Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

21 de mayo de 2026

CARABINEROS DETUVO A DOS PERSONAS POR ABIGEATO EN ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

​Personal de la Sección Centauro encontró restos de un vacuno faenado, herramientas y un rifle sin documentación durante el procedimiento realizado en Puerto Natales.

abigeato

​Dos personas fueron detenidas por Carabineros tras ser acusadas de participar en un delito de abigeato ocurrido en una estancia ubicada en el sector de Torres del Paine, procedimiento que se concretó durante la noche de este miércoles en Puerto Natales. Según los antecedentes policiales, cerca de las 23:30 horas, personal de la Sección Centauro recibió una denuncia por parte del administrador de la Estancia Complejo Torres del Paine, quien informó la sustracción y faenamiento de un vacuno al interior del predio. Con los datos entregados por la víctima, Carabineros logró identificar los vehículos en los que se movilizaban los presuntos involucrados, iniciando un despliegue que permitió fiscalizar ambos móviles en Puerto Natales. Los vehículos eran conducidos por Brian Salamanca, de 23 años, y Juan Hurtado, de 31 años, este último de nacionalidad colombiana. Durante la revisión de los automóviles, personal policial encontró restos del animal faenado, además de herramientas presuntamente utilizadas para cometer el delito. También se incautó un rifle calibre .22 sin documentación y armas blancas tipo cuchillo carnicero. Ambos imputados fueron detenidos y, de acuerdo a la información entregada por Carabineros, no mantienen antecedentes penales previos.

21 mayo_mesa coreset

OPERATIVOS DE PESQUISA DE ALCOHOL Y DROGAS EN CONDUCTORES IMPERARÁN ESTE FIN DE SEMANA DE INTER FERIADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA IMPULSA ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL Y FAMILIAR EN PUERTO WILLIAMS

Leer Más

​Las jornadas se realizaron en el marco del programa “Gobierno en Terreno” con apoyo de instituciones que no cuentan con presencia permanente en la provincia.

​Las jornadas se realizaron en el marco del programa “Gobierno en Terreno” con apoyo de instituciones que no cuentan con presencia permanente en la provincia.

ACTIVIDADES PUERTO WILLIAMS
nuestrospodcast
abigeato

CARABINEROS DETUVO A DOS PERSONAS POR ABIGEATO EN ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
abigeato

CARABINEROS DETUVO A DOS PERSONAS POR ABIGEATO EN ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Boveda Svalbard

LA BÓVEDA DE SEMILLAS DE SVALBARD RECIBE EL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ChatGPT_Image_18_may_2026__21_06_41

KUCHEN, TARTALETAS Y PIES: LA PASTELERÍA LISTA QUE SIGUE MARCANDO PRESENCIA EN LA ONCE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250