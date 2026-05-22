DESARROLLO URBANO HABITACIONAL: TRANSFERENCIA DE TERRENOS DEL EX REGIMIENTO PUDETO ENTRÓ EN FASE FINAL

En su fase final se encuentra la transferencia de 8,86 hectáreas del Ex Regimiento Pudeto desde la Seremi de Bienes Nacionales al Serviu Regional. Así lo informó el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, tras sostener una reunión de trabajo con las instituciones vinculadas a este proceso.

Junto con la asistencia del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, el encuentro contó con la participación de su par de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza; el Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo; el Comandante en Jefe de la V División de Ejército y del Comando Conjunto Austral, General de Brigada Jorge Hinojosa Riquelme; el Comandante del Regimiento N° 10 "Pudeto" Coronel Raúl del Canto Wilhelm; el Gerente de la empresa sanitaria Aguas Magallanes, Christian Adema Galetovic y equipos técnicos de la Seremi Minvu y el Serviu Regional.

El Seremi Rodolfo Guajardo señaló “Primero agradecer el trabajo del Ejército de Chile en la entrega de terrenos y retiro del material de instrucción inerte, que es una labor que requiere cuidado y profesionalismo. Se trata de cinco paños de terreno que totalizan 8,86 hectáreas de superficie que estará disponible para el diseño de un plan maestro urbano habitacional en pleno centro de Punta Arenas, donde nuestra cartera proyecta una cabida de 500 soluciones habitacionales y extensas áreas verdes”.

La autoridad del Minvu agregó “Se debe precisar, que uno de estos paños, más otro terreno en etapa de estudio por parte del Ejército, serán destinados íntegramente al diseño de un Parque Urbano en complemento al “Humedal Urbano Laguna Pudeto – Cerro de La Cruz’, conciliando la conservación del medio ambiente con el desarrollo habitacional”.

Por su parte la secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, destacó el trabajo colaborativo con el Ejército y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y anunció que los decretos de la transferencia ya fueron visados por la Contraloría General de la República por lo que la inscripción definitiva a nombre del Serviu debería quedar resuelta en sesenta días más.

“Este es un proceso que el Ministerio de Bienes Nacionales inició hace ya un tiempo con una mirada estratégica. A nosotros nos corresponderá prontamente cerrar la primera etapa de un ordenamiento territorial que puso nuevamente en valor al suelo fiscal como motor de desarrollo sostenible y social para la concreción de ambiciosos proyectos habitacionales.”

Con la transferencia, gestionada por la cartera de Bienes Nacionales, dichos terrenos pasarán a ser patrimonio del Serviu abriendo una nueva etapa para el desarrollo urbano de la capital regional durante la administración del Presidente José Antonio Kast.

Una vez que se concrete el traspaso, el Minvu estará en condiciones de iniciar el diseño del plan antes señalado en los lotes que ya fueron puestos a disposición por parte del Ejército. En paralelo el Ejército continuará con el proceso de limpieza de otros dos lotes, estimando el término de estas faenas para fines del primer semestre de 2027.

La Seremi Díaz agradeció lo obrado al Coronel Raúl del Canto, ya que es la primera vez en Chile que el Ejército realiza este tipo de faenas de limpieza en un paño fiscal que antes sirvió de campo de entrenamiento, a fin de disponibilizarlo para la construcción de vivienda.

Acuerdo de Chena

El traspaso de terrenos del Ejército de Chile al Ministerio de Bienes Nacionales para su destinación al desarrollo urbano de las ciudades, se originó en el Acuerdo de Chena. Dicho protocolo contempló en Punta Arenas la transferencia de terrenos del ex Regimiento “Pudeto” al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para las extensiones viales de calles Fagnano y Rancagua ya construidas y posteriormente, en junio de 2023, la restitución al fisco, de alrededor de 10 hectáreas de superficie para fines urbano habitacionales.

En el proceso se modificó el plano de subdivisión excluyendo la superficie donde existe una matriz de agua potable de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., que opera el servicio sanitario en Punta Arenas a través de la empresa Aguas Magallanes.