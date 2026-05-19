OBISPO ÓSCAR BLANCO REFLEXIONA SOBRE SUS 10 AÑOS DE EPISCOPADO, EL ROL DE LOS JÓVENES Y LOS DESAFÍOS SOCIALES EN "BUENOS DÍAS REGIÓN"

En el marco de su décimo aniversario episcopal, el Obispo de Magallanes, Monseñor Óscar Blanco Martínez, participó en una profunda entrevista en el matinal "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones. Durante el espacio, el pastor diocesano analizó su trayectoria desde el norte del país hasta la Patagonia, destacó la identidad de la comunidad magallánica y abordó la postura de la Iglesia frente a diversas problemáticas de la sociedad actual.

Monseñor Blanco, ordenado obispo el 19 de mayo de 2016, recordó sus primeros seis años de labor pastoral en Calama, marcados por la riqueza de la religiosidad popular y el desierto, antes de trasladarse al extremo sur del país. Sobre su experiencia en Punta Arenas, el Obispo valoró profundamente la calidad de vida y las dinámicas locales frente al acelerado ritmo de otras zonas: "Conocer y vivir en la región de Magallanes es un privilegio [...] porque todavía acá gracias a Dios se vive más tranquilo, hay mucho más espíritu familiar" [ 04:31 ].

La juventud como motor de esperanza

Frente a los desafíos de los nuevos tiempos, la era digital y la violencia escolar, la autoridad eclesiástica destacó la activa participación de los niños y jóvenes magallánicos en la Iglesia y en movimientos locales como los CEVAS. Cuestionando las generalizaciones negativas o "adultocentristas" que a menudo recaen sobre la juventud moderna, el Obispo afirmó que "hay jóvenes que tienen una tremenda espiritualidad, son jóvenes muy profundos, con mucho compromiso social y también religioso" [ 13:10 ]. Además, hizo un llamado al mundo adulto a no imponer esquemas generacionales, sino a escuchar, respetar y acompañar a las nuevas generaciones en su propia forma de entender la realidad.

Doctrina Social, Tecnología y Migración

Guiado por su lema episcopal "Cristo medida de todo", el Obispo reiteró el deber de la Iglesia de iluminar los hechos a la luz del evangelio y su doctrina social. Al ser consultado sobre el avance de la inteligencia artificial, enfatizó que la tecnología es sumamente positiva siempre y cuando opere como un medio para el progreso de la sociedad, y en donde la dignidad de la persona humana nunca sea suplantada ni utilizada como instrumento.

De igual forma, abordó con preocupación los prejuicios en torno a la crisis migratoria, haciendo un fuerte llamado a la empatía frente a la estigmatización que sufren las personas extranjeras: "Son hermanos nuestros que han salido de su país buscando cómo llevar adelante su vida y la vida familiar" [ 28:02 ]. El Obispo reconoció abiertamente el valioso aporte que la gran mayoría de esta población entrega al país en áreas fundamentales como la educación y la salud, e instó a no generalizar a causa de la delincuencia de unos pocos.

La entrevista concluyó con un profundo mensaje de gratitud de Monseñor Blanco hacia la región de Magallanes por la cálida acogida recibida en estos cuatro años, comprometiendo su oración constante por la comunidad, los enfermos y las autoridades locales para seguir construyendo juntos la paz y el bien común.



