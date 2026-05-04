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4 de mayo de 2026

SERNAMEG ASUME REPRESENTACIÓN DE VÍCTIMA DE FEMICIDIO FRUSTRADO OCURRIDO EN PORVENIR

La dirección regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género participó en el control de detención del imputado y solicitó junto al Ministerio Público la prisión preventiva decretada por el tribunal.

Frontis SernamEG Magallanes

​El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes asumió el patrocinio en causa por femicidio frustrado registrado en la madrugada del viernes 01 de mayo en la comuna de Porvenir. Apenas conocido el caso, el Servicio activó la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios, dando inicio a las gestiones para articular la respuesta institucional.

 
En ese marco, este sábado la víctima aceptó la representación jurídica del SernamEG y la derivación al Centro de Atención Especializada en Violencias de Género (CAEVG) para intervención psicosocial integral. Cabe señalar que el acompañamiento ha sido coordinado especialmente con la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Chile, ante el traslado de la sobreviviente de violencia al Hospital Regional de Magallanes.

 
La directora regional del Servicio, Pamela Leiva Burgos, detalló que "frente a hechos de esta gravedad, actuamos de manera inmediata y coordinada con toda la institucionalidad disponible. Pusimos a disposición de la víctima atención jurídica y psicosocial, la que fue aceptada, y su acompañamiento está en curso. Además, en las próximas horas interpondremos querella por el delito de femicidio frustrado".

 
En tanto, en la jornada de este lunes se efectuó el control de detención del imputado en el Juzgado de Garantía de Porvenir, audiencia en la cual la abogada del SernamEG actuó en representación de la víctima. A solicitud del Ministerio Público y del Servicio, el tribunal decretó la prisión preventiva del imputado por los delitos de femicidio frustrado y conducción en estado de ebriedad, fijándose 120 días para la investigación.

 
"Reiteramos nuestro rechazo categórico a cualquier hecho de violencia que atente contra la vida de una mujer. Erradicar la violencia de género requiere del compromiso de toda la sociedad: desde la denuncia oportuna hasta el acompañamiento a quienes lo necesitan. Como Estado, seguiremos actuando para que estos delitos no queden impunes", manifestó Leiva Burgos.

 
Orientación y denuncia

 
El SernamEG mantiene en la región tres Centros de la Mujeres en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales donde se entrega primera acogida, asesoría jurídica y apoyo psicosocial especializado en violencias de género. La atención está dirigida a mujeres a partir de los 15 años, es gratuita y no requiere denuncia previa. El Centro de la Mujer de Porvenir se ubica en calle Dublé Almeyda N°456 y atiende de lunes a miércoles de 08:00 a 17:00 horas, jueves de 10:00 a 19:00 horas y viernes de 08:00 a 17:00 horas. Para más información se pueden contactar directamente al +56942889906 / +56942891509, o al correo: [email protected].

 
Frente a situaciones de violencia, denuncia en Carabineros en el 133 o en la Policía de Investigaciones al 134. Para orientación e información, se puede contactar al número gratuito 1455 SernamEG Te Orienta, disponible todos los días del año de 08:00 a 00:00 horas.


SernamEG Magallanes

SERNAMEG SE QUERELLA POR FEMICIDIO TENTADO OCURRIDO EN PUNTA ARENAS

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