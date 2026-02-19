Punta Arenas,
19 de febrero de 2026

HACIENDA DESTACA APORTE DE PESCACHILE AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE MAGALLANES

Autoridades relevaron el impacto de la compañía salmonera en empleo, inversión y encadenamientos locales, en el marco de una agenda orientada a fortalecer el crecimiento en regiones extremas.

pesca chile hacienda

El Seremi de Hacienda destacó el aporte de Pescachile al desarrollo productivo regional, valorando su contribución en materia de empleo, inversión y dinamización de proveedores locales.

De acuerdo con los antecedentes presentados, la empresa mantiene operaciones relevantes en la zona austral, consolidando a Magallanes como un polo estratégico dentro de la industria salmonera nacional. Este posicionamiento resulta clave en el contexto de diversificación productiva y fortalecimiento de actividades exportadoras fuera de la zona central del país.


Impacto en empleo y encadenamientos productivos

Desde Hacienda se relevó que la compañía genera empleo directo e indirecto en la región, impulsando además servicios asociados como transporte, logística, mantención, alimentación y soporte técnico, lo que contribuye a dinamizar la economía local en distintas comunas.

Asimismo, se destacó la inversión sostenida en infraestructura y capacidades operativas, lo que permite proyectar estabilidad y crecimiento en el tiempo, reforzando la competitividad de Magallanes en el ámbito acuícola.

Las autoridades subrayaron que este tipo de iniciativas privadas son coherentes con la estrategia nacional de crecimiento económico, especialmente en territorios extremos, donde la actividad productiva tiene un impacto significativo en la empleabilidad y el desarrollo territorial.


Magallanes como eje de crecimiento

El reconocimiento al rol de Pescachile se enmarca en una agenda más amplia de diálogo entre el sector público y privado, orientada a fortalecer el desarrollo sostenible, la inversión y la generación de oportunidades en la Región de Magallanes.

En ese contexto, se enfatizó la importancia de contar con condiciones regulatorias claras y estabilidad normativa que permitan dar continuidad a los proyectos productivos, asegurando así empleo y crecimiento para la región.


Pescadores

PRESIDENTE DEL SINDICATO SUR AUSTRAL ABORDA IMPACTO DE EMBARCACIONES CADUCADAS EN MAGALLANES

ESTE LUNES 23 DE FEBRERO INICIA EL PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026 EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El municipio proyecta cerca de 70 mil renovaciones antes del 31 de marzo. Autoridades llaman a realizar el trámite con anticipación para evitar aglomeraciones.

​El municipio proyecta cerca de 70 mil renovaciones antes del 31 de marzo. Autoridades llaman a realizar el trámite con anticipación para evitar aglomeraciones.

Patrulla Carabineros

FORMALIZAN POR HOMICIDIO FRUSTRADO A SUJETO QUE ATROPELLÓ A FUNCIONARIO DE CARABINEROS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

HACIENDA DESTACA APORTE DE PESCACHILE AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE MAGALLANES

ganadores banco de chile desafio emprendedor

EMPRENDIMIENTO DE MAGALLANES ES RECONOCIDO EN EL 10º CONCURSO NACIONAL DESAFÍO EMPRENDEDOR DE BANCO DE CHILE

A 126 AÑOS DEL "ABRAZO DEL ESTRECHO": EL ENCUENTRO QUE MARCÓ LA DIPLOMACIA ENTRE CHILE Y ARGENTINA EN MAGALLANES

publicite aquí