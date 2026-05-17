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17 de mayo de 2026

PORVENIREÑA VICTORIA MALDONADO DEBUTÓ EN EL PROFESIONALISMO CON UNIVERSIDAD DE CHILE

​La futbolista fueguina sumó sus primeros minutos en el plantel adulto de Universidad de Chile durante el triunfo azul sobre Magallanes por el Campeonato Nacional Femenino 2026.

Victoria Maldonado

​La futbolista porvenireña Victoria Maldonado Gallardo concretó uno de los momentos más importantes de su carrera al debutar oficialmente en el fútbol profesional femenino defendiendo la camiseta de Universidad de Chile. La mediocampista ingresó en los minutos finales del triunfo azul por 3-0 sobre Magallanes, duelo disputado en el estadio Santiago Bueras de Maipú. Maldonado llegó a las divisiones inferiores del club universitario en 2023 y, desde entonces, ha sido parte de distintos procesos formativos que le permitieron consolidarse como una de las jugadoras jóvenes con proyección dentro de la institución. En ese recorrido también destacan sus nominaciones a selecciones menores de Chile y títulos obtenidos en el fútbol joven, incluido el Torneo Clausura Sub-19 conquistado en 2025. Con la camiseta número 33, la volante ingresó a los 85 minutos del compromiso dirigido por Cristóbal Jiménez, aportando en el cierre del encuentro que dejó a Universidad de Chile en el segundo lugar de la tabla. Tras el partido, la propia jugadora compartió mensajes de agradecimiento dirigidos a la comunidad magallánica y a su familia por el apoyo recibido durante su carrera. Desde las plataformas oficiales de Universidad de Chile también destacaron el estreno profesional de la fueguina junto al de otras jóvenes canteranas. El próximo desafío del elenco azul será este sábado frente a Santiago Wanderers, instancia en la que Victoria Maldonado buscará seguir sumando minutos y consolidando su presencia en el plantel adulto.

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