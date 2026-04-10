Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de abril de 2026

MAGALLANES LIDERA EL ENTUSIASMO NACIONAL: MILES DE PERSONAS SE PREPARAN PARA LA CORRIDA MÁS GRANDE DE CHILE EN EL DÍA NACIONAL DEL DEPORTE

La Delegada Presidencial de Magallanes, Ericka Farías, destacó el carácter transversal de la actividad, subrayando que el evento ya cuenta con más de 4.600 inscritos a pocas horas del cierre.

ind 2

Con un ambiente de fiesta y una gran respuesta ciudadana, la Región de Magallanes se alista para protagonizar la corrida más masiva del país en el marco del Día Nacional del Deporte. Con un cupo de 5.000 participantes, la entrega de kits en el Gimnasio del Estadio Fiscal ya muestra largas filas de magallánicos decididos a sumarse a esta jornada histórica.

 
Una fiesta inclusiva y familiar

 
La Delegada Presidencial de Magallanes, Ericka Farías, destacó el carácter transversal de la actividad, subrayando que el evento ya cuenta con más de 4.600 inscritos a pocas horas del cierre. "Esta es una actividad muy importante, un evento muy familiar. Recién al entrar al gimnasio conversé con adultos mayores que van a correr los 5K. Queremos motivar a todos; da lo mismo si corren lento o rápido, la idea es venir a recrearse y cultivar el espíritu a través del deporte", señaló la autoridad.

 
Magallanes: Corazón deportivo de Chile

 
El entusiasmo regional no es casualidad. Según explicó el Seremi del Deporte, Jacques Roux, la región ha demostrado un compromiso superior en comparación a zonas con mayor población. "Estamos muy felices. Comparado a otras regiones, tenemos más cupos por habitante. El año pasado tuvimos 4.000 postulantes y este año subimos a 5.000. Por ejemplo, Temuco, siendo mucho más grande, tiene 4.500 cupos. Esto dice que nuestra región está haciendo harto deporte", afirmó Roux, invitando a la comunidad a llegar este sábado a las 09:00 horas al Estadio Fiscal para participar del precalentamiento con baile entretenido y zumba, previo a la largada de las 11:00 AM.

 
Un recorrido ciudadano y un homenaje especial

 
La edición de este año trae consigo un cambio de escenario simbólico, trasladando la acción desde la Costanera hacia el corazón de la ciudad. El Director Regional del IND, Hector Serka, enfatizó que el objetivo del Gobierno es "mover a Chile" sin límites de edad. "Aquí pueden venir desde niños en coche hasta personas de 99 plus. Quisimos volver a un lugar cívico como Avenida Bulnes para que también nos acompañen quienes solo quieran mirar. No es competitivo, tendremos sorteos y premios, y viviremos un momento sublime al premiar a un deportista no vidente que cumple cinco décadas de competencia", destacó Serka.

 
Logística y Seguridad

 
Para garantizar el éxito de la jornada, se ha coordinado un despliegue conjunto con la Seremi de Seguridad Ciudadana y Carabineros. La carrera contará con dos modalidades (3.5K y 5K) que recorrerán Avenida Bulnes, desde el Monumento al Bombero hasta calle Capitán Rómulo Correa, con retorno en calle Hornillas hacia el Estadio Fiscal. Las autoridades estiman que el impacto vial será breve, con un retorno a la normalidad en menos de dos horas y media tras el inicio.

gabinetepesca

MAGALLANES CONFORMA SU PRIMER GABINETE DE PESCA PARA FORTALECER COORDINACION DEL SECTOR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SEREMI DE ENERGÍA Y SEC MAGALLANES REVISAN LOS PLANES DE INVIERNO PRESENTADOS POR ENAP, GASCO Y EDELMAG

Leer Más

"El objetivo central de la cita es estar preparados y coordinados para responder velozmente a eventos que pudieran afectar el correcto suministro de los servicios de electricidad y gas", sostuvo el Seremi Marco Antonio Pinto.

"El objetivo central de la cita es estar preparados y coordinados para responder velozmente a eventos que pudieran afectar el correcto suministro de los servicios de electricidad y gas", sostuvo el Seremi Marco Antonio Pinto.

seremienergiainvierno
nuestrospodcast
ind 2

MAGALLANES LIDERA EL ENTUSIASMO NACIONAL: MILES DE PERSONAS SE PREPARAN PARA LA CORRIDA MÁS GRANDE DE CHILE EN EL DÍA NACIONAL DEL DEPORTE

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
ind 2

MAGALLANES LIDERA EL ENTUSIASMO NACIONAL: MILES DE PERSONAS SE PREPARAN PARA LA CORRIDA MÁS GRANDE DE CHILE EN EL DÍA NACIONAL DEL DEPORTE

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
chilevaloramagallanes

CHILEVALORA ABRE EN MAGALLANES INSCRIPCIONES PARA CERTIFICACIÓN GRATUITA DE INSTALADOR ELÉCTRICO CLASE D

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cerro guido gerente desarrollo

CONSERVACIÓN EN TORRES DEL PAINE Y GASTRONOMÍA LOCAL DESTACAN EN NUEVA EDICIÓN DE PATAGONIA ON TOUR