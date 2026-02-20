Punta Arenas,
20 de febrero de 2026

CHILE INGRESA AL TOP 10 DEL RANKING DE GOBIERNO DIGITAL DE LA OCDE Y LIDERA EN AMÉRICA LATINA

​El país escaló 22 puestos en la última medición y alcanzó el lugar 10 entre los miembros de la OCDE, consolidando su liderazgo regional en transformación digital.

la moneda

Chile logró un avance histórico en el Índice de Gobierno Digital (Digital Government Index, DGI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al escalar 22 posiciones y ubicarse en el lugar 10 del ranking. Con un puntaje de 0,79, el país pasó desde el puesto 32 en la medición anterior a integrar el grupo de las diez naciones con mayor madurez en transformación digital del Estado.

El índice evalúa seis dimensiones clave: diseño centrado en el usuario, gobernanza de datos, digitalización desde la base, apertura y transparencia, proactividad y enfoque integral de gestión pública. En esta edición, Chile se posicionó por encima del promedio de varios países desarrollados y se consolidó como líder regional en América Latina.

Desde el Ejecutivo destacaron que este resultado responde a una política de Estado sostenida en el tiempo. La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, señaló que el avance refleja el compromiso por entregar servicios digitales más eficientes y centrados en las personas, mientras que el director de la Secretaría de Gobierno Digital, José Inostroza, atribuyó el logro al trabajo técnico desarrollado por distintos equipos a lo largo de los años.

El ingreso al top 10 sitúa a Chile junto a países como Corea, Australia, Reino Unido, Noruega, Estonia, Dinamarca y Francia. El resultado reafirma la consolidación de una estrategia de modernización institucional que impacta directamente en la experiencia de los usuarios de servicios públicos, incluyendo a quienes viven en regiones como Magallanes, donde la digitalización facilita el acceso a trámites y prestaciones estatales.


Pablo Cifuentes

PRESIDENTE REGIONAL DEL FRENTE AMPLIO REALIZA BALANCE DEL GOBIERNO Y NUEVO ESCENARIO POLÍTICO

