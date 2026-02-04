Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de febrero de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN| 31 AÑOS DE LA BASE "PROFESOR JULIO ESCUDERO": BASTIÓN DE LA CIENCIA ANTÁRTICA

Por: Francisco Sánchez,  Historiador Antártico

Base Profesor Julio Escudero bastión de la ciencia Antártica

Antártica es un territorio hostil y maravilloso, lo cual marca la vida de quienes han tenido el privilegio de visitarla, "...caer en sus encantos..." como señaló Oscar Pinochet de La Barra, lo cual ha motivado a exploradores y científicos a tratar de comprender sus misterios y de nuestro planeta. 

Es de esta manera que, los 31 años de la Base Antártica "Profesor Julio Escudero", es parte de un espíritu que trasciende y manifiesta aquello tan humano como la pasión por enfrentar y dilucidar aquellas dudas que generan las investigaciones más profundas y que muchas veces comienzan con un simple "¿por qué? O ¿cómo?".

Fundada el 05 de febrero de 1995 en isla Rey Jorge, ha sido reflejo de un esfuerzo constante de Chile en el continente blanco, enfrentando las dificultades extremas de Antártica, trascendiendo en más de tres décadas de aportes constante alojando a científicos y equipos logísticos fundamentales para la generación de estudios, marcando desde su primera dotación compuesta por Sebastián De La Carrera, Mónica Santana Reyes y Jorge Oyarzun  una senda fundamental que se ha fortalecido año a año, a pesar de los desafíos y complejidades, operando durante el 2025 durante la época invernal, marcando un nuevo hito de un proceso que da cuenta de nuestra capacidad, esfuerzos canalizados por el Instituto Antártico Chileno (INACH).

El patronímico recuerda al destacado jurista y catedrático, al cual se le debe en gran medida la redacción del trascendente Decreto 1747 de 1940, el cual fija los límites del Territorio Chileno Antártico, así como sus gestiones y legado en temas fundamentales para lo que fue la posición chilena en el Tratado Antártico, entre otros aportes fundamentales en nuestra historia de las relaciones internacionales, siendo su memoria de abogado titulada como  "Situación Jurídica Internacional del Estrecho de Magallanes", lo cual da cuenta de una vida académica ligada con la zona austral, falleciendo en mayo de 1984 tras una vida consagrada al servicio exterior de Chile y dejando una huella profunda en el ámbito académico. 

Base "Profesor Julio Escudero" es más que una estructura en Antártica, es la manifestación de la voluntad y espíritu de personas que durante décadas han forjado un tremendo legado, quienes siguen de una u otra forma alojando las preguntas precisas para realizar estudios claves, en donde los idiomas, acentos y banderas se mezclan, dando cuenta de aquella "comunidad antártica" que se forja en el rigor y las maravillas de descubrimientos constantes.

 Recorrer sus dependencias es también empaparse de aquella historia, de crecimiento y desafíos, pero que nos recuerda que como país desarrollamos tremendos esfuerzos en un territorio hostil, siendo uno de los bastiones de ciencia en Antártica, un ejemplo de cómo desde un pequeño punto se puede iluminar a todo un planeta.


Contraalmirante Juan Soto Herra, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval

COLUMNA DE OPINIÓN | 79 AÑOS DE LA BASE NAVAL ANTÁRTICA “CAPITÁN ARTURO PRAT”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

Leer Más

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

sbap
nuestrospodcast
IMG-20260205-WA0005

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA INNOVACIÓN COMO PILAR ESTRATÉGICO PARA LA AGROALIMENTACIÓN EN MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
IMG-20260205-WA0005

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA INNOVACIÓN COMO PILAR ESTRATÉGICO PARA LA AGROALIMENTACIÓN EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MINVU - Obras de vialidad en Torres del Paine_2

AVANZAN LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN CALLES DE CERRO CASTILLO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Inicio programa Seguridad Alimentaria

DIEZ FAMILIAS DE PUNTA ARENAS ACCEDERÁN AL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA

taller prevención consumo drogas privados de libertad