CHILE INGRESA AL TOP 10 DEL RANKING DE GOBIERNO DIGITAL DE LA OCDE Y LIDERA EN AMÉRICA LATINA

Chile logró un avance histórico en el Índice de Gobierno Digital (Digital Government Index, DGI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al escalar 22 posiciones y ubicarse en el lugar 10 del ranking. Con un puntaje de 0,79, el país pasó desde el puesto 32 en la medición anterior a integrar el grupo de las diez naciones con mayor madurez en transformación digital del Estado.

El índice evalúa seis dimensiones clave: diseño centrado en el usuario, gobernanza de datos, digitalización desde la base, apertura y transparencia, proactividad y enfoque integral de gestión pública. En esta edición, Chile se posicionó por encima del promedio de varios países desarrollados y se consolidó como líder regional en América Latina.

Desde el Ejecutivo destacaron que este resultado responde a una política de Estado sostenida en el tiempo. La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, señaló que el avance refleja el compromiso por entregar servicios digitales más eficientes y centrados en las personas, mientras que el director de la Secretaría de Gobierno Digital, José Inostroza, atribuyó el logro al trabajo técnico desarrollado por distintos equipos a lo largo de los años.

El ingreso al top 10 sitúa a Chile junto a países como Corea, Australia, Reino Unido, Noruega, Estonia, Dinamarca y Francia. El resultado reafirma la consolidación de una estrategia de modernización institucional que impacta directamente en la experiencia de los usuarios de servicios públicos, incluyendo a quienes viven en regiones como Magallanes, donde la digitalización facilita el acceso a trámites y prestaciones estatales.



