Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de mayo de 2026

SEREMI CARLOS OLAVE CONOCIÓ DETALLES DE "MAGALLANES MAÑANA", PROYECTO DE LA UMAG FINANCIADO POR EL MINCIENCIA

La iniciativa es una de las siete beneficiadas a nivel nacional con el Programa de Financiamiento Estructural I+D+i Universitario línea Territorial (FIUT). El monto asciende a $5 mil 200 millones para ejecutar un plan de investigación y desarrollo a 10 años.

FIUT

En la Universidad de Magallanes (UMAG) se reunieron el seremi de Ciencia, Carlos Olave, y la vicerrectora de la mencionada casa de estudios, Claudia Estrada, para conversar sobre los alcances de MAGMA -Magallanes Mañana- proyecto que, gracias a la adjudicación del FIUT (etapa 2) del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia), potenciará áreas de alto valor estratégico alineadas con los instrumentos de desarrollo regional, como son la seguridad alimentaria, y la salud y bienestar.

 

Tras la reunión, la vicerrectora explicó que, "MAGMA es un proyecto fundamental para nosotros, que cambia la manera en cómo nuestra universidad se va a vincular desde la ciencia y el conocimiento a nuestro territorio. Nuestra expectativa es que ahora vamos a tener financiamiento para mejorar nuestras instalaciones e infraestructura para ponerla al servicio de la comunidad, de nuestros investigadores y del medio productivo. También, nos permite tener financiamiento para enfrentar problemas locales y avanzar en el conocimiento que aporte un mayor bienestar y una vida más sana y más satisfactoria de todos los habitantes de nuestra región".

 

Además, destacó la mirada visionaria del ministerio al asegurar fondos estructurales que vinieran a complementar el modelo histórico de financiamiento por proyecto. "Ellos fueron -el MinCiencia- los que crearon este fondo, e imaginaron que el financiamiento estructural que debía darse a algunas universidades debía ser enfocado a sus territorios, y que debía orientarse a la solución de problemas concretos, a hacer investigación aplicada y transnacional".

 

"El Programa Financiamiento Estructural I+D+i Universitario, abandona la lógica de proyectos fragmentados y de corta duración para adoptar un apoyo estructural, estable y de largo plazo", indicó el seremi de Ciencia, Carlos Olave, quien aseguró que "son $5 mil 200 millones que entrega nuestro ministerio, a través de su Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, para brindarle a la casa de estudios la seguridad necesaria que le permita planificar y proyectar su desarrollo científico con una clara pertinencia territorial, que impacte de manera positiva en la calidad de vida de las personas".

 

En relación a MAGMA, la autoridad regional se mostró conforme con los objetivos que persigue ya que "impulsará la investigación interdisciplinaria, optimizará la gestión y la gobernanza de la investigación, y estrechará la colaboración entre actores públicos y regionales. Esto permitirá tomar decisiones basadas en evidencia científica y utilizar estratégicamente el conocimiento para abordar desafíos tanto locales como nacionales".

 

La mayor parte de los recursos asignados se invertirá en la creación de condiciones habilitantes, esto incluye fortalecer los laboratorios, infraestructura, equipamiento y las capacidades institucionales. También, se establecerán instrumentos concursables destinados a financiar, con una mirada transdisciplinaria, iniciativas enfocadas en la resolución de problemas específicos y concretos de la región.

REUNIÓN CON SEREMI DE ENERGÍA

MUNICIPIO PUNTA ARENAS Y SEREMI DE ENERGÍA RETOMAN PROYECTO DE PLAZA SOLAR COMUNITARIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA DISEÑO PARA RENOVAR EL GIMNASIO DE LA VILLA ALFREDO LORCA DE PUNTA ARENAS: BENEFICIARÍA A MÁS DE CINCO MIL PERSONAS

Leer Más

El informe mostró los resultados de una encuesta realizada a los vecinos y vecinas del sector: el recinto, de ser habilitado, beneficiaría a al menos 5.556 personas.

El informe mostró los resultados de una encuesta realizada a los vecinos y vecinas del sector: el recinto, de ser habilitado, beneficiaría a al menos 5.556 personas.

core18052026
nuestrospodcast
tabsamunichornos

TABSA Y MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS SE REÚNEN PARA PRESENTAR PROYECTOS EN MIRAS A POTENCIAR LA CONECTIVIDAD Y EL TURISMO AUSTRAL

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
FIUT

SEREMI CARLOS OLAVE CONOCIÓ DETALLES DE "MAGALLANES MAÑANA", PROYECTO DE LA UMAG FINANCIADO POR EL MINCIENCIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
afiche para sitio web 39

CABO DE HORNOS INVITA A LA COMUNIDAD A SER PARTE DE “DESAFÍO ESCENARIO 2026”: TALENTO, MÚSICA Y DANZA DARÁN VIDA A LAS ACTIVIDADES INVERNALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS

ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS CELEBRÓ EL DÍA DEL ALUMNO CON JORNADA RECREATIVA Y ARTÍSTICA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250