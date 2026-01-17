SERNAPESCA PUBLICA NÓMINAS FINALES DE CADUCIDAD EN EL REGISTRO PESQUERO ARTESANAL Y ABRE PROCESO DE RECLAMACIONES

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura publicó las nóminas finales de caducidad del Registro Pesquero Artesanal (RPA), como parte del proceso anual que busca depurar aquellas inscripciones que ya no cumplen con los requisitos legales vigentes.

Tras la suspensión de este procedimiento durante la pandemia, Sernapesca retomó la revisión de manera progresiva entre 2024 y 2025, considerando causales como matrículas de pescador artesanal vencidas, embarcaciones sin pago de patente pesquera, cambio de propiedad de embarcaciones y pescadores y pescadoras fallecidos en un período de dos años. Para ello, el Servicio realizó un análisis exhaustivo con antecedentes de la Autoridad Marítima, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Registro Civil.

Las resoluciones publicadas contemplan más de 12.000 registros que pierden su inscripción total o por categoría, además de más de 500 embarcaciones afectadas. Las nóminas finales se encuentran disponibles en el sitio web de Sernapesca y habilitan un proceso de reclamaciones, mediante el cual las personas afectadas pueden presentar descargos para desvirtuar la causal de caducidad.

El plazo para interponer reclamaciones ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se extiende hasta el 30 de marzo de 2026, mientras que en el caso de las inscripciones caducadas por no pago de patente pesquera, el plazo máximo será el 10 de abril de 2026, según lo establecido en cada resolución. Para este trámite, pescadores, pescadoras y armadores pueden acercarse a la oficina de Sernapesca más cercana, utilizando los formatos oficiales disponibles en la página web del Servicio.

​

