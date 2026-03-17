DELEGADO MONCADA SUPERVISA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA ANTE INTENSAS LLUVIAS EN CABO DE HORNOS

En medio de las intensas precipitaciones de lluvia evidenciadas durante la jornada de este martes en la comuna de Cabo de Hornos, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, realizó una supervisión a la infraestructura crítica que podría ser afectada en caso de empeorar este tipo de inclemencias meteorológicas.

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En primer lugar, la máxima autoridad provincial, acompañada por personal de Emergencias de la propia Delegación, se dirigió a la bocatoma del río Róbalo, afluente que provee el recurso hídrico para el agua potable de Puerto Williams. Posteriormente, se desplegó hasta el by pass implementado por la Dirección Regional de Vialidad mientras se construye la reposición del puente Róbalo -donde desemboca el mencionado afluente-, el cual permite la conectividad hacia zonas rurales de Puerto Navarino.





Tras este recorrido que incluyó una inspección en el sector de Huertos Familiares, el delegado manifestó que las condiciones de las obras se encuentran estables y operativas. "A pesar de las intensas lluvias pronosticadas para hoy (martes), hemos visualizado que las infraestructuras se mantienen en óptimas condiciones y en buen funcionamiento", sostuvo.





"Mientras continuamos con el monitoreo permanente, hacemos un llamado a la comunidad a extremar precauciones, especialmente a quienes viven cerca de ríos, donde podría haber aumento de caudal u otras amenazas que afecten a las personas", agregó.

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Cabe recordar que la comuna de Cabo de Hornos se encuentra bajo Alerta Verde Temprana Preventiva por evento meteorológico, decretada en gran parte de la región por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Magallanes. En el caso de dicha comuna, se pronosticaron entre 12 y 25 milímetros de lluvia, y una isoterma cero que oscila entre los 1.500 y 1.600 metros sobre el nivel del mar.