Punta Arenas,
6 de febrero de 2026

USO INADECUADO DE GPS SERÁ CAUSAL DE CADUCIDAD DE AUTORIZACIONES PESQUERAS

​La Comisión de Pesca despachó a Sala la moción que sentencia que “será causal de caducidad quien maliciosamente altere, distorsionen, desconecte, dañe o cualquier otra acción que impida el correcto funcionamiento de un dispositivo de posicionamiento automático en el mar”.

La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca, y Acuicultura despachó a Sala en particular, el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura para establecer como causal de caducidad de autorizaciones, permisos y licencias transables de pesca el uso inadecuado del sistema de posicionamiento satelital en las embarcaciones pesqueras.

 

La moción, que cumple su primer trámite constitucional, es de autoría de los senadores Kenneth Pugh y David Sandoval, presidente de la Comisión de Pesca.


El texto precisa que “(…), caducará de pleno derecho la inscripción en el Registro Artesanal de aquel pescador de dicha categoría que, mediante sentencia firme y ejecutoriada, haya sido sancionado por alterar de manera maliciosa, distorsionar, desconectar, dañar o realizar cualquier acción que, estando legalmente obligado a mantener en funcionamiento un dispositivo de posicionamiento automático en el mar, impida su correcto funcionamiento en la embarcación en la que se encuentre instalado, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan conforme a la ley."

 

“Asimismo será causal de caducidad quien maliciosamente altere, distorsionen, desconecte, dañe o cualquier otra acción que impida el correcto funcionamiento de un dispositivo de posicionamiento automático en el mar, sin perjuicio de las demás sanciones que impongan las leyes”.



SERNAPESCA INFORMA INICIO DE PERÍODO EXTRACTIVO DEL OSTIÓN DEL SUR Y PATAGÓNICO EN MAGALLANES

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

ESPECTACULARES IMÁGENES DEL MAR DE WEDDELL DESDE LA ANTÁRTICA CHILENA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

USO INADECUADO DE GPS SERÁ CAUSAL DE CADUCIDAD DE AUTORIZACIONES PESQUERAS

Contraalmirante Juan Soto Herra, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval

COLUMNA DE OPINIÓN | 79 AÑOS DE LA BASE NAVAL ANTÁRTICA “CAPITÁN ARTURO PRAT”

Anahi Cardenas, Alcaldesa de Torres del Paine

ALCALDESA DE TORRES DEL PAINE REALIZÓ BALANCE DE LA FIESTA A LA CHILENA 2026