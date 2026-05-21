CARABINEROS DETUVO A DOS PERSONAS POR ABIGEATO EN ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

​Dos personas fueron detenidas por Carabineros tras ser acusadas de participar en un delito de abigeato ocurrido en una estancia ubicada en el sector de Torres del Paine, procedimiento que se concretó durante la noche de este miércoles en Puerto Natales. Según los antecedentes policiales, cerca de las 23:30 horas, personal de la Sección Centauro recibió una denuncia por parte del administrador de la Estancia Complejo Torres del Paine, quien informó la sustracción y faenamiento de un vacuno al interior del predio. Con los datos entregados por la víctima, Carabineros logró identificar los vehículos en los que se movilizaban los presuntos involucrados, iniciando un despliegue que permitió fiscalizar ambos móviles en Puerto Natales. Los vehículos eran conducidos por Brian Salamanca, de 23 años, y Juan Hurtado, de 31 años, este último de nacionalidad colombiana. Durante la revisión de los automóviles, personal policial encontró restos del animal faenado, además de herramientas presuntamente utilizadas para cometer el delito. También se incautó un rifle calibre .22 sin documentación y armas blancas tipo cuchillo carnicero. Ambos imputados fueron detenidos y, de acuerdo a la información entregada por Carabineros, no mantienen antecedentes penales previos.

