MAGALLANES LIDERA EL ENTUSIASMO NACIONAL: MILES DE PERSONAS SE PREPARAN PARA LA CORRIDA MÁS GRANDE DE CHILE EN EL DÍA NACIONAL DEL DEPORTE

Con un ambiente de fiesta y una gran respuesta ciudadana, la Región de Magallanes se alista para protagonizar la corrida más masiva del país en el marco del Día Nacional del Deporte. Con un cupo de 5.000 participantes, la entrega de kits en el Gimnasio del Estadio Fiscal ya muestra largas filas de magallánicos decididos a sumarse a esta jornada histórica.



Una fiesta inclusiva y familiar



La Delegada Presidencial de Magallanes, Ericka Farías, destacó el carácter transversal de la actividad, subrayando que el evento ya cuenta con más de 4.600 inscritos a pocas horas del cierre. "Esta es una actividad muy importante, un evento muy familiar. Recién al entrar al gimnasio conversé con adultos mayores que van a correr los 5K. Queremos motivar a todos; da lo mismo si corren lento o rápido, la idea es venir a recrearse y cultivar el espíritu a través del deporte", señaló la autoridad.



Magallanes: Corazón deportivo de Chile



El entusiasmo regional no es casualidad. Según explicó el Seremi del Deporte, Jacques Roux, la región ha demostrado un compromiso superior en comparación a zonas con mayor población. "Estamos muy felices. Comparado a otras regiones, tenemos más cupos por habitante. El año pasado tuvimos 4.000 postulantes y este año subimos a 5.000. Por ejemplo, Temuco, siendo mucho más grande, tiene 4.500 cupos. Esto dice que nuestra región está haciendo harto deporte", afirmó Roux, invitando a la comunidad a llegar este sábado a las 09:00 horas al Estadio Fiscal para participar del precalentamiento con baile entretenido y zumba, previo a la largada de las 11:00 AM.



Un recorrido ciudadano y un homenaje especial



La edición de este año trae consigo un cambio de escenario simbólico, trasladando la acción desde la Costanera hacia el corazón de la ciudad. El Director Regional del IND, Hector Serka, enfatizó que el objetivo del Gobierno es "mover a Chile" sin límites de edad. "Aquí pueden venir desde niños en coche hasta personas de 99 plus. Quisimos volver a un lugar cívico como Avenida Bulnes para que también nos acompañen quienes solo quieran mirar. No es competitivo, tendremos sorteos y premios, y viviremos un momento sublime al premiar a un deportista no vidente que cumple cinco décadas de competencia", destacó Serka.



Logística y Seguridad



Para garantizar el éxito de la jornada, se ha coordinado un despliegue conjunto con la Seremi de Seguridad Ciudadana y Carabineros. La carrera contará con dos modalidades (3.5K y 5K) que recorrerán Avenida Bulnes, desde el Monumento al Bombero hasta calle Capitán Rómulo Correa, con retorno en calle Hornillas hacia el Estadio Fiscal. Las autoridades estiman que el impacto vial será breve, con un retorno a la normalidad en menos de dos horas y media tras el inicio.

