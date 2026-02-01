Punta Arenas,
1 de febrero de 2026

TORRES DEL PAINE IMPULSA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA CON APOYO DE SERNATUR

Las acciones se desarrollarán durante el primer semestre de 2026 y buscarán posicionar el destino como una alternativa turística invernal en mercados estratégicos.

hyst

En el marco de su planificación anual de promoción internacional, la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) postuló a nivel nacional a las campañas cooperadas impulsadas por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), las cuales resultaron adjudicadas, permitiendo concretar una serie de acciones de promoción internacional durante el año 2026.

Gracias a estos fondos, se realizarán eventos de promoción turística en São Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires, los que se desarrollarán entre los meses de abril, mayo y junio, en concordancia con la estrategia de promoción internacional que HYST ejecuta de manera sostenida año a año para fortalecer la presencia del destino en mercados prioritarios.

Las campañas cooperadas tienen como objetivo principal aunar esfuerzos públicos y privados para potenciar la visibilidad de destinos turísticos chilenos en el extranjero. En esta oportunidad, Brasil, México y Argentina fueron definidos como mercados clave para la promoción de Torres del Paine, especialmente con miras a la temporada invernal.

Desde HYST se destacó que estas acciones fueron abiertas a todas las empresas interesadas en participar, fueran o no asociadas a la entidad, con el propósito de ampliar el alcance de la promoción y fortalecer el posicionamiento del destino mediante una participación representativa del sector turístico regional.

En total, entre 15 y 18 empresas de la Región de Magallanes formarán parte de estas instancias internacionales, enfocadas en posicionar a Torres del Paine como un destino atractivo durante el invierno. Si bien el proceso de inscripción ya se encuentra cerrado, desde HYST manifestaron confianza en el impacto positivo que estas iniciativas colaborativas tendrán para seguir fortaleciendo la promoción internacional del principal destino turístico de la región.


MÚSICA Y TRADICIÓN MARCAN INICIO DE LA FIESTA A LA CHILENA EN TORRES DEL PAINE

