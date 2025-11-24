Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

24 de noviembre de 2025

MUJERES JEFAS DE HOGAR SE CERTIFICAN EN GASFITERÍA AVANZADA EN MAGALLANES

​La capacitación efectuada en el marco del programa del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género se efectuó gracias una alianza público-privada con Methanex Magallanes permitiendo impartir el curso por tercer año consecutivo.

Curso Gasfitería

​Veinte mujeres del Programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes recibieron esta semana su certificación en el curso “Técnicas de Mantención y Reparación de Artefactos a Gas Domiciliarios”, formación teórico–práctica que entregó herramientas para la mantención segura y reparación de calefones, cocinas, radiadores y redes interiores de gas. La ceremonia se realizó en el Salón de la Tercera Compañía de Bomberos de Punta Arenas y contó con la presencia de la seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, la directora regional del SernamEG Magallanes, Pamela Leiva Burgos y la coordinadora de Responsabilidad Social de Methanex, Cecilia Troncoso.

 
En la actividad, Pamela Leiva Burgos destacó el impacto de incorporar a mujeres en áreas históricamente masculinizadas y el rol del sector privado en ampliar oportunidades reales de empleo. “Hoy celebramos el logro de veinte participantes que se certifican en gasfitería gracias a una alianza con Methanex. Es especialmente valioso que las empresas, desde sus programas de responsabilidad social, decidan invertir en la formación de mujeres en oficios no tradicionales, porque son áreas mejor remuneradas en el mercado laboral y fortalecen su autonomía económica”, señaló la directora regional.

 
La capacitación se desarrolló en dos etapas complementarias: un módulo teórico de 30 horas y una fase práctica avanzada de 16 horas, realizadas entre agosto y noviembre de 2025. El proceso formativo abordó la normativa vigente para instalaciones interiores de gas, seguridad y prevención de riesgos, además de mantención y reparación de artefactos domiciliarios, bajo la docencia del profesor Nelson Sepúlveda Toro.

 
Desde Methanex Magallanes, Cecilia Troncoso valoró la continuidad de esta iniciativa que suma ya tres años de colaboración con el programa, apuntando a la empleabilidad y a la autonomía económica de las participantes. “Este curso inició hace unos tres años, cuando el programa nos contactó para contarnos de este tremendo trabajo con mujeres que tenían necesidades de capacitación, y nosotros accedimos. Está en nuestra línea de educación, diversidad e inclusión. Ha sido un programa exitoso: ellas terminan felices, esto fortalece su autonomía en casa y también puede darles autonomía económica. Para nosotros es muy inspirador ver su esfuerzo y nos motiva como empresa a seguir colaborando”, afirmó.

 
El Programa Mujeres Jefas de Hogar del SernamEG está orientado a fortalecer la autonomía económica de mujeres a través de formación para el trabajo, apoyo para el empleo dependiente e independiente, y articulación con redes de cuidado y servicios públicos. En Punta Arenas, el programa es ejecutado por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, priorizando capacitaciones vinculadas a necesidades territoriales. En esa línea, la alianza con Methanex ha permitido ampliar la oferta formativa, desarrollando cursos de emprendimiento, nivelación de inglés y gasfitería básica, beneficiando a decenas de mujeres del programa y consolidando una ruta progresiva de certificación.

 
En representación de sus compañeras, la participante Carol Curillán Cárdenas subrayó la utilidad práctica de los aprendizajes alcanzados. “Aprendimos nuevas herramientas y pasamos a la práctica con mantención de calefones, radiadores, termofusión y detección de fallas. Son cosas que sirven en la casa, pero también para trabajar. El Programa Jefas de Hogar ha sido de las oportunidades más importantes de mi vida, porque siempre nos incluyen y nos abren distintas posibilidades”, expresó.

 
Finalmente, la directora regional del SernamEG Pamela Leiva, adelantó que próximamente se abrirán las postulaciones al Programa Mujeres Jefas de Hogar en su versión 2026. Toda la información y requisitos estarán disponibles en sernameg.gob.cl.

CIERRE DE TALLERES DE LA OFICINA DE LA MUJER (10)

MUNICIPALIDAD CIERRA SEGUNDO SEMESTRE DE TALLERES PARA MUJERES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: JOSÉ ANTONIO KAST OBTENDRÍA MÁS DE 15 PUNTOS QUE JEANNETTE JARA EN SEGUNDA VUELTA

Leer Más

​En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

​En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

cadem-jose-antonio-kast-obtendria-mas-de-15-puntos-que-jeannette-jara-en-segunda-vuelta
nuestrospodcast
EP 13

PUNTA ARENAS CELEBRA SU PRIMERA "EXPO DULCES" CON CERCA DE 2 MIL VISITANTES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
TWINS CAMINO Y EN GLACIAR UNION 5

AERONAVES TWIN OTTER DE LA FACH LLEGAN A GLACIAR UNIÓN PARA ACTIVACIÓN DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
18

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA RECURSOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
redsalud

REDSALUD MAGALLANES REFUERZA EDUCACIÓN SOBRE OBESIDAD Y CONVOCA A ENCUENTRO INFORMATIVO EN PUNTA ARENAS ESTE PRÓXIMO 5 DE DICIEMBRE