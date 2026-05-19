SEREMI CARLOS OLAVE CONOCIÓ DETALLES DE "MAGALLANES MAÑANA", PROYECTO DE LA UMAG FINANCIADO POR EL MINCIENCIA

En la Universidad de Magallanes (UMAG) se reunieron el seremi de Ciencia, Carlos Olave, y la vicerrectora de la mencionada casa de estudios, Claudia Estrada, para conversar sobre los alcances de MAGMA -Magallanes Mañana- proyecto que, gracias a la adjudicación del FIUT (etapa 2) del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia), potenciará áreas de alto valor estratégico alineadas con los instrumentos de desarrollo regional, como son la seguridad alimentaria, y la salud y bienestar.

Tras la reunión, la vicerrectora explicó que, "MAGMA es un proyecto fundamental para nosotros, que cambia la manera en cómo nuestra universidad se va a vincular desde la ciencia y el conocimiento a nuestro territorio. Nuestra expectativa es que ahora vamos a tener financiamiento para mejorar nuestras instalaciones e infraestructura para ponerla al servicio de la comunidad, de nuestros investigadores y del medio productivo. También, nos permite tener financiamiento para enfrentar problemas locales y avanzar en el conocimiento que aporte un mayor bienestar y una vida más sana y más satisfactoria de todos los habitantes de nuestra región".

Además, destacó la mirada visionaria del ministerio al asegurar fondos estructurales que vinieran a complementar el modelo histórico de financiamiento por proyecto. "Ellos fueron -el MinCiencia- los que crearon este fondo, e imaginaron que el financiamiento estructural que debía darse a algunas universidades debía ser enfocado a sus territorios, y que debía orientarse a la solución de problemas concretos, a hacer investigación aplicada y transnacional".

"El Programa Financiamiento Estructural I+D+i Universitario, abandona la lógica de proyectos fragmentados y de corta duración para adoptar un apoyo estructural, estable y de largo plazo", indicó el seremi de Ciencia, Carlos Olave, quien aseguró que "son $5 mil 200 millones que entrega nuestro ministerio, a través de su Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, para brindarle a la casa de estudios la seguridad necesaria que le permita planificar y proyectar su desarrollo científico con una clara pertinencia territorial, que impacte de manera positiva en la calidad de vida de las personas".

En relación a MAGMA, la autoridad regional se mostró conforme con los objetivos que persigue ya que "impulsará la investigación interdisciplinaria, optimizará la gestión y la gobernanza de la investigación, y estrechará la colaboración entre actores públicos y regionales. Esto permitirá tomar decisiones basadas en evidencia científica y utilizar estratégicamente el conocimiento para abordar desafíos tanto locales como nacionales".

La mayor parte de los recursos asignados se invertirá en la creación de condiciones habilitantes, esto incluye fortalecer los laboratorios, infraestructura, equipamiento y las capacidades institucionales. También, se establecerán instrumentos concursables destinados a financiar, con una mirada transdisciplinaria, iniciativas enfocadas en la resolución de problemas específicos y concretos de la región.