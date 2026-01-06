Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de enero de 2026

LA ARMADA DE CHILE DESPLIEGA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN LA ANTÁRTICA PARA CONSTRUIR EL NUEVO MUELLE DE BAHÍA FILDES

​El proyecto contempla en su primera etapa un muelle lineal de 27 m por 22,5 m de ancho, junto a una explanada de 1.600 m2

bahiafildes

El remolcador ATF-65 Janequeo de la Armada de Chile arribó a la isla Rey Jorge con material para la construcción del nuevo muelle de Bahía Fildes en la Antártica, infraestructura portuaria que será clave para el desarrollo de actividades científicas, históricas y de investigación, facilitando las operaciones de los distintos programas antárticos que operan en el sector. 

La unidad, que zarpó el 25 de diciembre desde su puerto base de Talcahuano a Punta Arenas, navegó 852 millas desde la capital regional de Magallanes a Bahía Fildes, sumándose al esfuerzo logístico de la Armada de Chile en esta nueva obra que estará compuesta por perfiles de tablestacado en su contorno, relleno estructural y un pavimento de hormigón armado y que se espera inaugurar en 2028.

Según La Prensa Austral, este proyecto, valorizado en más de 23.000 millones de pesos, contempla, en su primera etapa, la construcción de un muelle lineal de 27 m por 22,5 m de ancho, junto a una explanada de 1.600 m2, que servirá como base para futuras edificaciones en el continente antártico. En una etapa posterior, se considera la extensión del muelle en 28 m adicionales, alcanzando un total de 75 m de largo.

En esta operación participan los remolcadores ATF-60 Lientur y ATF-65 Janequeo. En enero se espera el arribo del buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea que movilizará el mayor volumen de carga. La Armada de Chile evalúa incorporar otras unidades como el transporte AP-41 Aquiles, el patrullero oceánico OPV-83 Marinero Fuentealba y el rompehielos AGB-46 Almirante Viel para reforzar la seguridad y continuidad del proceso ante eventuales contingencias operativas o climáticas.

El traslado de casi 15.000 toneladas de material contempla mantenimiento previo, durante y posterior con participación de la planta industrial Magallanes de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar), asegurando que todas las naves se mantengan en condiciones óptimas para cumplir con éxito la misión y así apoyar la presencia nacional en el territorio antártico.

Fuente: infodefensa.com


Juan Cristóbal Romero

LA URGENCIA DE SACAR A CHILE DE LA POBREZA SEVERA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

INFORME REVELA PROYECTOS SIN CIERRE POR CERCA DE $60 MIL MILLONES EN EL GOBIERNO REGIONAL

Leer Más

​La revisión externa abarcó el período 2022-2023 y reveló falencias de coordinación interna que mantienen abiertas iniciativas por hasta ocho años.

​La revisión externa abarcó el período 2022-2023 y reveló falencias de coordinación interna que mantienen abiertas iniciativas por hasta ocho años.

core06012026
nuestrospodcast
siattaximoto

GRAVE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DEJÓ A MOTOCICLISTA CON FRACTURA EXPUESTA EN AVENIDA ESPAÑA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
bahiafildes

LA ARMADA DE CHILE DESPLIEGA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN LA ANTÁRTICA PARA CONSTRUIR EL NUEVO MUELLE DE BAHÍA FILDES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
jaimearteagassm

JAIME ARTEAGA VERA ASUME COMO NUEVO DIRECTOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERÓN

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO