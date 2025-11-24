MUJERES JEFAS DE HOGAR SE CERTIFICAN EN GASFITERÍA AVANZADA EN MAGALLANES

​Veinte mujeres del Programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes recibieron esta semana su certificación en el curso “Técnicas de Mantención y Reparación de Artefactos a Gas Domiciliarios”, formación teórico–práctica que entregó herramientas para la mantención segura y reparación de calefones, cocinas, radiadores y redes interiores de gas. La ceremonia se realizó en el Salón de la Tercera Compañía de Bomberos de Punta Arenas y contó con la presencia de la seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, la directora regional del SernamEG Magallanes, Pamela Leiva Burgos y la coordinadora de Responsabilidad Social de Methanex, Cecilia Troncoso.



En la actividad, Pamela Leiva Burgos destacó el impacto de incorporar a mujeres en áreas históricamente masculinizadas y el rol del sector privado en ampliar oportunidades reales de empleo. “Hoy celebramos el logro de veinte participantes que se certifican en gasfitería gracias a una alianza con Methanex. Es especialmente valioso que las empresas, desde sus programas de responsabilidad social, decidan invertir en la formación de mujeres en oficios no tradicionales, porque son áreas mejor remuneradas en el mercado laboral y fortalecen su autonomía económica”, señaló la directora regional.



La capacitación se desarrolló en dos etapas complementarias: un módulo teórico de 30 horas y una fase práctica avanzada de 16 horas, realizadas entre agosto y noviembre de 2025. El proceso formativo abordó la normativa vigente para instalaciones interiores de gas, seguridad y prevención de riesgos, además de mantención y reparación de artefactos domiciliarios, bajo la docencia del profesor Nelson Sepúlveda Toro.



Desde Methanex Magallanes, Cecilia Troncoso valoró la continuidad de esta iniciativa que suma ya tres años de colaboración con el programa, apuntando a la empleabilidad y a la autonomía económica de las participantes. “Este curso inició hace unos tres años, cuando el programa nos contactó para contarnos de este tremendo trabajo con mujeres que tenían necesidades de capacitación, y nosotros accedimos. Está en nuestra línea de educación, diversidad e inclusión. Ha sido un programa exitoso: ellas terminan felices, esto fortalece su autonomía en casa y también puede darles autonomía económica. Para nosotros es muy inspirador ver su esfuerzo y nos motiva como empresa a seguir colaborando”, afirmó.



El Programa Mujeres Jefas de Hogar del SernamEG está orientado a fortalecer la autonomía económica de mujeres a través de formación para el trabajo, apoyo para el empleo dependiente e independiente, y articulación con redes de cuidado y servicios públicos. En Punta Arenas, el programa es ejecutado por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, priorizando capacitaciones vinculadas a necesidades territoriales. En esa línea, la alianza con Methanex ha permitido ampliar la oferta formativa, desarrollando cursos de emprendimiento, nivelación de inglés y gasfitería básica, beneficiando a decenas de mujeres del programa y consolidando una ruta progresiva de certificación.



En representación de sus compañeras, la participante Carol Curillán Cárdenas subrayó la utilidad práctica de los aprendizajes alcanzados. “Aprendimos nuevas herramientas y pasamos a la práctica con mantención de calefones, radiadores, termofusión y detección de fallas. Son cosas que sirven en la casa, pero también para trabajar. El Programa Jefas de Hogar ha sido de las oportunidades más importantes de mi vida, porque siempre nos incluyen y nos abren distintas posibilidades”, expresó.



Finalmente, la directora regional del SernamEG Pamela Leiva, adelantó que próximamente se abrirán las postulaciones al Programa Mujeres Jefas de Hogar en su versión 2026. Toda la información y requisitos estarán disponibles en sernameg.gob.cl.



