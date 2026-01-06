LA ARMADA DE CHILE DESPLIEGA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN LA ANTÁRTICA PARA CONSTRUIR EL NUEVO MUELLE DE BAHÍA FILDES

El remolcador ATF-65 Janequeo de la Armada de Chile arribó a la isla Rey Jorge con material para la construcción del nuevo muelle de Bahía Fildes en la Antártica, infraestructura portuaria que será clave para el desarrollo de actividades científicas, históricas y de investigación, facilitando las operaciones de los distintos programas antárticos que operan en el sector.

La unidad, que zarpó el 25 de diciembre desde su puerto base de Talcahuano a Punta Arenas, navegó 852 millas desde la capital regional de Magallanes a Bahía Fildes, sumándose al esfuerzo logístico de la Armada de Chile en esta nueva obra que estará compuesta por perfiles de tablestacado en su contorno, relleno estructural y un pavimento de hormigón armado y que se espera inaugurar en 2028.

Según La Prensa Austral, este proyecto, valorizado en más de 23.000 millones de pesos, contempla, en su primera etapa, la construcción de un muelle lineal de 27 m por 22,5 m de ancho, junto a una explanada de 1.600 m2, que servirá como base para futuras edificaciones en el continente antártico. En una etapa posterior, se considera la extensión del muelle en 28 m adicionales, alcanzando un total de 75 m de largo.

En esta operación participan los remolcadores ATF-60 Lientur y ATF-65 Janequeo. En enero se espera el arribo del buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea que movilizará el mayor volumen de carga. La Armada de Chile evalúa incorporar otras unidades como el transporte AP-41 Aquiles, el patrullero oceánico OPV-83 Marinero Fuentealba y el rompehielos AGB-46 Almirante Viel para reforzar la seguridad y continuidad del proceso ante eventuales contingencias operativas o climáticas.

El traslado de casi 15.000 toneladas de material contempla mantenimiento previo, durante y posterior con participación de la planta industrial Magallanes de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar), asegurando que todas las naves se mantengan en condiciones óptimas para cumplir con éxito la misión y así apoyar la presencia nacional en el territorio antártico.

Fuente: infodefensa.com

​

