas y al despido de trabajadores, lo que se traduce en un claro retroceso y deterioro de la calidad de vida de nuestra comuna.



Como concejales, seguiremos cumpliendo nuestro rol fiscalizador con responsabilidad y convicción, exigiendo transparencia, planificación y decisiones que pongan en el centro a las personas y no solo a los números.



</div>





​

